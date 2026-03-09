Аделия Петросян нанесла символический удар перед матчем «Спартак» – «Акрон»
Аделия Петросян приехала на матч «Спартака» против «Акрона».
Команды Хуана Карседо и Заура Тедеева встречаются в Москве в 20-м туре Мир РПЛ.
Российская фигуристка, выступавшая на Олимпиаде-2026, нанесла символический удар по мячу перед началом игры на «Лукойл Арене».
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Наш человек, мяч там чуть не до Максеменко долетел, надеюсь хоть это он не пропустил)
Ударила от души, не только талантливая фигуристка, но и очень красивая девушка!
Маленькая такая, сама чуть больше мяча
Хорошая девчуля
Аделия красавица! Очень не хватало ее на фгп!
Почему она не заявила себя? Я пропустил информацию.
Решила отдохнуть после Олимпиады, сказала, что будет на кубке первого канала
Аделька крутая 👍
Аделии здоровья, мастерства и удачи!
Приятно видеть улыбающуюся Аделию❤️
Да, а то уже волнение пошло, куда Адель пропала, неужели все так плохо. Интересно, будет ли выступать еще дальше в шоу?
Может будет на К1К и РВ. Я хочу, чтобы Аделия никуда не уходила и продолжила свою карьеру. Люблю эту фигуристку.
Аделия - красотка! Любим! ❤️
А что на ней за розовая футболка Спартака? Разминочная?
Третья форма женской команды Спартак. Вчера её презентовали. Под сакуру.
