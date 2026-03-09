  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-форвард «Спартака» Николсон перешел в «МЛ Витебск». Шамар арендован у «Тихуаны»
Фото
7

Экс-форвард «Спартака» Николсон перешел в «МЛ Витебск». Шамар арендован у «Тихуаны»

Шамар Николсон перешел в «МЛ Витебск».

Шамар Николсон будет выступать в чемпионате Беларуси.

Нападающий перешел из «Тихуаны» в «МЛ Витебск». За победителей Высшей лиги он будет играть на правах аренды.

Бывший футболист «Спартака» играл в Мексике с 2025 года и в 18 матчах чемпионата забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: t.me/fcmaxline23/9468

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал клуба «МЛ Витебск»
logoШамар Николсон
трансферы
logoТихуана
logoвысшая лига Мексика
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Беларусь
logoМЛ Витебск
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот это он докатился
Ответ zhargal.shadapoff@yandex.ru
Вот это он докатился
В сборной он хорошо смотрится, при своих габаритах он мог бы спокойно заиграть в середняке РПЛ, учитывая какие брёвна бегают в линии нападении в РПЛ, то Николсон не затерялся бы, да даже в зенитке не затерялся бы (если замахнуться на топ-клуб РПЛ), чем он хуже дельфина того же? Может нет навыков так нырять, но по воротам этот гигант из Ямайки умеет попадать, да и корпусом отлично играет, однозначно усиление для белорусского клуба, кто знает может вернётся в РПЛ и выстрелит ещё, в своё время говорил про Фарфана я, что парень заиграет в болотном РПЛ, но мне говорили "Не смеши нас, не заиграет, сюда едут либо за деньгами, либо доигрывать", но мы все помним как играл Фарфан и даже становился лучшим игроком тура в Лиге Европы, так что Николсона не списывают со счетов, думаю ещё скажет о себе, вопрос времени
Суперусиление конечно для чемпионата Беларуси. Но что-то он быстро скатился, в РПЛ точно мог бы пригодиться половине команд.
Ответ dreamstep
Суперусиление конечно для чемпионата Беларуси. Но что-то он быстро скатился, в РПЛ точно мог бы пригодиться половине команд.
С сочами не успели сделку закрыть, вот он и поехал до лета
Как Шамар Шагал по планете
Добро пожаловать на родину Михасевича
За 10млн покупали его) Помню комментарий от Спартака еще был, что рынок такой, если сейчас за 10 не купили бы - потом заплатили бы 20))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой об отказе «Сочи» от экс-форварда «Спартака» Николсона: «Шамар был бы нормальным трансфером. Они же планируют как-то спастись?»
22 февраля, 02:54
«Сочи» арендует экс-форварда «Спартака» Николсона у «Тихуаны» до конца сезона с правом выкупа при сохранении места в РПЛ (Иван Карпов)
12 февраля, 10:48
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
21 минуту назад
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
41 минуту назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
54 минуты назад
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
сегодня, 10:25
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»
12 минут назад
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
14 минут назад
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
27 минут назад
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
34 минуты назадРеклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
36 минут назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
38 минут назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
46 минут назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
59 минут назад
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
сегодня, 10:25
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
сегодня, 10:09
Рекомендуем