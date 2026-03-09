Галактионов про 2:2 с «Ахматом»: «Локомотив» робко начал и только при 0:2 стал показывать свой футбол. Мы могли и третий забить, подходы и моменты были»

Галактионов про ничью с «Ахматом»: робко начали и только при 0:2 заиграли.

Михаил Галактионов прокомментировал ничью с «Ахматом» (2:2) в Мир РПЛ.

– Надо понять, почему команда так начала матч. Мы вышли немного скованные, давали сопернику вольготно себя чувствовать. Робко начали. А инициативу надо забирать. Только при счете 0:2 стали показывать свой футбол. Молодцы, что вернулись в игру.

С ребятами говорили, что нельзя так начинать матч, надо сразу включаться. Но это тоже определенный опыт. Надо продолжать гнуть свою линию. Могли и третий забить, состояние было нормальное. Подходы и моменты были.

– Что произошло с Сесаром Монтесом?

– Сложно сказать. Неудачно оступился, неудачно приземлился. На первый взгляд – ничего критичного нет.

– Что говорили в перерыве?

– Важен был посыл: чтобы глаза загорелись. Надо было друг другу в глаза посмотреть. Ребята завелись, команда вернулась в игру, – сказал главный тренер «Локомотива».

«Локомотив» пропустил 2 гола за 2 минуты в 1-м тайме с «Ахматом». Мелкадзе забил со штрафного, Самородов – после выноса Монтеса