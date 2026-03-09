  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мелкадзе о 2:2 с «Локомотивом»: «Ахмат» был ближе к победе, больше ее хотел. Мы не радуемся этой ничьей»
14

Мелкадзе о 2:2 с «Локомотивом»: «Ахмат» был ближе к победе, больше ее хотел. Мы не радуемся этой ничьей»

Мелкадзе о 2:2 с «Локо»: не радуемся, «Ахмат» был ближе к победе.

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе заявил, что его команда заслужила победу в матче 20‑го тура Мир РПЛ против «Локомотива».

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2. Мелкадзе отметился голом и был признан лучшим игроком матча.

– Это одна из лучших игр. Мы не радуемся этой ничьей. «Ахмат» был ближе к победе, чем «Локомотив». Мы сегодня хотели больше победить.

Мы пропустили два мяча. Конец первого тайма и начало второго плохо провели. Если бы играли одинаково хорошо, то было бы лучше.

– Сможет ли «Ахмат» попасть в топ‑6 РПЛ?

– Не знаю, но, думаю, за семерку можем зацепиться, – сказал Мелкадзе.

Сейчас «Ахмат» с 26 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoГеоргий Мелкадзе
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ага, поэтому последние минут 15 при любом случае валялись, как будто убийство случилось и затягивали время как могли. Да и моментов убойных у Локо больше было во 2м тайме
Вранье, Локомотив был острее весь второй тайм и мог дожимать, немного не повезло!
Блин, вот они реально думают, что мы другие матчи смотрим?! Единственное, в чём Ахмат был лучше-это количество фолов!!!
Ответ Антон Новиков
Блин, вот они реально думают, что мы другие матчи смотрим?! Единственное, в чём Ахмат был лучше-это количество фолов!!!
Ага, именно поэтому счет по фолам 24:11 в пользу локо.
Ответ Сергей Прусов
Ага, именно поэтому счет по фолам 24:11 в пользу локо.
Я, как бы, это и имел в виду…
Локо во всех показателях доменировал, только фолов судья насчитал в 1,5 раза больше. Свистел любое касание, давал лежать Ахмату сколько они захотят. Ауты вбрасывали по 40 секунд.

И позорно Мелкадзе выпрашивал пенальти, а судья извинялся что никак не было возможности натянуть.

После пенальти в предыдущем туре ахматовцы падали каждый 3 заход в штрафную и просили поставить 11 метров
Мелкадзе может и был ближе к победе, а вот Ахмат - нет
Ответ s_kapa
Мелкадзе может и был ближе к победе, а вот Ахмат - нет
Так и есть, Гоша прямо молодец, видимо ощутил веру Стаса. Но игра Ахмата во втором тайме мрак
Да, когда Мелкадзе со товарищи тянули всеми силами время даже при равном счете - именно в этот момент наиграли а победу.. ))
Можно пару желтых смело показать. Просто кукуян слабый судья.
Я абсолютно не уверен, но на месте Локо внимательно проверил бы первый гол Мелкадзе. Насколько я помню теперь при исполнении штрафного запрещено стоять в стенке и перед стенкой ближе, чем на 1 метр. А там два игрока Ахмата стоят перед ударом. Может, и с нарушением забивали.
Ответ Ржевский
Я абсолютно не уверен, но на месте Локо внимательно проверил бы первый гол Мелкадзе. Насколько я помню теперь при исполнении штрафного запрещено стоять в стенке и перед стенкой ближе, чем на 1 метр. А там два игрока Ахмата стоят перед ударом. Может, и с нарушением забивали.
Пустяки
Смотрел весь футбол. Локо не вошёл, голы Ахмата так то даже не вытекали прям на 0:2 хоро что Локо забил в раздевалку. Но как по мне второй тайм Локо был сильнее на голову если Карпукас попади в дырку и Локо бы по вел то Ахмат бы понаполучал все пять
Отдельно хочу сказать про судейство такие падения в штрафной площади как это делали играки Ахмата это наказывается желтыми карточками. И кто может объяснить с каких пор если игрок лежит останавливают атаки. Хотелось победы. Но Локо все равно красавцы вернуться после 0:2 это все таки не лучше и это нужно ценить
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Локомотива» 4 победы и 2 ничьих в 6 последних матчах Мир РПЛ. Команда Галактионова проиграла лишь раз за 20 туров – меньше всех
9 марта, 15:31
«Локомотив» не выиграл у «Ахмата» – 2:2. Пруцев и Фассон ответили на голы Мелкадзе и Самородова, забивших за 2 минуты
9 марта, 15:28
«Локомотив» пропустил 2 гола за 2 минуты в 1-м тайме с «Ахматом». Мелкадзе забил со штрафного, Самородов – после выноса Монтеса
9 марта, 14:14
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
7 минут назад
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
27 минут назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
40 минут назад
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
55 минут назад
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
13 минут назад
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
20 минут назадРеклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
22 минуты назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
24 минуты назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
32 минуты назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
45 минут назад
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
55 минут назад
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
сегодня, 10:09
Шалимов о поражении «Зенита»: «Забив, решили остановиться и доигрывать, а «Оренбург» давил. Тройка Вендел – Педро – Джон в центре – просто катастрофа»
сегодня, 09:54
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о санкциях США: «Еще 100 наложат – выстоим. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались»
сегодня, 09:41
Рекомендуем