Пенальти в ворота «Спартака» назначил Танашев после ВАР – Дмитриев ударил в голеностоп Беншимолу в штрафной. Жилсон забил за «Акрон» с точки
«Спартак» пропустил с пенальти в матче с «Акроном».
«Акрон» заработал пенальти в матче против «Спартака» в 20-м туре Мир РПЛ (3:3, второй тайм).
На 54-й минуте хавбек красно-белых Игорь Дмитриев ударил по ноге Жилсону Беншимолу в штрафной, когда форвард тольяттинцев тянулся к мячу в воздухе.
Главный арбитр Инал Танашев посмотрел эпизод после вмешательства ВАР и увидел на повторе удар Дмитриева в голеностоп Беншимолу.
«Акрон» получил право на 11-метровый, который реализовал сам Беншимол. Нападающий пробил рядом с центром после прыжка Александра Максименко в противоположный угол.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Изображение: скриншоты из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Для меня это или ничего или фол в атаке. Но судья сегодня весь матч чудил и с Дзюбой обнимался.
Дмитриев выставил ногу перед мячом, пытаясь заблокировать удар. Игрок Акрона промахивается мимо мяча и бьёт Дмитриева по ноге. Как это пенальти, почему...
Сколько лет играет, пытаюсь вспомнить хотя бы один отбитый удар, но не получается.
Для чего он там находится непонятно.