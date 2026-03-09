Саусь о «Спартаке»: «Карседо живет тренировочным процессом, пытается поддерживать позитив. В команда хорошая атмосфера, все работали на максимум»
Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь рассказал о работе с главным тренером команды Хуаном Карседо.
«Карседо живет тренировочным процессом, все время подсказывает, есть эмоции.
Он говорит, что мы должны научиться наслаждаться футболом. Он пытается поддерживать позитив на тренировках.
Сейчас в команде была хорошая атмосфера, все работали на максимум и наслаждались процессом.
Топ-3 игрока «Спартака» на данный момент? Барко, Зобнин, Жедсон», – сказал Саусь в выпуске «Спартак LIFE».
Красно-белые примут «Акрон» в 20-м туре Мир РПЛ в 19:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
