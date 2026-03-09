Денис Глушаков: «Чемпионская ДНК «Спартака» – это баня, борщ и Тарасовка»

Глушаков: чемпионская ДНК «Спартака» – это баня, борщ и Тарасовка.

Экс-полузащитник «Спартака » Денис Глушаков назвал три компонента чемпионской ДНК красно-белых.

«Чемпионская ДНК «Спартака» – это баня, борщ и Тарасовка», – сказал Глушаков.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками.

Красно-белые примут «Акрон» в 20-м туре Мир РПЛ в 19:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.