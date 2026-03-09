Пономарев о ЦСКА: «Баринов не вписывается, как и Обляков с Кисляком. Они не хотят вкалывать, только получать большие деньги. Легионеры не умеют обороняться, любят покрасоваться, как Мойзес»

Пономарев о ЦСКА: Баринов не вписывается, как и Обляков с Кисляком.

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о поражении армейцев от «Динамо » (1:4) в 20-м туре Мир РПЛ.

– Насколько разочарованы результатом и игрой ЦСКА?

– Я просто не ожидал такого расклада. Может быть, повлияло удаление в первом тайме. Но оборона все равно должна держаться. А мы увидели огромную дыру в защите. Там играют одни легионеры, а они не умеют обороняться. Они любят себя в футболе, любят покрасоваться, как Мойзес .

Не вижу, чтобы эти ребята страховали середину поля. Нельзя играть так беззубо в защите. Не имеет право хорошая команда спустя рукава играть в обороне и пропускать столько мячей. Тренер сам не может понять, в чем дело.

– У ЦСКА появилась тенденция пропускать в дебюте. С чем это связываете?

– Я вообще думал, что при таком комплектовании у команды не будет слабых мест, и она включится в борьбу за чемпионство. А сейчас второй матч подряд в РПЛ проиграли.

– По удалению Лусиано есть вопросы?

– Нельзя за такое давать красную карточку. Лусиано не видел соперника, играл в мяч. А потом видно же, что в последний момент он одергивал ногу, чтобы не нанести травму Осипенко . Там должна быть только желтая карточка. Он же не в голову попал динамовцу, в конце концов, и травму не нанес. Так что к судьям я меня опять есть вопросы.

– Пока не вписывается в игру Баринов. Это удивляет?

– Он абсолютно не вписывается. Как и Обляков с Кисляком. Они не хотят вкалывать. Хотят только получать большие деньги. Поэтому стали себя беречь, думать о том, как бы не получить травму. А это уже психология.

– ЦСКА все еще находится в чемпионской гонке?

– Сомнительно. За две игры потеряно шесть очков. Это очень много. Если бы хотя бы вничью сыграли, и то легче было бы. А следующий матч с «Балтикой» на выезде. Талалаев не даст распуститься своим игрокам. Он кричит на них все время.

– В этом туре лидеры дружно теряют очки. Это случайность?

– Это положительный момент для ЦСКА. Но все равно у армейцев сейчас все плачевно, – сказал Пономарев.