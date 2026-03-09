Тебас об одобрении возвращения Месси в «Барсу» в 2023-м: «Это неправда. Ла Лига не согласовывала трансфер»
Тебас об одобрении возвращения Месси Ла Лигой: неправда, мы это не согласовывали.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отрицает, что лига одобрила возвращение Лионеля Месси в «Барселону» в 2023 году.
Ранее бывший полузащитник и тренер «Барсы» Хави высказался на эту тему: «Президент [Лапорта] начал переговоры по контракту с отцом Лео, и у нас даже было разрешение от руководства лиги. Но в итоге именно президент все остановил».
«Это неправда. Ла Лига вообще ничего не санкционировала и не согласовывала трансфер», – заявил Тебас в анонсе интервью программе Estudio Estadio.
Лапорта о словах Хави про возвращение Месси: «В мае 2023-го отец Лео сказал, что в «Барсе» слишком большое давление – они предпочли Майами. Я не гарантировал, что он останется»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Никакие выборы не стоят того, чтобы своё легендарное имя пятнать перед своими же болельшиками , такими вот вью .... с явным политическим и популистическим нарративом, непонятно с чего вдруг взывшимися , именно, прямо перед выборами
https://www.sports.ru/football/blogs/3118827.html
Хави - обиженный балабол.
Поверить в то ,что могли зарегистрировать Месси может лишь тот человек , который не знал что Барселона не могла Гави как игрока первой команды зарегистрировать.
Вот и все что нужно знать о Хави...Пытаться выдумать сказки перед важным отрезком сезона