  • Неймар – в расширенной заявке Бразилии на мартовские матчи. Форвард не играет за сборную с октября 2023-го
Неймар – в расширенной заявке Бразилии на мартовские матчи. Форвард не играет за сборную с октября 2023-го

Неймар включен в расширенную заявку сборной Бразилии.

Неймар может быть вызван на матчи сборной Бразилии в марте.

По данным UOL, форвард «Сантоса» попал в расширенную заявку, в которой сейчас больше 50 человек.

34-летний футболист не сыграет с «Мирассолом» 11 марта, а потому, как утверждается в публикации, у него будет только один матч (против «Коринтианса») для того, чтобы убедить главного тренера национальной команды Карло Анчелотти вызвать его на игры с Францией и Хорватией.

Тем не менее итальянский специалист все равно приедет на ближайшую игру «Сантоса» и пообщается с Неймаром.

В последний раз экс-футболист «Барселоны» и «ПСЖ» играл за сборную в октябре 2023 года. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: UOL
Один из двух игроков в 21 веке в истории сборных с 50+ голами и 50+ ассистами. Его худшая версия все равно полезнее, чем Винисиус, который за 8 лет в сборной Бразилии наскребал аж 8+5:)
Один из двух игроков в 21 веке в истории сборных с 50+ голами и 50+ ассистами. Его худшая версия все равно полезнее, чем Винисиус, который за 8 лет в сборной Бразилии наскребал аж 8+5:)
Один из трех. У бывшего игрока сборной США Лэндона Донована также 50+ голов и 50+ ассистов на уровне сборных.
Ней даже на исходе важнее для сборной чем виниська
