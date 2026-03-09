Абрамович оспорит в суде любые попытки британских властей конфисковать деньги от продажи «Челси» и потратить их против его воли. Британский МИД призвал бизнесмена «поступить правильно»

Абрамович не позволит британцам самим распоряжаться деньгами от продажи «Челси».

Британские власти выпустили заявление в связи с нежеланием Романа Абрамовича позволять правительству распорядиться деньгами от продажи «Челси» без согласия бизнесмена.

2,34 миллиарда фунтов заморожены с 2022 года из-за разногласий по поводу того, как их использовать.

Как сообщает talkSPORT, экс-владелец клуба по-прежнему намерен направить средства на помощь жертвам российско-украинского конфликта, но без четкого определения, кто именно станет адресатом и будут ли в этот список включены пострадавшие россияне.

Правительство Великобритании настаивает на том, что деньги надо использовать исключительно для помощи украинцам и готово начать судебный процесс с целью конфискации средств.

Британский премьер-министр Кир Стармер требует направить ресурсы в специально созданный фонд в срок до 17 марта, но источники считают, что вряд ли к этой дате ситуация прояснится.

Юридическая команда Абрамовича утверждает, что деньги по-прежнему принадлежат миллиардеру, и будет оспаривать любую попытку распорядиться ими против воли бизнесмена.

«Странно, что правительство Великобритании рассматривает это предложенное пожертвование как своего рода карательную меру в отношении господина Абрамовича. Это в корне неверно. Важно подчеркнуть, что средства, хотя и замороженные в настоящее время, остаются собственностью Fordstam Limited, которая полностью принадлежит господину Абрамовичу.

Если правительство Великобритании считает, что у него есть правовые основания для конфискации этих средств, оно, разумеется, может инициировать официальную процедуру конфискации, которая будет оспорена в суде», – говорится в письме юрфирмы, представляющей интересы экс-владельца «Челси».

В ответ на позицию Абрамовича министр иностранных дел Иветт Купер дала talkSPORT следующий комментарий «Эти деньги были обещаны Украине более трех лет назад. Роману Абрамовичу пора поступить правильно, но если он этого не сделает, то мы сами примем меры. Именно поэтому была выдана лицензия. Пришло время использовать эти деньги для восстановления жизни людей, которые столкнулись с разрушениями».

