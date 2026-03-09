Фото
27

Аделия Петросян нанесла символический удар перед матчем «Спартак» – «Акрон»

Аделия Петросян приехала на матч «Спартака» против «Акрона».

Команды Хуана Карседо и Заура Тедеева встречаются в Москве в 20-м туре Мир РПЛ.

Российская фигуристка, выступавшая на Олимпиаде-2026, нанесла символический удар по мячу перед началом игры на «Лукойл Арене».

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСпартак
женское катание
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoАделия Петросян
logoЛукойл Арена
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Наш человек, мяч там чуть не до Максеменко долетел, надеюсь хоть это он не пропустил)
Ударила от души, не только талантливая фигуристка, но и очень красивая девушка!
Маленькая такая, сама чуть больше мяча
Хорошая девчуля
Аделия красавица! Очень не хватало ее на фгп!
Ответ Lz+Lo
Аделия красавица! Очень не хватало ее на фгп!
Почему она не заявила себя? Я пропустил информацию.
Ответ Водитель замбони
Почему она не заявила себя? Я пропустил информацию.
Решила отдохнуть после Олимпиады, сказала, что будет на кубке первого канала
Аделька крутая 👍
Аделии здоровья, мастерства и удачи!
Приятно видеть улыбающуюся Аделию❤️
Ответ Валентина Королёва_1116383043
Приятно видеть улыбающуюся Аделию❤️
Да, а то уже волнение пошло, куда Адель пропала, неужели все так плохо. Интересно, будет ли выступать еще дальше в шоу?
Ответ Shehina
Да, а то уже волнение пошло, куда Адель пропала, неужели все так плохо. Интересно, будет ли выступать еще дальше в шоу?
Может будет на К1К и РВ. Я хочу, чтобы Аделия никуда не уходила и продолжила свою карьеру. Люблю эту фигуристку.
Аделия - красотка! Любим! ❤️
А что на ней за розовая футболка Спартака? Разминочная?
Ответ Timur_A
А что на ней за розовая футболка Спартака? Разминочная?
Третья форма женской команды Спартак. Вчера её презентовали. Под сакуру.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» дожал «Акрон» – 4:3! Маркиньос забил победный на 88-й, Болдырев сделал дубль, у Барко 2 ассиста
9 марта, 18:02
Чемпионат России. «Спартак» победил «Акрон» – 4:3, «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом»
9 марта, 18:01
Денис Глушаков: «Чемпионская ДНК «Спартака» – это баня, борщ и Тарасовка»
9 марта, 15:57
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
21 минуту назад
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
41 минуту назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
54 минуты назад
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
сегодня, 10:25
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»
12 минут назад
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
14 минут назад
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
27 минут назад
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
34 минуты назадРеклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
36 минут назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
38 минут назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
46 минут назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
59 минут назад
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
сегодня, 10:25
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
сегодня, 10:09
Рекомендуем