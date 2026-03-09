Аделия Петросян нанесла символический удар перед матчем «Спартак» – «Акрон»

Аделия Петросян приехала на матч «Спартака » против «Акрона ».

Команды Хуана Карседо и Заура Тедеева встречаются в Москве в 20-м туре Мир РПЛ .

Российская фигуристка, выступавшая на Олимпиаде-2026, нанесла символический удар по мячу перед началом игры на «Лукойл Арене».

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.