  • Дональд Трамп: «Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя насильно вернуть женскую сборную Ирана в Иран, где их, скорее всего, убьют. Предоставьте им убежище»
Дональд Трамп: «Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя насильно вернуть женскую сборную Ирана в Иран, где их, скорее всего, убьют. Предоставьте им убежище»

Президент США Дональд Трамп призвал австралийские власти предоставить женской сборной Ирана постоянное убежище после участия в Кубке Азии.

«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя насильно вернуть женскую сборную Ирана по футболу в Иран, где их, скорее всего, убьют.

Не делайте этого, господин премьер-министр. Предоставьте им убежище. Если вы этого не сделаете, США примут их.

Спасибо за внимание к этому вопросу», – написал Трамп.

Сегодня стало известно, что пять игроков женской сборной сбежали из расположения команды после вылета Ирана из Кубка Азии, проходящего в Австралии. Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток. 

Иранская правозащитница Алинеджад о футболистках сборной: «Они едут в Иран, показывая сигнал SOS через окно автобуса. Я призываю Австралию не отправлять их обратно»

Пять футболисток Ирана сбежали из команды при помощи полиции после вылета из Кубка Азии. ФИФА, АФК и власти Австралии обсуждают продление пребывания команды в стране

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница Дональда Трампа в Truth
100 комментариев
предоставьте им убежище ... на острове Эпштейна ... педофил-сатанист-благодетель озаботился пятью спортсменками ... Что там с убийством 160 иранских девочек в школе американской авиацией , лауреат премии мира ФИФА ??
Ответ Фокс45
предоставьте им убежище ... на острове Эпштейна ... педофил-сатанист-благодетель озаботился пятью спортсменками ... Что там с убийством 160 иранских девочек в школе американской авиацией , лауреат премии мира ФИФА ??
Он и имеет в виду что в Иране в них может прилететь американская ракета, поэтому им нужно убежище в Австралии
Ответ Фокс45
предоставьте им убежище ... на острове Эпштейна ... педофил-сатанист-благодетель озаботился пятью спортсменками ... Что там с убийством 160 иранских девочек в школе американской авиацией , лауреат премии мира ФИФА ??
в Иране по мусульманским законам можно заниматься коитусом с 9-летней девочкой. Интересно где педофилов больше?)
Внеочередную премию мира этому господину!
Что насчёт тысяч депортированных из США беженцев и мигрантов многих из которых на родине ждут преследования и репрессии?
Ответ Лех валенсА
Что насчёт тысяч депортированных из США беженцев и мигрантов многих из которых на родине ждут преследования и репрессии?
Комментарий скрыт
Ответ icey_punk
Комментарий скрыт
Так причем тут мы. К Трампу вопросы
150 девочек он убил и ничего. А тут что случилось? На мертвых детях пиариться так себе выходит, а тут удобнее.
Ответ deadjoker
150 девочек он убил и ничего. А тут что случилось? На мертвых детях пиариться так себе выходит, а тут удобнее.
Комментарий скрыт
Ответ Остап Бендер
Комментарий скрыт
Говорят уже о миллионе.
Голубь мира запел
Ответ Полярный круг 9
Голубь мира запел
Гусь он, хлопчатобумажный
Ответ zip13
Гусь он, хлопчатобумажный
Бумажный гусь
Всё правильно говорит, девушек спасать надо
Ответ Тарас Гладушин
Всё правильно говорит, девушек спасать надо
Комментарий скрыт
Ответ Тарас Гладушин
Всё правильно говорит, девушек спасать надо
Спасать так же, как и остальное население Ирана, бомбами? ("гуманитарными", канэшн)😁
Трамп конечно клоуном оказался, гнал он на Байдена, а сам в итоге похуже фашистом оказался
Ответ sergpn
Трамп конечно клоуном оказался, гнал он на Байдена, а сам в итоге похуже фашистом оказался
Так вы все тут топили за трампа, а теперь он клоун и убийца) как-будто это не ясно было
Ответ Sergio19882007
Так вы все тут топили за трампа, а теперь он клоун и убийца) как-будто это не ясно было
Не обобщай. Я не топил за Трампа.
Мне так смешно стало, честно.
Получается так:
Убивать иранцев имеет право только США и ее паства.
))))

Подумайте над словами Трампа.
Человек, убивший 150 школьниц просто ради просто так, забеспокоился судьбой нескольких женщин....
Сюр!
Поджечь чужой дом и потом раздавать советы куда лучше пристроить семью из этого дома. Гений Донни.
Ответ Евгений Сидоров
Поджечь чужой дом и потом раздавать советы куда лучше пристроить семью из этого дома. Гений Донни.
Они уж явно не от Трампа сбежали
Давайте отвлечёмся от того факта, что это говорит именно Трамп.

Сотни мирных иранских граждан и так были убиты варварскими преступными бомбардировками США и Израиля.

Но выдавать девушек, которым угрожали расправой по государственному ТВ, не менее варварскому и преступному правительству (которое тратит на террористов в регионе больше денег, чем на собственную социальную сферу, и которое истребляет своё собственное мирное население во время протестов похлеще, чем американцы сейчас) — это позор и соучастие в убийстве
