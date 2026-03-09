Тебас об одобрении возвращения Месси в «Барсу» в 2023-м: «Это неправда. Ла Лига не согласовывала трансфер»

Тебас об одобрении возвращения Месси Ла Лигой: неправда, мы это не согласовывали.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отрицает, что лига одобрила возвращение Лионеля Месси в «Барселону» в 2023 году.

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барсы» Хави высказался на эту тему: «Президент [Лапорта] начал переговоры по контракту с отцом Лео, и у нас даже было разрешение от руководства лиги. Но в итоге именно президент все остановил».

«Это неправда. Ла Лига вообще ничего не санкционировала и не согласовывала трансфер», – заявил Тебас в анонсе интервью программе Estudio Estadio.

Лапорта о словах Хави про возвращение Месси: «В мае 2023-го отец Лео сказал, что в «Барсе» слишком большое давление – они предпочли Майами. Я не гарантировал, что он останется»