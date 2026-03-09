У «Локомотива» 4 победы и 2 ничьих в 6 последних матчах Мир РПЛ. Команда Галактионова проиграла лишь раз за 20 туров – меньше всех

  • Спортс
«Локомотив» не проигрывает в РПЛ 6 матчей.

«Локомотив» продлил серию без поражений в Мир РПЛ до 6 матчей.

Команда Михаила Галактионова разделила очки с «Ахматом» в 20-м туре – 2:2.

У железнодорожников всего одно поражение в чемпионате – от «Зенита» (0:2) 1 ноября. С тех пор московский клуб одержал четыре победы и дважды сыграл вничью.

В следующем туре «Локомотив» встретится с «Рубином». Матч пройдет 15 марта.

Смешанные чувства. Как будто бы и отыгрались с 0-2, камбэкнули, но решающего шага не хватило, а 1ое место было близко..(
Ответ Кирилл Егупов
Смешанные чувства. Как будто бы и отыгрались с 0-2, камбэкнули, но решающего шага не хватило, а 1ое место было близко..(
С такой скамейкой речь про первое место не идёт. Любое место в тройке это успех. Ну и бороться в кубке.
Хорошо,что не проиграли.Подтянулись к лидерам и от ЦСКА на 5 очков оторвались.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Хорошо,что не проиграли.Подтянулись к лидерам и от ЦСКА на 5 очков оторвались.
Вера,пока,что-то совсем не ахти.
Ответ itallyan1c
Вера,пока,что-то совсем не ахти.
Да,пока очень сырой.
Вчера футболист ЦСКА попал высоко поднятой ногой в плечо динамовцу- красная карточка. Сегодня ахматовец врезал шипом по голове нашему защитнику - ничего , даже карточки. Блин, как в одном чемпионате правила так сильно могут отличаться ????
Ответ kvint(ksk)
Вчера футболист ЦСКА попал высоко поднятой ногой в плечо динамовцу- красная карточка. Сегодня ахматовец врезал шипом по голове нашему защитнику - ничего , даже карточки. Блин, как в одном чемпионате правила так сильно могут отличаться ????
Ну не шипом же, зачем додумывать и усугублять
Ответ kvint(ksk)
Вчера футболист ЦСКА попал высоко поднятой ногой в плечо динамовцу- красная карточка. Сегодня ахматовец врезал шипом по голове нашему защитнику - ничего , даже карточки. Блин, как в одном чемпионате правила так сильно могут отличаться ????
Он вообще не попал по нему, не надо чушь писать
Жаль что у Локо некем со скамейки усилить игру…
Ответ VanyaVanya063
Жаль что у Локо некем со скамейки усилить игру…
Ну это вопрос к менеджменту. Вот тот же Сарвелли, зачем он в команде, если его даже в кубке не выпускают, даже на замену, зарплату его пилить? И получается, что усилений в команде нет, зато пассажиры имеются. Как с таким составом кто-то еще надеятся на какую-то борьбу за чемпионство, не понятно. Здесь хотя бы в тройке по итогу оказаться.
Ответ Simbad
Ну это вопрос к менеджменту. Вот тот же Сарвелли, зачем он в команде, если его даже в кубке не выпускают, даже на замену, зарплату его пилить? И получается, что усилений в команде нет, зато пассажиры имеются. Как с таким составом кто-то еще надеятся на какую-то борьбу за чемпионство, не понятно. Здесь хотя бы в тройке по итогу оказаться.
Был бы Пиняев с Руденко ещё куда не шло, но как только запасные выпадают, то устоять некем
Все норм. Раньше апреля Локо не стоит высовываться. Иначе затопчут всеми возможными способами, а так, чем черт не шутит. Пока команду не принимаю всерьез - ей дают играть.
Ответ Ржевский
Все норм. Раньше апреля Локо не стоит высовываться. Иначе затопчут всеми возможными способами, а так, чем черт не шутит. Пока команду не принимаю всерьез - ей дают играть.
У Локо 3 последних тура труднейшие.
Ответ Александр
У Локо 3 последних тура труднейшие.
На 10 очков ему все равно не оторваться, поэтому эти три тура ничего неменяют
Качественных игроков на замену не хватает, к сожалению бюджет не позволяет.
Ответ antonio banderas
Качественных игроков на замену не хватает, к сожалению бюджет не позволяет.
Неужели даже бюджетных игроков нельзя было найти? Не может команда на что-то рассчитывать, если потеря хотя бы одного игрока основы приводит к серьезной потере качества.
Ответ Simbad
Неужели даже бюджетных игроков нельзя было найти? Не может команда на что-то рассчитывать, если потеря хотя бы одного игрока основы приводит к серьезной потере качества.
Бюджетные игроки качественными не бывают.
Осталось только Спартаку облажаться и будет полный комплект
Ответ Тралл из Питера
Осталось только Спартаку облажаться и будет полный комплект
Не-не
В этом туре лажают топы.
Эти то тут причем?)
Ладно, не под откос и уже хорошо…
Ахмат не лыком шит, играли хорошо, Мелкадзе вообще как Герд Мюллер за мячи боролся)
Календарь у всех сложный кроме быков, но и те могут удивить
Хорошо, что не бросили играть и отыгрались.
Плохо, что вообще довели до 0:2, причём подряд.
Ответ Dmitry Orlov
Хорошо, что не бросили играть и отыгрались. Плохо, что вообще довели до 0:2, причём подряд.
Дешёвые голы пропустили, второй особенно, защитник не имеет права так ошибаться, выбей в аут или за лицевую, но что-то с Монтесом, видимо недомогание
Как говорит Юрий Палыч , очко-это движение вперед.
