Денис Глушаков: «Чемпионская ДНК «Спартака» – это баня, борщ и Тарасовка»
Глушаков: чемпионская ДНК «Спартака» – это баня, борщ и Тарасовка.
Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков назвал три компонента чемпионской ДНК красно-белых.
«Чемпионская ДНК «Спартака» – это баня, борщ и Тарасовка», – сказал Глушаков.
На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками.
Красно-белые примут «Акрон» в 20-м туре Мир РПЛ в 19:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Кроме бани и жены ))
Спартачи, прислушайтесь к вашей легенде.
Он знает толк !