Галактионов про 2:2 с «Ахматом»: «Локомотив» робко начал и только при 0:2 стал показывать свой футбол. Мы могли и третий забить, подходы и моменты были»

Галактионов про ничью с «Ахматом»: робко начали и только при 0:2 заиграли.

Михаил Галактионов прокомментировал ничью с «Ахматом» (2:2) в Мир РПЛ.

– Надо понять, почему команда так начала матч. Мы вышли немного скованные, давали сопернику вольготно себя чувствовать. Робко начали. А инициативу надо забирать. Только при счете 0:2 стали показывать свой футбол. Молодцы, что вернулись в игру.

С ребятами говорили, что нельзя так начинать матч, надо сразу включаться. Но это тоже определенный опыт. Надо продолжать гнуть свою линию. Могли и третий забить, состояние было нормальное. Подходы и моменты были.

– Что произошло с Сесаром Монтесом?

– Сложно сказать. Неудачно оступился, неудачно приземлился. На первый взгляд – ничего критичного нет.

– Что говорили в перерыве?

– Важен был посыл: чтобы глаза загорелись. Надо было друг другу в глаза посмотреть. Ребята завелись, команда вернулась в игру, – сказал главный тренер «Локомотива».

«Локомотив» пропустил 2 гола за 2 минуты в 1-м тайме с «Ахматом». Мелкадзе забил со штрафного, Самородов – после выноса Монтеса

Я 24 года за Локо болею и был уверен, что обосраться могут сегодня
Ответ Дядя ТУРА
Я 24 года за Локо болею и был уверен, что обосраться могут сегодня
Против Терек - Ахмат всегда тяжело играем.
Ответ Дядя ТУРА
Я 24 года за Локо болею и был уверен, что обосраться могут сегодня
Я 29 лет за ЛОКО и был уверен, что обосрëмся)))
Михаил Михайлович, ну какие 4-4-2? Ну зачем? И почему играет Комличенко, очевидно, что он не тянет стартового нападающего!
Ответ Кирилл Егупов
Михаил Михайлович, ну какие 4-4-2? Ну зачем? И почему играет Комличенко, очевидно, что он не тянет стартового нападающего!
уж лучше чем воробьев. сколько сегодня моментов загубил из-за жадности
Ответ Кирилл Егупов
Михаил Михайлович, ну какие 4-4-2? Ну зачем? И почему играет Комличенко, очевидно, что он не тянет стартового нападающего!
Играли его обычный "четырехугольник". Только вместо Бары левым центральным Батраков, а вместо самого Батракова на десятке Воробьев. А 4-4-2 - это обычная расстановка у Галактионова при обороне. В итоге и Воробей, и Батраков на чужих позициях сыграли слабо
Эх, если бы Карпукас попал не в перекладину, а чуть ниже
Я бы удивился, если бы сегодня выиграли. Верная примета: если конкуренты оступились - Локомотив тоже оступится
Я с 97 го за локо
Что с 0-2 вылезли и могли выиграть даже с отсутствием скамейки, считаю это хорошо
По составу и тактике вопросов нет, играли лучшие из тех кто есть
И по прежнему боремся за первое место
Ответ bikeich
Я с 97 го за локо Что с 0-2 вылезли и могли выиграть даже с отсутствием скамейки, считаю это хорошо По составу и тактике вопросов нет, играли лучшие из тех кто есть И по прежнему боремся за первое место
Согласен, скамейка по большому счёту просто для вида. Усилить некем, дальше конечно тяжело будет.
Тут вопросов к Галактионову особо нет, Комличенко зачем то отвернулся от мяча стоя в стенке, второй гол Монтес не смог нормально вынести. Ну и вообще 2 года за 2 минуты это жёстко. А по поводу выхода Комличенко тут просто больше некого ставить. Состав по качеству очень ограничен. Пиняев и Руденко сегодня не могли играть, и сразу проблемы. А на замену более менее качественно могут выйти только Вера и Сильянов.
почему не использовали шанс выйти на первое место, времени было при достаточно, или что уже силенки не хватает
