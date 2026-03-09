Хасселбайнк о чернокожих игроках, не реализующих пенальти: «Нельзя подвергать их расистским оскорблениям. Не забивают не потому, что черные, а потому что не смогли правильно пробить по мячу»
Экс-игрок «Челси» Джимми Флойд Хасселбайнк осудил расистские оскорбления в адрес чернокожих футболистов, не сумевших реализовать пенальти.
Британское подразделение по контролю за футбольными нарушениями сообщило об увеличении на 115% числа сообщений об онлайн-оскорблениях за год.
Подразделение расследует расистские сообщения в адрес четырех игроков, поступившие после 27-го тура АПЛ. Жертвами расистских сообщений после матчей в те выходные стали Уэсли Фофана («Челси»), Аннибаль Межбри («Бернли»), Толу Арокодаре («Вулверхэмптон») и Ромейн Мандл («Сандерленд»).
В «Вулверхэмптоне» заявили, что Арокодаре получил «отвратительные» сообщения с нескольких аккаунтов после того, как не реализовал пенальти в матче против «Кристал Пэлас» (0:1).
«Ты не можешь выкладываться во время игры, не реализовать пенальти – это случается со всеми – и затем подвергаться расистским оскорблениям из-за того, что ты не забил.
Что мы вообще делаем? Он не забил не потому, что он черный. Он не реализовал пенальти, потому что не смог правильно пробить по мячу», – сказал Хасселбайнк.
— Он назвал меня «чёрный урод»!
— Да, назвал.
— Это расизм. Так нельзя.
— Но ты чёрный и ты урод, Джимми. Не забил пенальти — это факты. Зрителю вообще наплевать, какой ты расы.
— Что с того, что я чёрный? Это значит, что я урод?
— Он не имел в виду, что все чёрные — уроды. Он сказал, что ты урод, Джимми. Это никак не связано.
Что-то не разу не амречпл про Соболева сто он белый дельфин.