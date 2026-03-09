  • Спортс
  Черчесов про ничью с «Локо»: «Счет 2:0, может, чуть успокоил «Ахмат», а соперника разозлил. Внушением я не занимаюсь, мы занимаемся работой»
Черчесов про ничью с «Локо»: «Счет 2:0, может, чуть успокоил «Ахмат», а соперника разозлил. Внушением я не занимаюсь, мы занимаемся работой»

Черчесов о ничьей с «Локо»: счет 2:0 нас чуть успокоил, а соперника разозлил.

Станислав Черчесов высказался о ничьей с «Локомотивом» (2:2) в Мир РПЛ.

– Не получилось выиграть, хоть мы приезжали с соответствующим настроем. Понимали, что никто ничего нам дарить не будет. Всю игру мы провели на достойном уровне, соперник воспользовался нашими ошибками.

Есть моменты, которые надо исправлять. Мы не выдержали не по кондициям – счет 2:0 нас, может, чуть успокоил, а соперника разозлил. Внушением я не занимаюсь, мы занимаемся работой.

– Почему у «Ахмата» такая большая разница между домашними и выездными матчами?

– У нас есть разница? Не сказал бы, что мы дома легко с ЦСКА играли. С «Зенитом» мы вообще центр поля не пересекали. У нас легких матчей не бывает. Вчера ЦСКА непростой матч провел, «Зенит» тоже.

– Мелкадзе признан лучшим игроком матча, как и с ЦСКА. У него особый настрой на таких соперников?

– Он и с другими командами хорошо играет. Георгий выполняет установку, вышел на тот уровень, на который мы рассчитывали. Мы не только с ним работаем, но и другие тоже прибавляют. «Локомотив» тоже надо похвалить, они проигрывали 0:2 и не дали нам выиграть, – сказал главный тренер «Ахмата».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Саламыч сделал из Мелкадзе Гонсало Игуаина
Ответ Spaten
Саламыч сделал из Мелкадзе Гонсало Игуаина
Это точно.Второй матч просто разрывает.
Ответ Spaten
Саламыч сделал из Мелкадзе Гонсало Игуаина
Не Гонсало Игуаина а ....,ну да Гонсало Игуаина
Спасибо команде за то, что не опустили руки. Первый тайм откровенно не понравился: действовали слишком прямолинейно и позволяли сопернику легко нас читать. Но то, что произошло после перерыва, внушает огромное уважение — вернулись на поле совсем другими людьми. Эта игра показала, что у нас есть стержень. Самое главное сейчас — восстановить ребят после нагрузок и подойти к следующему матчу без потерь. Здоровья всем причастным и плодотворной работы в подготовке к следующему матчу.
ВПЕРЁД ЛОКО! 🔴🟢
Почему у Черчесова стабильно в основе играет садулаев который ни одного гола не забил??
Ответ Роман Грожан
Почему у Черчесова стабильно в основе играет садулаев который ни одного гола не забил??
Приказы не обсуждаются
Ответ Jeicob Harlon
Приказы не обсуждаются
Единственно что приходит на ум, значит он лучше установки в обороне и прессинге выполняет, чем тот же Мансилья.

Хотя последний три раза забивал
