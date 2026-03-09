Неймар – в расширенной заявке Бразилии на мартовские матчи. Форвард не играет за сборную с октября 2023-го

Неймар включен в расширенную заявку сборной Бразилии.

Неймар может быть вызван на матчи сборной Бразилии в марте.

По данным UOL, форвард «Сантоса » попал в расширенную заявку, в которой сейчас больше 50 человек.

34-летний футболист не сыграет с «Мирассолом» 11 марта, а потому, как утверждается в публикации, у него будет только один матч (против «Коринтианса») для того, чтобы убедить главного тренера национальной команды Карло Анчелотти вызвать его на игры с Францией и Хорватией.

Тем не менее итальянский специалист все равно приедет на ближайшую игру «Сантоса» и пообщается с Неймаром.

В последний раз экс-футболист «Барселоны» и «ПСЖ» играл за сборную в октябре 2023 года. Его статистику можно изучить здесь .