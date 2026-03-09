Дональд Трамп: «Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя насильно вернуть женскую сборную Ирана в Иран, где их, скорее всего, убьют. Предоставьте им убежище»
Президент США Дональд Трамп призвал австралийские власти предоставить женской сборной Ирана постоянное убежище после участия в Кубке Азии.
«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя насильно вернуть женскую сборную Ирана по футболу в Иран, где их, скорее всего, убьют.
Не делайте этого, господин премьер-министр. Предоставьте им убежище. Если вы этого не сделаете, США примут их.
Спасибо за внимание к этому вопросу», – написал Трамп.
Сегодня стало известно, что пять игроков женской сборной сбежали из расположения команды после вылета Ирана из Кубка Азии, проходящего в Австралии. Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток.
Иранская правозащитница Алинеджад о футболистках сборной: «Они едут в Иран, показывая сигнал SOS через окно автобуса. Я призываю Австралию не отправлять их обратно»
Пять футболисток Ирана сбежали из команды при помощи полиции после вылета из Кубка Азии. ФИФА, АФК и власти Австралии обсуждают продление пребывания команды в стране
Получается так:
Убивать иранцев имеет право только США и ее паства.
))))
Подумайте над словами Трампа.
Человек, убивший 150 школьниц просто ради просто так, забеспокоился судьбой нескольких женщин....
Сюр!
Сотни мирных иранских граждан и так были убиты варварскими преступными бомбардировками США и Израиля.
Но выдавать девушек, которым угрожали расправой по государственному ТВ, не менее варварскому и преступному правительству (которое тратит на террористов в регионе больше денег, чем на собственную социальную сферу, и которое истребляет своё собственное мирное население во время протестов похлеще, чем американцы сейчас) — это позор и соучастие в убийстве