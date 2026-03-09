У «Локомотива» 4 победы и 2 ничьих в 6 последних матчах Мир РПЛ. Команда Галактионова проиграла лишь раз за 20 туров – меньше всех
«Локомотив» не проигрывает в РПЛ 6 матчей.
«Локомотив» продлил серию без поражений в Мир РПЛ до 6 матчей.
Команда Михаила Галактионова разделила очки с «Ахматом» в 20-м туре – 2:2.
У железнодорожников всего одно поражение в чемпионате – от «Зенита» (0:2) 1 ноября. С тех пор московский клуб одержал четыре победы и дважды сыграл вничью.
В следующем туре «Локомотив» встретится с «Рубином». Матч пройдет 15 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
В этом туре лажают топы.
Эти то тут причем?)
Ахмат не лыком шит, играли хорошо, Мелкадзе вообще как Герд Мюллер за мячи боролся)
Календарь у всех сложный кроме быков, но и те могут удивить
Плохо, что вообще довели до 0:2, причём подряд.