  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ после 20-го тура Мир РПЛ. «Зенит» отстает на 1 очко, «Локомотив» – на 2, ЦСКА и «Балтика» – на 7, «Динамо» – на 16
25

«Краснодар» лидирует в РПЛ после 20-го тура Мир РПЛ. «Зенит» отстает на 1 очко, «Локомотив» – на 2, ЦСКА и «Балтика» – на 7, «Динамо» – на 16

«Краснодар» сохранил лидерство по итогам 20-го тура.

«Локомотив» не воспользовался возможностью догнать лидера таблицы чемпионата России в 20-м туре.

Команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Ахматом» (2:2) и осталась на третьем месте. У нее 41 балл. «Краснодар» лидирует с 43 очками, за ним идет «Зенит» (42). 

В первую пятерку также входят ЦСКА и «Балтика» – у них по 36 очков. У «Спартака» 32 балла и игра в запасе. «Динамо» идет 7-м, имея 27 баллов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛокомотив
logoСпартак
logoБалтика
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЗенит
logoДинамо Москва
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Топ-5 команд набрали 2 очка на всех в этом туре. АПЛ, как тебе такое?
Ответ Roman
Топ-5 команд набрали 2 очка на всех в этом туре. АПЛ, как тебе такое?
А в следующем туре «Балтика»—ЦСКА и «Зенит»—«Спартак»!
Что тоже намекает на интересные моменты в верхней части таблицы)
Ответ andrew.p
А в следующем туре «Балтика»—ЦСКА и «Зенит»—«Спартак»! Что тоже намекает на интересные моменты в верхней части таблицы)
Балтика и Зенит одержат победы, думаю.
Опять «Зенит» виноват за всех сразу в том, что все потеряли очки!
Но в этот раз еще и в том, что «Оренбург» взял спасительные очки!
Ответ andrew.p
Опять «Зенит» виноват за всех сразу в том, что все потеряли очки! Но в этот раз еще и в том, что «Оренбург» взял спасительные очки!
Помогли фарму в трудную минуту)
По джентльменски)
Ответ andrew.p
Опять «Зенит» виноват за всех сразу в том, что все потеряли очки! Но в этот раз еще и в том, что «Оренбург» взял спасительные очки!
Сам придумал, сам ответил😁
Ладно, хоть на 1 очко сократили разрыв от 1-2 места!
Не зря из названия лиги убрали слово футбол
"Команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Ахматом» (2:2) и осталась на третьем месте. У нее 41 балл..."

Баллы смотрите в фигурном катании. А в футболе есть только ОЧКИ! Дилетанты...
За первое место будут бороться Краснодар и Зенит
То есть приплетатор приплёл вместо Казани Краснодар, а баран якобы я. Ещё и за чс сразу же спрятался, зайчишка 🤣
Балтика осталась в гонке??
Ответ Роман Грожан
Балтика осталась в гонке??
В таблице это не видно разве? Следующая игра у них с ЦСКА...
Надеюсь в следующем туре сюрпризов будет меньше.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Спартак» победил «Акрон» – 4:3, «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом»
9 марта, 18:01
У «Локомотива» 4 победы и 2 ничьих в 6 последних матчах Мир РПЛ. Команда Галактионова проиграла лишь раз за 20 туров – меньше всех
9 марта, 15:31
«Локомотив» не выиграл у «Ахмата» – 2:2. Пруцев и Фассон ответили на голы Мелкадзе и Самородова, забивших за 2 минуты
9 марта, 15:28
Рекомендуем
Главные новости
«Сафонов не делает ничего выдающегося, чтобы ему петь дифирамбы. Футбол – это его работа. Нельзя говорить, что победы «ПСЖ» – имени Матвея». Колосков о вратаре
4 минуты назад
Дзюбе нравится жесткий подход Дегтярева: «В России по-другому невозможно, я бы тоже так делал. Он самый влиятельный человек в футболе, второй – Дюков, наверное»
26 минут назад
Матч «Зенит» – «Спартак» обслужит Карасев, на игру «Балтики» и ЦСКА назначен Левников, «Локо» и «Рубина» – Абросимов
43 минуты назад
Игру «Зенит» – «Спартак» прокомментируют Черданцев и Нагучев. «Матч ТВ» также покажет встречи «Балтика» – ЦСКА, «Рубин» – «Локомотив»
57 минут назад
Смотрите сегодня Лигу Европы с фрибетом до 1500 рублей
56 минут назадПромо
Вячеслав Колосков: «США и Израиль обязаны были наказать за вторжение в Иран, как ФИФА сделала с Россией, которая не вторгалась, а отстаивает интересы членов РФ. А здесь война»
сегодня, 07:53
Ибрагимович пошутил про «Интер»: «В Милане нужно быть на правильной стороне. Их две – синяя и красная. «Милан» на модной стороне»
сегодня, 07:44
Глава РПЛ Алаев: «Надеюсь, судейство мы с вами больше не будем обсуждать. Мажич выступил – я это поддерживаю, нет информационного вакуума»
сегодня, 07:28
«Реал» не должен был бить пенальти, когда Винисиуса задел Доннарумма, но должен был после подката Диаша под Браима, считает экс-судья Фернандес: «Бразилец упал не из-за контакта, а Диаш сбил Диаса»
сегодня, 07:18Фото
Родри верит в камбэк «Сити» после 0:3 от «Реала»: «Всегда»
сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Ракитич о Месси: «Не обязательно быть фанатом «Барсы» или «Майами» – если ты любишь футбол, ты любишь Лео. Этот человек изменил наше понимание игры, он лучший в истории»
4 минуты назад
Жирков о «Спартаке»: «Он всегда будет в числе топ-клубов в России, в каком бы состоянии не находился. «Динамо» тоже»
18 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Зенит» уверенно выиграет. У «Спартака» нет шансов, он слабее данный момент»
18 минут назад
Вальверде с 9.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Реала» с «Сити». Холанд с 5.8 – один из худших
23 минуты назад
Каррагер о «Ливерпуле»: «Команда в миллионе миль от того уровня, на котором должна быть. Не уверен, что они пройдут дальше, если в 1/4 будет «ПСЖ»
39 минут назад
Доннарумма о 0:3 от «Реала»: «Я разочарован, потому что «Сити» уступил, сыграв плохо. Надеемся, что дома сможем перевернуть ситуацию»
сегодня, 05:59
Чемпионат Саудовской Аравии. «Неом» примет «Аль-Таавун», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 05:47
Колосков о Захаряне в расширенном составе сборной: «Ясно, что играть не будет. Включили в список, чтобы продемонстрировать: его помнят»
сегодня, 05:00
Юлманд после 1:1 с «Арсеналом»: «Байер» отправится в Лондон с большими надеждами и хочет преподнести сенсацию»
сегодня, 04:46
Директор «Ахмата» о Мелкадзе в расширенном составе сборной: «Всем и в первую очередь себе доказал, что он футболист высокого уровня»
сегодня, 04:29
Рекомендуем