«Бавария» предложит Кейну повышение зарплаты по новому контракту. Гендиректор Дрезен начал переговоры с семьей 32-летнего форварда (Bild)
«Бавария» предложит Кейну повышение зарплаты с целью продления контракта.
«Бавария» начала обсуждение нового контракта нападающего Харри Кейна.
По данным Bild, мюнхенцы готовы предложить 32-летнему футболисту повышение зарплаты, чтобы продлить его договор, рассчитанный до 2027 года.
Генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен, который осуществил трансфер англичанина в 2023 году, начал предварительные переговоры с семьей форварда.
В это сезоне Кейн провел 24 матча в Бундеслиге, забив 30 голов и сделав 5 ассистов. Подробная статистика доступна по ссылке.
Гендиректор «Баварии» о будущем Кейна: «Харри и его семье очень комфортно в Мюнхене – наилучшие условия для дальнейших переговоров»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Какая вообще история до 2000 годов есть у этого недоклуба
Харри конечно крутой блин, без раскачки и в Бундеслиге себя показал, думаю ещё и под конец карьеры вернётся в АПЛ и побьёт-таки рекорд!