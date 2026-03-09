8

Глава РЖД Белозеров: «Задача «Локомотива» на сезон – бороться за медали»

Глава РЖД Олег Белозеров заявил, что «Локомотиву» в этом сезоне необходимо занять призовое место.

«Задача «Локомотива» на сезон – бороться за медали», – заявил генеральный директор открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

«Краснодар» лидирует в РПЛ после 20-го тура Мир РПЛ. «Зенит» отстает на 1 очко, «Локомотив» – на 2, ЦСКА и «Балтика» – на 7, «Динамо» – на 16

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
"необходимо занять призовое место."

Нет-нет, это уже автор от себя додумал, в приведённой реплике Белозёрова этого нет.

Как задача поставлена, так и будет выполнена.
Займут 5 место. За медали боролись? Да, боролись. Ну и всё, какие вопросы. Задача была - бороться, а не занять какое-либо место.
Ну если за медали , тогда и игроков надо подписывать , а не Вера везти , продайте всю скамейку которая там сидит почти безвылазно для чего там Сарвелли , Рамирезы , Тимофеевы с Погостновым и прочие вообще ,возьмите одного даже игрока вместо них , остальную заявку разбавьте молодежкой , явно хуже не будет
Бронзу могут взять. Это максимум
Почему не за золотые? Что мешает?
Ответ Abram_1116374577
Почему не за золотые? Что мешает?
Состав.Да и психология тоже.Вот сегодня могли подняться на первое место и вышли сразу очень напряжённые,на каком-то нервяке.
Вот уже более реальную задачу поставили
