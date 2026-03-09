  • Спортс
  • Дель Пьеро – Модричу: «С итальянской едой ты сможешь играть до 50 лет, у нее потрясающее качество». 40-летний хавбек «Милана» кивнул и улыбнулся
Экс-нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро пошутил о будущем Луки Модрича после миланского дерби.

«Милан» победил «Интер» (1:0) в 28-м туре Серии А. 40-летний полузащитник провел на поле весь матч.

«С итальянскими ресторанами и едой ты сможешь играть до 50 лет. Качество нашей еды потрясающее, не знаю, согласишься ли ты», – сказал Дель Пьеро в разговоре с Модричем для CBS Sports после игры.

Хорватский футболист в ответ несколько раз кивнул, улыбаясь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер CBS Sports Golazo
Еда только на вратарей действует !? )))
Модрич - это бриллиант! Как я рад, что он оказался в Милане!
Ответ Валера Васин
Модрич - это бриллиант! Как я рад, что он оказался в Милане!
Просто лучший
