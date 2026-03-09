Экс-форвард «Спартака» Николсон перешел в «МЛ Витебск». Шамар арендован у «Тихуаны»

Шамар Николсон перешел в «МЛ Витебск».

Шамар Николсон будет выступать в чемпионате Беларуси.

Нападающий перешел из «Тихуаны» в «МЛ Витебск». За победителей Высшей лиги он будет играть на правах аренды.

Бывший футболист «Спартака» играл в Мексике с 2025 года и в 18 матчах чемпионата забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: t.me/fcmaxline23/9468