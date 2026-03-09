Дональд Трамп: «Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя насильно вернуть женскую сборную Ирана в Иран, где их, скорее всего, убьют. Предоставьте им убежище»

Дональд Трамп: Австралия, предоставьте иранским футболисткам убежище.

Президент США Дональд Трамп призвал австралийские власти предоставить женской сборной Ирана постоянное убежище после участия в Кубке Азии.

«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя насильно вернуть женскую сборную Ирана по футболу в Иран, где их, скорее всего, убьют.

Не делайте этого, господин премьер-министр. Предоставьте им убежище. Если вы этого не сделаете, США примут их.

Спасибо за внимание к этому вопросу», – написал Трамп.

Сегодня стало известно , что пять игроков женской сборной сбежали из расположения команды после вылета Ирана из Кубка Азии, проходящего в Австралии. Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток.

Иранская правозащитница Алинеджад о футболистках сборной: «Они едут в Иран, показывая сигнал SOS через окно автобуса. Я призываю Австралию не отправлять их обратно»

Пять футболисток Ирана сбежали из команды при помощи полиции после вылета из Кубка Азии. ФИФА, АФК и власти Австралии обсуждают продление пребывания команды в стране