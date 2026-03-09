«Бавария» предложит Кейну повышение зарплаты по новому контракту. Гендиректор Дрезен начал переговоры с семьей 32-летнего форварда (Bild)

«Бавария» предложит Кейну повышение зарплаты с целью продления контракта.

«Бавария » начала обсуждение нового контракта нападающего Харри Кейна .

По данным Bild, мюнхенцы готовы предложить 32-летнему футболисту повышение зарплаты, чтобы продлить его договор, рассчитанный до 2027 года.

Генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен, который осуществил трансфер англичанина в 2023 году, начал предварительные переговоры с семьей форварда.

В это сезоне Кейн провел 24 матча в Бундеслиге, забив 30 голов и сделав 5 ассистов. Подробная статистика доступна по ссылке .

Гендиректор «Баварии» о будущем Кейна: «Харри и его семье очень комфортно в Мюнхене – наилучшие условия для дальнейших переговоров»