  • Хасселбайнк о чернокожих игроках, не реализующих пенальти: «Нельзя подвергать их расистским оскорблениям. Не забивают не потому, что черные, а потому что не смогли правильно пробить по мячу»
69

Экс-игрок «Челси» Джимми Флойд Хасселбайнк осудил расистские оскорбления в адрес чернокожих футболистов, не сумевших реализовать пенальти.

Британское подразделение по контролю за футбольными нарушениями сообщило об увеличении на 115% числа сообщений об онлайн-оскорблениях за год.

Подразделение расследует расистские сообщения в адрес четырех игроков, поступившие после 27-го тура АПЛ. Жертвами расистских сообщений после матчей в те выходные стали Уэсли Фофана («Челси»), Аннибаль Межбри («Бернли»), Толу АрокодареВулверхэмптон») и Ромейн Мандл («Сандерленд»).

В «Вулверхэмптоне» заявили, что Арокодаре получил «отвратительные» сообщения с нескольких аккаунтов после того, как не реализовал пенальти в матче против «Кристал Пэлас» (0:1).

«Ты не можешь выкладываться во время игры, не реализовать пенальти – это случается со всеми – и затем подвергаться расистским оскорблениям из-за того, что ты не забил.

Что мы вообще делаем? Он не забил не потому, что он черный. Он не реализовал пенальти, потому что не смог правильно пробить по мячу», – сказал Хасселбайнк.

Хасселбайнк о реакции Моуринью на скандал с Винисиусом: «Чертов лицемер. Он должен был спросить своего игрока, что тот сказал. Как должны чувствовать себя темнокожие игроки «Бенфики»?»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Guardian
69 комментариев
Винисиуса, которого Хасселбайнк защищает, тоже не за цвет кожи оскорбляют, а за его мерзкое поведение
Ответ Yuranich92
Винисиуса, которого Хасселбайнк защищает, тоже не за цвет кожи оскорбляют, а за его мерзкое поведение
Согласен с его мнением, но Вини ещё тот...товарищ
Ответ Yuranich92
Винисиуса, которого Хасселбайнк защищает, тоже не за цвет кожи оскорбляют, а за его мерзкое поведение
В точку, именно за его поведение и провокации! Подавляющему большинству на Земле без разницы какого цвета его кожа, главное, чтобы человек был адекватный, добрый, да хотя бы просто нормальный, с уважением относящийся к другим людям!
Эй, Джимми, ты чё творишь? Иди, тренируй пенальти, чёрный урод.

— Он назвал меня «чёрный урод»!

— Да, назвал.

— Это расизм. Так нельзя.

— Но ты чёрный и ты урод, Джимми. Не забил пенальти — это факты. Зрителю вообще наплевать, какой ты расы.

— Что с того, что я чёрный? Это значит, что я урод?

— Он не имел в виду, что все чёрные — уроды. Он сказал, что ты урод, Джимми. Это никак не связано.
Как они не могут понять, что большинству людей плевать на цвет кожи, а черными их называют потому что они черные, как рыжих рыжими или лысых лысыми:) Расистского подтекста в этом практически нет, но надо разыгрывать повестку:)
Ответ rigobersong
Как они не могут понять, что большинству людей плевать на цвет кожи, а черными их называют потому что они черные, как рыжих рыжими или лысых лысыми:) Расистского подтекста в этом практически нет, но надо разыгрывать повестку:)
Всегда найдутся ненормальные, которые будут издеваться. А черные не понимают видимо что это нельзя искоренить.
Ответ rigobersong
Как они не могут понять, что большинству людей плевать на цвет кожи, а черными их называют потому что они черные, как рыжих рыжими или лысых лысыми:) Расистского подтекста в этом практически нет, но надо разыгрывать повестку:)
А почему когда Сомолов не забил тот пенальти никто не обругал его белым? Думаю в каментах можно было найти все ругательства за которые не банят. От оценки умственных способностей до покойной бабушки. Но не было слово белый.
Что-то не разу не амречпл про Соболева сто он белый дельфин.
Федя Смолов тоже черный получается, с паненки 2018.
Ответ dreamstep
Федя Смолов тоже черный получается, с паненки 2018.
Джордан же черный
Ответ dreamstep
Федя Смолов тоже черный получается, с паненки 2018.
🤭
Не забивают не потому, что черные, а потому что вратари расисты
Ответ человек-муравей человек-физрук
Не забивают не потому, что черные, а потому что вратари расисты
Особенно аргентинцы 🤣
Ответ человек-муравей человек-физрук
Не забивают не потому, что черные, а потому что вратари расисты
И белые ворота тоже расисты
Надеюсь, белых это тоже касается? Азиатские игроки, кстати, тоже иногда промахиваются...
так их и оскорбляют не потому, что черные, а потому что не смогли правильно пробить по мячу.
Ответ uchiyamada
так их и оскорбляют не потому, что черные, а потому что не смогли правильно пробить по мячу.
Потому что они начинают сами орать и ныть что все кому они не нравятся расисты
Бэкхема травили так (и после удаления и после пенальти), что ни одного черного так не травили.
Ответ sportsoldfan
Бэкхема травили так (и после удаления и после пенальти), что ни одного черного так не травили.
После пенальти не так, тем более, что он трижды подряд за сборную не реализовал, два в одинаковом стиле - на верхний ярус
Потому что мяч белый
Ответ Илья Долганов
Потому что мяч белый
А раньше мячи были черно-белые, видимо лобби убрало чёрный цвет
Ответ Рубин2003
А раньше мячи были черно-белые, видимо лобби убрало чёрный цвет
Потому что бить по черным клеткам на мяче - это расизм. Тем более, бить ногами!
Не смогли правильно ударить по мячу, потому что...
Ответ kazbek.sultanbek
Не смогли правильно ударить по мячу, потому что...
Зашёл за этим комментарием.
