Черчесов про ничью с «Локо»: «Счет 2:0, может, чуть успокоил «Ахмат», а соперника разозлил. Внушением я не занимаюсь, мы занимаемся работой»

Черчесов о ничьей с «Локо»: счет 2:0 нас чуть успокоил, а соперника разозлил.

Станислав Черчесов высказался о ничьей с «Локомотивом » (2:2) в Мир РПЛ .

– Не получилось выиграть, хоть мы приезжали с соответствующим настроем. Понимали, что никто ничего нам дарить не будет. Всю игру мы провели на достойном уровне, соперник воспользовался нашими ошибками.

Есть моменты, которые надо исправлять. Мы не выдержали не по кондициям – счет 2:0 нас, может, чуть успокоил, а соперника разозлил. Внушением я не занимаюсь, мы занимаемся работой.

– Почему у «Ахмата» такая большая разница между домашними и выездными матчами?

– У нас есть разница? Не сказал бы, что мы дома легко с ЦСКА играли. С «Зенитом » мы вообще центр поля не пересекали. У нас легких матчей не бывает. Вчера ЦСКА непростой матч провел, «Зенит» тоже.

– Мелкадзе признан лучшим игроком матча, как и с ЦСКА. У него особый настрой на таких соперников?

– Он и с другими командами хорошо играет. Георгий выполняет установку, вышел на тот уровень, на который мы рассчитывали. Мы не только с ним работаем, но и другие тоже прибавляют. «Локомотив» тоже надо похвалить, они проигрывали 0:2 и не дали нам выиграть, – сказал главный тренер «Ахмата ».