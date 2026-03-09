  • Спортс
32

Тебас об одобрении возвращения Месси в «Барсу» в 2023-м: «Это неправда. Ла Лига не согласовывала трансфер»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отрицает, что лига одобрила возвращение Лионеля Месси в «Барселону» в 2023 году.

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барсы» Хави высказался на эту тему: «Президент [Лапорта] начал переговоры по контракту с отцом Лео, и у нас даже было разрешение от руководства лиги. Но в итоге именно президент все остановил».

«Это неправда. Ла Лига вообще ничего не санкционировала и не согласовывала трансфер», – заявил Тебас в анонсе интервью программе Estudio Estadio.

Лапорта о словах Хави про возвращение Месси: «В мае 2023-го отец Лео сказал, что в «Барсе» слишком большое давление – они предпочли Майами. Я не гарантировал, что он останется»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Остановиться бы Хави.
Никакие выборы не стоят того, чтобы своё легендарное имя пятнать перед своими же болельшиками , такими вот вью .... с явным политическим и популистическим нарративом, непонятно с чего вдруг взывшимися , именно, прямо перед выборами
Ответ Ллб
Остановиться бы Хави. Никакие выборы не стоят того, чтобы своё легендарное имя пятнать перед своими же болельшиками , такими вот вью .... с явным политическим и популистическим нарративом, непонятно с чего вдруг взывшимися , именно, прямо перед выборами
Обиделся на Лапорту и продался Фонту с потрохами. Очень жаль.
Ответ Ллб
Остановиться бы Хави. Никакие выборы не стоят того, чтобы своё легендарное имя пятнать перед своими же болельшиками , такими вот вью .... с явным политическим и популистическим нарративом, непонятно с чего вдруг взывшимися , именно, прямо перед выборами
Он его запятнал уже столько раз, что разом больше, разом меньше))
https://www.sports.ru/football/blogs/3118827.html
Тебас: я бы не позволил вернуться такой звезде, не дай бог рейтинги лиги бы поднялись
Ответ madaev
Тебас: я бы не позволил вернуться такой звезде, не дай бог рейтинги лиги бы поднялись
Ну да, Тебас должен отменять правила фейр-плей, которые ввели потому что в Испании куча клубов жили не по средствам и тонули в долгах, ради сомнительной пользы на пару сезонов
Ответ Man_M
Ну да, Тебас должен отменять правила фейр-плей, которые ввели потому что в Испании куча клубов жили не по средствам и тонули в долгах, ради сомнительной пользы на пару сезонов
очередная анкета
Как я и писал под прошлой новостью.
Хави - обиженный балабол.
Поверить в то ,что могли зарегистрировать Месси может лишь тот человек , который не знал что Барселона не могла Гави как игрока первой команды зарегистрировать.
Вот и все что нужно знать о Хави...Пытаться выдумать сказки перед важным отрезком сезона
Ответ beetlejuiceqqq
Как я и писал под прошлой новостью. Хави - обиженный балабол. Поверить в то ,что могли зарегистрировать Месси может лишь тот человек , который не знал что Барселона не могла Гави как игрока первой команды зарегистрировать. Вот и все что нужно знать о Хави...Пытаться выдумать сказки перед важным отрезком сезона
Тебас сам рассказывал, как попивал пивко с Ляпортой в барах, был доверенным лицом бчк на заседаниях Ла Лиги (голосовал от имени бчк) при Ляпорте, даже не сомневался, что он выбежит первым отмазывать в такой ситуации Ляпорту.
«Это неправда. Ла Лига вообще ничего не санкционировала и не согласовывала трансфер, все, кто потенциально мог согласовать это уволились 2 недели назад!»
Тебасу веры нет, лично у меня.
Ответ Георгий Хасия
Тебасу веры нет, лично у меня.
В математику тоже не верите? Она объяснит, что контракт Месси было не впихнуть
Ответ Man_M
В математику тоже не верите? Она объяснит, что контракт Месси было не впихнуть
скорее экономика, тут уже сложнее
Хави забыл как сам говорил, что пусть Месси наслаждается Парижем и сейчас не тот момент, где ему надо в Барсу возвращаться
Зря так Хави сейчас вписывается за Фонта и нагнетает ситуацию вокруг клуба, тем более перед ответственными матчами. Фонту пофигу, он за кресло борется и легко кидается именами легенд и привлекает их на свою сторону. В случае чего он просто сольется, а вот Хави может получить море хейта и оттолкнуть от себя ряд болельщиков если клуб попадет в кризис в оставшиеся матчи. Да и вообще зря всю эту суматоху с выборами начали именно сейчас, а не в конце сезона.
