Дель Пьеро – Модричу: «С итальянской едой ты сможешь играть до 50 лет, у нее потрясающее качество». 40-летний хавбек «Милана» кивнул и улыбнулся

Дель Пьеро – Модричу: с итальянской едой ты сможешь играть до 50 лет.

Экс-нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро пошутил о будущем Луки Модрича после миланского дерби.

«Милан » победил «Интер » (1:0) в 28-м туре Серии А. 40-летний полузащитник провел на поле весь матч.

«С итальянскими ресторанами и едой ты сможешь играть до 50 лет. Качество нашей еды потрясающее, не знаю, согласишься ли ты», – сказал Дель Пьеро в разговоре с Модричем для CBS Sports после игры.

Хорватский футболист в ответ несколько раз кивнул, улыбаясь.