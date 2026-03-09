Глава РЖД Белозеров: «Задача «Локомотива» на сезон – бороться за медали»
Глава РЖД Олег Белозеров заявил, что «Локомотиву» в этом сезоне необходимо занять призовое место.
«Задача «Локомотива» на сезон – бороться за медали», – заявил генеральный директор открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
«Краснодар» лидирует в РПЛ после 20-го тура Мир РПЛ. «Зенит» отстает на 1 очко, «Локомотив» – на 2, ЦСКА и «Балтика» – на 7, «Динамо» – на 16
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Нет-нет, это уже автор от себя додумал, в приведённой реплике Белозёрова этого нет.
Как задача поставлена, так и будет выполнена.
Займут 5 место. За медали боролись? Да, боролись. Ну и всё, какие вопросы. Задача была - бороться, а не занять какое-либо место.