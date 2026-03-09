  • Спортс
  «Бавария» предложит Кейну повышение зарплаты по новому контракту. Гендиректор Дрезен начал переговоры с семьей 32-летнего форварда (Bild)
22

«Бавария» предложит Кейну повышение зарплаты по новому контракту. Гендиректор Дрезен начал переговоры с семьей 32-летнего форварда (Bild)

«Бавария» предложит Кейну повышение зарплаты с целью продления контракта.

«Бавария» начала обсуждение нового контракта нападающего Харри Кейна.

По данным Bild, мюнхенцы готовы предложить 32-летнему футболисту повышение зарплаты, чтобы продлить его договор, рассчитанный до 2027 года.

Генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен, который осуществил трансфер англичанина в 2023 году, начал предварительные переговоры с семьей форварда.

В это сезоне Кейн провел 24 матча в Бундеслиге, забив 30 голов и сделав 5 ассистов. Подробная статистика доступна по ссылке.

Гендиректор «Баварии» о будущем Кейна: «Харри и его семье очень комфортно в Мюнхене – наилучшие условия для дальнейших переговоров»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoХарри Кейн
деньги
Ян-Кристиан Дрезен
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Супер, а потом в Барсу, за 50 лямов
Ответ grin478
Супер, а потом в Барсу, за 50 лямов
Иди ты на аааа со своей бомж барсой, исторически она не ровня Баварии...

Какая вообще история до 2000 годов есть у этого недоклуба
Это не просто нападающий, он всесторонний игрок, мастер на любой позиции! Последний раз такого форварда который пашет по всей линии поля и при этом забивает, на моей памяти вспомнб только Оливера Бирхоффа
Ответ Амин Чич
Это не просто нападающий, он всесторонний игрок, мастер на любой позиции! Последний раз такого форварда который пашет по всей линии поля и при этом забивает, на моей памяти вспомнб только Оливера Бирхоффа
А как же Мюллер? Да он не был центрфорвардом но пахал везде, на всех участках поле.
Ответ Bunyod Turgunov
А как же Мюллер? Да он не был центрфорвардом но пахал везде, на всех участках поле.
Ну я имел ввиду чистых форвардов
Лучшему игроку мира лучший контракт
В этом сезоне все заслуживают продление и даже Гнабри.
Игрок одного сезона, только в Англии и может себя проявлять в тепличном Тоттенхэме, а стоп...

Харри конечно крутой блин, без раскачки и в Бундеслиге себя показал, думаю ещё и под конец карьеры вернётся в АПЛ и побьёт-таки рекорд!
Ответ ser91337
Игрок одного сезона, только в Англии и может себя проявлять в тепличном Тоттенхэме, а стоп... Харри конечно крутой блин, без раскачки и в Бундеслиге себя показал, думаю ещё и под конец карьеры вернётся в АПЛ и побьёт-таки рекорд!
Ух брат вот это ты забайтил конечно респект
Заслужил,однозначно
Комментарий удален пользователем
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Ну почему угробил, как раз он там и стал Топом, просто без трофеев!?
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Вот как раз спасибо Тоттенхэма за то что создал такого терминатора.
Кто-кто, а Кейн заслуживает!
Чет странное, он вроде и так потолок получает!
