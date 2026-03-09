Пенальти в ворота «Спартака» назначил Танашев после ВАР – Дмитриев ударил в голеностоп Беншимолу в штрафной. Жилсон забил за «Акрон» с точки

«Спартак» пропустил с пенальти в матче с «Акроном».

«Акрон» заработал пенальти в матче против «Спартака » в 20-м туре Мир РПЛ (3:3, второй тайм).

На 54-й минуте хавбек красно-белых Игорь Дмитриев ударил по ноге Жилсону Беншимолу в штрафной, когда форвард тольяттинцев тянулся к мячу в воздухе.

Главный арбитр Инал Танашев посмотрел эпизод после вмешательства ВАР и увидел на повторе удар Дмитриева в голеностоп Беншимолу.

«Акрон» получил право на 11-метровый, который реализовал сам Беншимол. Нападающий пробил рядом с центром после прыжка Александра Максименко в противоположный угол.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изображение: скриншоты из трансляции «Матч ТВ»