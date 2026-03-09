  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пенальти в ворота «Спартака» назначил Танашев после ВАР – Дмитриев ударил в голеностоп Беншимолу в штрафной. Жилсон забил за «Акрон» с точки
Фото
60

Пенальти в ворота «Спартака» назначил Танашев после ВАР – Дмитриев ударил в голеностоп Беншимолу в штрафной. Жилсон забил за «Акрон» с точки

«Спартак» пропустил с пенальти в матче с «Акроном».

«Акрон» заработал пенальти в матче против «Спартака» в 20-м туре Мир РПЛ (3:3, второй тайм).

На 54-й минуте хавбек красно-белых Игорь Дмитриев ударил по ноге Жилсону Беншимолу в штрафной, когда форвард тольяттинцев тянулся к мячу в воздухе.

Главный арбитр Инал Танашев посмотрел эпизод после вмешательства ВАР и увидел на повторе удар Дмитриева в голеностоп Беншимолу.

«Акрон» получил право на 11-метровый, который реализовал сам Беншимол. Нападающий пробил рядом с центром после прыжка Александра Максименко в противоположный угол.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изображение: скриншоты из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoСпартак
видеоповторы
logoИгорь Дмитриев
Инал Танашев
logoЖилсон Беншимол
logoАлександр Максименко
logoсудьи
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пенальти левый. Но Спартак играет в обороне просто ужасно
Ответ Рубин2003
Пенальти левый. Но Спартак играет в обороне просто ужасно
Комментарий скрыт
Ответ Рубин2003
Пенальти левый. Но Спартак играет в обороне просто ужасно
Заказ Лиги. При первой же возможности УБИВАТЬ СПАРТАК! Что мы и уаидели. Но Спартак тоже "хорош"
Это не пенальти, даже не телевизионный это дурь ВАРа и трусость судей в поле, но там и судье показывают полтора повтора и все без динамики, стоп-кадры какие-то с одного ракурса.
Ответ Пользователь Имени
Это не пенальти, даже не телевизионный это дурь ВАРа и трусость судей в поле, но там и судье показывают полтора повтора и все без динамики, стоп-кадры какие-то с одного ракурса.
Да ладно- это хоть не Казарцев, тот бы одним этим леваком не ограничился, исправно исполняет))
Дзюба подпрыгивал и вертелся так,как будто попал под скорый поезд,чуть прошлись по морде иначались извилистые покатушки,впрочем все современные футболеры тупые показушники,а как они орут это отдельная тема,словом идиотизм
Ответ Игорь Новиков
Дзюба подпрыгивал и вертелся так,как будто попал под скорый поезд,чуть прошлись по морде иначались извилистые покатушки,впрочем все современные футболеры тупые показушники,а как они орут это отдельная тема,словом идиотизм
По спине. И не прошелся, а просто руку положил, но этот 🤡 решил сыграть Гамлета
Ответ Игорь Новиков
Дзюба подпрыгивал и вертелся так,как будто попал под скорый поезд,чуть прошлись по морде иначались извилистые покатушки,впрочем все современные футболеры тупые показушники,а как они орут это отдельная тема,словом идиотизм
Мерзкий тип.
Мяч от Дмитриева уходит после стыка. Что за бред такие пенальти рисовать?
Ответ ИВ
Мяч от Дмитриева уходит после стыка. Что за бред такие пенальти рисовать?
Ну нет) мяч отлетает от ноги игрока Акрона. Но он сначала бьёт по ноге Дмитриева и на обратном движении бьёт по мячу.
Для меня это или ничего или фол в атаке. Но судья сегодня весь матч чудил и с Дзюбой обнимался.
Ответ ИВ
Мяч от Дмитриева уходит после стыка. Что за бред такие пенальти рисовать?
Согласен, мяч явно изменил траекторию, не сильно но все-таки. Акроновец явно не попадал - мяч прошёл несколько выше. Вопрос: почему мяч изменил траекторию? Видно же. Абсолютно левый пеналь.
Игра Спартака, особенно в обороне это тихий ужас
Ответ Predator777
Игра Спартака, особенно в обороне это тихий ужас
А с кем играть хорошо? Непрофильный Дмитриев? Нулевый Джику и Денисов? Молодрй Ву? И мешок картохи на воротах? Там надо летом минимум 3х мееять в защите, чтобы был какой-то бетон.
Ответ A.Barancevich
А с кем играть хорошо? Непрофильный Дмитриев? Нулевый Джику и Денисов? Молодрй Ву? И мешок картохи на воротах? Там надо летом минимум 3х мееять в защите, чтобы был какой-то бетон.
что в вашем понимании непрофильный Дмитриев? Он уже играет год, вы не можете определился? Он или игрок основы левым защитником или не игрок основы. Для меня он игрок основы, хоть и левым защитником и я не хочу рассматривать под микроскопом отдельные моменты, левый защитник Дмитриев это игрок основы и игрок дающий пользу.
Застрелите меня, но Дмитриев играл в мяч. Я бы ещё понял, если бы это было без VAR. А так какая-то ж-па.
Анал Танашев как мог тянул симулянтов из Акрона - но не шмогла.
🤡-лига с 🤡-судьями
Как можно смотреть ВАР и ставить такое...
Дмитриев выставил ногу перед мячом, пытаясь заблокировать удар. Игрок Акрона промахивается мимо мяча и бьёт Дмитриева по ноге. Как это пенальти, почему...
Ответ Roman Vleskov
Как можно смотреть ВАР и ставить такое... Дмитриев выставил ногу перед мячом, пытаясь заблокировать удар. Игрок Акрона промахивается мимо мяча и бьёт Дмитриева по ноге. Как это пенальти, почему...
Миллер заказал,ми дальше будут убивать
Кто нибудь когда нибудь видел отражённый пенальти Максименко?
Сколько лет играет, пытаюсь вспомнить хотя бы один отбитый удар, но не получается.
Для чего он там находится непонятно.
Ответ vs86
Кто нибудь когда нибудь видел отражённый пенальти Максименко? Сколько лет играет, пытаюсь вспомнить хотя бы один отбитый удар, но не получается. Для чего он там находится непонятно.
Не так давно взял, кстати, не помню в какой игре правда..
Ответ seMen_SM
Не так давно взял, кстати, не помню в какой игре правда..
Там вроде Помазун брал, а не он) Если не ошибаюсь в кубке было
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» дожал «Акрон» – 4:3! Маркиньос забил победный на 88-й, Болдырев сделал дубль, у Барко 2 ассиста
9 марта, 18:02
Аделия Петросян нанесла символический удар перед матчем «Спартак» – «Акрон»
9 марта, 16:14Фото
Танашев реже всех в РПЛ ставит пенальти – 1 в 10 матчах. 1.45 – в матче «Спартак» – «Акрон» не будет 11-метрового
9 марта, 11:44
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
23 минуты назад
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
43 минуты назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
56 минут назад
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
сегодня, 10:25
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»
14 минут назад
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
16 минут назад
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
29 минут назад
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
36 минут назадРеклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
38 минут назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
40 минут назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
48 минут назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
сегодня, 10:35
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
сегодня, 10:25
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
сегодня, 10:09
Рекомендуем