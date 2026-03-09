Глава РЖД Белозеров: «Задача «Локомотива» на сезон – бороться за медали»

Глава РЖД Олег Белозеров заявил, что «Локомотиву» в этом сезоне необходимо занять призовое место.

«Краснодар» лидирует в РПЛ после 20-го тура Мир РПЛ. «Зенит» отстает на 1 очко, «Локомотив» – на 2, ЦСКА и «Балтика» – на 7, «Динамо» – на 16