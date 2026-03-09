Экс-форвард «Спартака» Николсон перешел в «МЛ Витебск». Шамар арендован у «Тихуаны»
Шамар Николсон перешел в «МЛ Витебск».
Шамар Николсон будет выступать в чемпионате Беларуси.
Нападающий перешел из «Тихуаны» в «МЛ Витебск». За победителей Высшей лиги он будет играть на правах аренды.
Бывший футболист «Спартака» играл в Мексике с 2025 года и в 18 матчах чемпионата забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: t.me/fcmaxline23/9468
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал клуба «МЛ Витебск»
Вот это он докатился
В сборной он хорошо смотрится, при своих габаритах он мог бы спокойно заиграть в середняке РПЛ, учитывая какие брёвна бегают в линии нападении в РПЛ, то Николсон не затерялся бы, да даже в зенитке не затерялся бы (если замахнуться на топ-клуб РПЛ), чем он хуже дельфина того же? Может нет навыков так нырять, но по воротам этот гигант из Ямайки умеет попадать, да и корпусом отлично играет, однозначно усиление для белорусского клуба, кто знает может вернётся в РПЛ и выстрелит ещё, в своё время говорил про Фарфана я, что парень заиграет в болотном РПЛ, но мне говорили "Не смеши нас, не заиграет, сюда едут либо за деньгами, либо доигрывать", но мы все помним как играл Фарфан и даже становился лучшим игроком тура в Лиге Европы, так что Николсона не списывают со счетов, думаю ещё скажет о себе, вопрос времени
Суперусиление конечно для чемпионата Беларуси. Но что-то он быстро скатился, в РПЛ точно мог бы пригодиться половине команд.
С сочами не успели сделку закрыть, вот он и поехал до лета
Как Шамар Шагал по планете
Добро пожаловать на родину Михасевича
За 10млн покупали его) Помню комментарий от Спартака еще был, что рынок такой, если сейчас за 10 не купили бы - потом заплатили бы 20))
