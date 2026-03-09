«Краснодар» лидирует в РПЛ после 20-го тура Мир РПЛ. «Зенит» отстает на 1 очко, «Локомотив» – на 2, ЦСКА и «Балтика» – на 7, «Динамо» – на 16
«Краснодар» сохранил лидерство по итогам 20-го тура.
«Локомотив» не воспользовался возможностью догнать лидера таблицы чемпионата России в 20-м туре.
Команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Ахматом» (2:2) и осталась на третьем месте. У нее 41 балл. «Краснодар» лидирует с 43 очками, за ним идет «Зенит» (42).
В первую пятерку также входят ЦСКА и «Балтика» – у них по 36 очков. У «Спартака» 32 балла и игра в запасе. «Динамо» идет 7-м, имея 27 баллов.
