104

Абрамович оспорит в суде любые попытки британских властей конфисковать деньги от продажи «Челси» и потратить их против его воли. Британский МИД призвал бизнесмена «поступить правильно»

Абрамович не позволит британцам самим распоряжаться деньгами от продажи «Челси».

Британские власти выпустили заявление в связи с нежеланием Романа Абрамовича позволять правительству распорядиться деньгами от продажи «Челси» без согласия бизнесмена.

2,34 миллиарда фунтов заморожены с 2022 года из-за разногласий по поводу того, как их использовать.

Как сообщает talkSPORT, экс-владелец клуба по-прежнему намерен направить средства на помощь жертвам российско-украинского конфликта, но без четкого определения, кто именно станет адресатом и будут ли в этот список включены пострадавшие россияне.

Правительство Великобритании настаивает на том, что деньги надо использовать исключительно для помощи украинцам и готово начать судебный процесс с целью конфискации средств.

Британский премьер-министр Кир Стармер требует направить ресурсы в специально созданный фонд в срок до 17 марта, но источники считают, что вряд ли к этой дате ситуация прояснится.

Юридическая команда Абрамовича утверждает, что деньги по-прежнему принадлежат миллиардеру, и будет оспаривать любую попытку распорядиться ими против воли бизнесмена.

«Странно, что правительство Великобритании рассматривает это предложенное пожертвование как своего рода карательную меру в отношении господина Абрамовича. Это в корне неверно. Важно подчеркнуть, что средства, хотя и замороженные в настоящее время, остаются собственностью Fordstam Limited, которая полностью принадлежит господину Абрамовичу. 

Если правительство Великобритании считает, что у него есть правовые основания для конфискации этих средств, оно, разумеется, может инициировать официальную процедуру конфискации, которая будет оспорена в суде», – говорится в письме юрфирмы, представляющей интересы экс-владельца «Челси».

В ответ на позицию Абрамовича министр иностранных дел Иветт Купер дала talkSPORT следующий комментарий «Эти деньги были обещаны Украине более трех лет назад. Роману Абрамовичу пора поступить правильно, но если он этого не сделает, то мы сами примем меры. Именно поэтому была выдана лицензия. Пришло время использовать эти деньги для восстановления жизни людей, которые столкнулись с разрушениями».

Абрамович нанял «юристов топ-уровня» для работы над делом о замороженных средствах. Экс-владелец «Челси» не выполнит требование Стармера о передаче денег Украине (The Times)

Опубликовал: Александр Суряев
logoРоман Абрамович
деньги
logoпремьер-лига Англия
Кир Стармер
logoЧелси
бизнес
Политика
104 комментария
Почему у Боули не забирают Челси после агрессии Трампа по отношению к Ирану ?
Ответ Abu Ibrahim
Почему у Боули не забирают Челси после агрессии Трампа по отношению к Ирану ?
Это другое!!! Это демократические бомбы для детей Ирана
Ответ Abu Ibrahim
Почему у Боули не забирают Челси после агрессии Трампа по отношению к Ирану ?
Боули готов пожертвовать Ирану Мудрика, я думаю.
Поступить правильно это вернуть деньги российскому народу, что бы на них построили больницы, сделали дороги и т.д.
Ответ rigobersong
Поступить правильно это вернуть деньги российскому народу, что бы на них построили больницы, сделали дороги и т.д.
Ну и как это сделать? Популизм…
Ответ rigobersong
Поступить правильно это вернуть деньги российскому народу, что бы на них построили больницы, сделали дороги и т.д.
Не построили бы.
Если честно, над олигархами, которые вывозили бабки в Британию, хочется только поржать. Что с лицом, так сказать?
Ответ ZarvuR2020
Если честно, над олигархами, которые вывозили бабки в Британию, хочется только поржать. Что с лицом, так сказать?
Поржать можно над Усмановым, который весь Евросоюз со своими юристами поимел
Ответ ZarvuR2020
Если честно, над олигархами, которые вывозили бабки в Британию, хочется только поржать. Что с лицом, так сказать?
У них все хорошо, в миллиард раз лучше, чем у любого из нас,не переживайте)
Сейчас либералы спортса убедительно докажут, что на Западе право собственности священно, а у Абрамовича отжали деньги в полном соответствии с законом )
Ответ riverman1980
Сейчас либералы спортса убедительно докажут, что на Западе право собственности священно, а у Абрамовича отжали деньги в полном соответствии с законом )
Жизнь либерала сложна. Очень трудно угадать, куда подует демократичный ветер. Приходится быть гибким, особенно, в области хвоста
Ответ riverman1980
Сейчас либералы спортса убедительно докажут, что на Западе право собственности священно, а у Абрамовича отжали деньги в полном соответствии с законом )
И тем не менее его не жалко. Жалко детей которым не могут собрать денег на операцию…
порядок, основанный на правилах
Ответ Добрый_Ээх
порядок, основанный на правилах
Ну да. Его денежки в итоге отжать не смогут.
Ответ Добрый_Ээх
порядок, основанный на правилах
Порядок основанный на понятиях. 😁
Обещали отдать Украине чужие деньги? Жду как местные либералы расскажут о справедливом демократичном мире в Европе))
Ответ фанат Ска хабаровска
Обещали отдать Украине чужие деньги? Жду как местные либералы расскажут о справедливом демократичном мире в Европе))
Эти очень нехорошие люди порекомендуют Ромке посудится в России с каким-нибудь Ростехом или Газпромом , или просто с Государством Российским на худой конец !
Потому , что предатели !
Важная поправка , деньги не Абрамовича а украденные у народа России .
Ответ hcmrkxpfg9
Важная поправка , деньги не Абрамовича а украденные у народа России .
Только народу их в любом случае не вернут
"Эти деньги были обещаны Украине более трех лет назад" - обещаны кем и кому?
Джонсоном Зеленскому?
закончит как березовский. на галстуке.
Ответ Курт Кобэйн
закончит как березовский. на галстуке.
Его то за что ?
Он свой парень !
Это и есть либерализм и демократия. Если кто-то делает не то, что им кажется правильным и нужным (в остальном для них и ради них), то все его права забываются и его можно не считать за человека.
Представьте себе грабителей, которые звонят и просят дать им код от украденного сейфа, призывая жертву "поступить правильно"
