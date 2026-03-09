Мелкадзе о 2:2 с «Локомотивом»: «Ахмат» был ближе к победе, больше ее хотел. Мы не радуемся этой ничьей»
Мелкадзе о 2:2 с «Локо»: не радуемся, «Ахмат» был ближе к победе.
Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе заявил, что его команда заслужила победу в матче 20‑го тура Мир РПЛ против «Локомотива».
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2. Мелкадзе отметился голом и был признан лучшим игроком матча.
– Это одна из лучших игр. Мы не радуемся этой ничьей. «Ахмат» был ближе к победе, чем «Локомотив». Мы сегодня хотели больше победить.
Мы пропустили два мяча. Конец первого тайма и начало второго плохо провели. Если бы играли одинаково хорошо, то было бы лучше.
– Сможет ли «Ахмат» попасть в топ‑6 РПЛ?
– Не знаю, но, думаю, за семерку можем зацепиться, – сказал Мелкадзе.
Сейчас «Ахмат» с 26 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И позорно Мелкадзе выпрашивал пенальти, а судья извинялся что никак не было возможности натянуть.
После пенальти в предыдущем туре ахматовцы падали каждый 3 заход в штрафную и просили поставить 11 метров
Можно пару желтых смело показать. Просто кукуян слабый судья.