«Краснодар» лидирует в РПЛ после 20-го тура Мир РПЛ. «Зенит» отстает на 1 очко, «Локомотив» – на 2, ЦСКА и «Балтика» – на 7, «Динамо» – на 16

«Краснодар» сохранил лидерство по итогам 20-го тура.

«Локомотив » не воспользовался возможностью догнать лидера таблицы чемпионата России в 20-м туре.

Команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Ахматом» (2:2) и осталась на третьем месте. У нее 41 балл. «Краснодар » лидирует с 43 очками, за ним идет «Зенит » (42).

В первую пятерку также входят ЦСКА и «Балтика» – у них по 36 очков. У «Спартака » 32 балла и игра в запасе. «Динамо» идет 7-м, имея 27 баллов.