Хасселбайнк о чернокожих игроках, не реализующих пенальти: «Нельзя подвергать их расистским оскорблениям. Не забивают не потому, что черные, а потому что не смогли правильно пробить по мячу»

Хасселбайнк о расизме: пенальти не забивают не потому, что игрок черный.

Экс-игрок «Челси» Джимми Флойд Хасселбайнк осудил расистские оскорбления в адрес чернокожих футболистов, не сумевших реализовать пенальти.

Британское подразделение по контролю за футбольными нарушениями сообщило об увеличении на 115% числа сообщений об онлайн-оскорблениях за год.

Подразделение расследует расистские сообщения в адрес четырех игроков, поступившие после 27-го тура АПЛ . Жертвами расистских сообщений после матчей в те выходные стали Уэсли Фофана («Челси»), Аннибаль Межбри («Бернли»), Толу Арокодаре («Вулверхэмптон ») и Ромейн Мандл («Сандерленд»).

В «Вулверхэмптоне» заявили , что Арокодаре получил «отвратительные» сообщения с нескольких аккаунтов после того, как не реализовал пенальти в матче против «Кристал Пэлас» (0:1).

«Ты не можешь выкладываться во время игры, не реализовать пенальти – это случается со всеми – и затем подвергаться расистским оскорблениям из-за того, что ты не забил.

Что мы вообще делаем? Он не забил не потому, что он черный. Он не реализовал пенальти, потому что не смог правильно пробить по мячу», – сказал Хасселбайнк.

