Денис Глушаков: «Чемпионская ДНК «Спартака» – это баня, борщ и Тарасовка»

Глушаков: чемпионская ДНК «Спартака» – это баня, борщ и Тарасовка.

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков назвал три компонента чемпионской ДНК красно-белых.

«Чемпионская ДНК «Спартака» – это баня, борщ и Тарасовка», – сказал Глушаков.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками.

Красно-белые примут «Акрон» в 20-м туре Мир РПЛ в 19:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
ахахаха
еда
Борщ на второе место поставил, богохульник
Ответ andrew.p
Борщ на второе место поставил, богохульник
Борщ на второе -- это уже богохульство , диетологическое
Ответ andrew.p
Борщ на второе место поставил, богохульник
Если бы не Спартак , то Украина бы давно и безраздельную владела борщом !
ДНК Дениски - интеллект начальной школы, личная непорядочность и невероятная алчность, готовность кинуть семью, детей и команду ради бани.
Ответ Тренерские конспекты Бормана
ДНК Дениски - интеллект начальной школы, личная непорядочность и невероятная алчность, готовность кинуть семью, детей и команду ради бани.
Короче - вылетый Каррера !
Кроме бани и жены ))
Ответ Тренерские конспекты Бормана
ДНК Дениски - интеллект начальной школы, личная непорядочность и невероятная алчность, готовность кинуть семью, детей и команду ради бани.
Ради бани и проституток)
Дениска знает о чем говорит, он золото брал, в отличие от нынешних спартаковцев.
Спартачи, прислушайтесь к вашей легенде.
Ответ Питекантроп
Дениска знает о чем говорит, он золото брал, в отличие от нынешних спартаковцев. Спартачи, прислушайтесь к вашей легенде.
Легенда двух клубов : Локомотива и Спартака !
Он знает толк !
Ответ OldRedWhite
Легенда двух клубов : Локомотива и Спартака ! Он знает толк !
Осталось узнать : чей борщ ?)
Сэкс, драгс энд рок-н-ролл? Извините. Латиницу запретили)
А на второй год почему не сработало?! Дырявый.
Есть люди глупые, вот тут этот случай.
Этот персонаж явно зачат в сауне.
Глушаков: "Моё кредо - деньги, блуд и провокации".
изделие номер 2 вылезло
А мне казалось техника, мастерство, острота, превосходство на каждом участке поля, но как скажешь банщик ты наш
Рекомендуем