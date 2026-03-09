  • Спортс
  Иранская правозащитница Алинеджад о футболистках сборной: «Они едут в Иран, показывая сигнал SOS через окно автобуса. Я призываю Австралию не отправлять их обратно»
137

Иранская правозащитница призвала Австралию защитить футболисток сборной Ирана.

Масих Алинеджад, иранская журналистка, писательница и защитница прав женщин, живущая в изгнании в США, призвала власти Австралии спасти футболисток сборной Ирана.

Сегодня стало известно, что пять игроков женской сборной сбежали из расположения команды после вылета Ирана из Кубка Азии, проходящего в Австралии. Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток. 

Сообщалось, что покинуть расположение сборной девушкам помогла полиция, спортсменки отсутствовали на запланированном ужине сборной в понедельник. В настоящий момент сбежавшие футболистки находятся в убежище под контролем федеральной полиции Австралии. Остальные представительницы сборной должны отправиться на родину.

«Здравствуйте, Австралия, настал ваш момент. Нам нужна ваша поддержка.

Женская футбольная команда Ирана отказалась петь гимн режима сразу после убийства Али Хаменеи. Государственное телевидение назвало их «предательницами военного времени». Теперь они едут в автобусе, чтобы отправиться обратно в Иран, показывая сигнал SOS через окно.

Я призываю австралийское правительство помочь им. Не отправляйте их обратно в опасность. Пожалуйста, обеспечьте им защиту», – написала Алинеджад в своем аккаунте в X.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Масих Алинеджад
137 комментариев
из нормальных государств не бегут
Ответ Любезный Коссутий
из нормальных государств не бегут
миллионы украинцев в Европе поддерживают ваше мнение
Ответ Эннио
миллионы украинцев в Европе поддерживают ваше мнение
Комментарий скрыт
Она вообще в курсе, что из Австралии автобусы в Иран не ходят?
Ответ Клирик
Она вообще в курсе, что из Австралии автобусы в Иран не ходят?
На родине за такое их ждет смерть и здесь не очень и смешно (
Ответ T622222
На родине за такое их ждет смерть и здесь не очень и смешно (
Комментарий скрыт
А эта правозащитница, живущая в США согласна с бомбардировкой её Родины?
Ответ Азрет-Али Айбазов
А эта правозащитница, живущая в США согласна с бомбардировкой её Родины?
Комментарий скрыт
Ответ Азрет-Али Айбазов
А эта правозащитница, живущая в США согласна с бомбардировкой её Родины?
Как и все другие правозащитники. Это их работа - родину предавать. За деньги.
"Просчитались, но где?"
На самом деле большинство историй про жуткие лагеря для бедных спортсменов это журналистские утки (вроде баек про сборную КНДР на ЧМ 2010), но конкретно в данном случае за данную молчаливую акцию протеста против Иранского правительства, которая фактически стала акцией поддержки американо-израильских ударов по стране, их действительно по головке на родине явно не погладят, особенно тренера, так что смысл просить полит.убежище наверно и правда есть.
Я возможные репрессии не оправдываю, но блин, а о чем вы думали, когда устраивали такие акции в момент второго за 8 месяцев вооруженного нападения на вашу страну, особенно на фоне истории об ударе по школе?
Ответ limitforever
"Просчитались, но где?" На самом деле большинство историй про жуткие лагеря для бедных спортсменов это журналистские утки (вроде баек про сборную КНДР на ЧМ 2010), но конкретно в данном случае за данную молчаливую акцию протеста против Иранского правительства, которая фактически стала акцией поддержки американо-израильских ударов по стране, их действительно по головке на родине явно не погладят, особенно тренера, так что смысл просить полит.убежище наверно и правда есть. Я возможные репрессии не оправдываю, но блин, а о чем вы думали, когда устраивали такие акции в момент второго за 8 месяцев вооруженного нападения на вашу страну, особенно на фоне истории об ударе по школе?
>о чем вы думали, когда устраивали

как и всегда, о теплом местечке для себя
Ответ limitforever
"Просчитались, но где?" На самом деле большинство историй про жуткие лагеря для бедных спортсменов это журналистские утки (вроде баек про сборную КНДР на ЧМ 2010), но конкретно в данном случае за данную молчаливую акцию протеста против Иранского правительства, которая фактически стала акцией поддержки американо-израильских ударов по стране, их действительно по головке на родине явно не погладят, особенно тренера, так что смысл просить полит.убежище наверно и правда есть. Я возможные репрессии не оправдываю, но блин, а о чем вы думали, когда устраивали такие акции в момент второго за 8 месяцев вооруженного нападения на вашу страну, особенно на фоне истории об ударе по школе?
Все мамкины революционеры обычно не мыслят стратегически
Теперь они едут в автобусе обратно в Иран, показывая сигнал SOS через окно.

Так они же все потонут по дороге домой.
Ответ Дмитрий Рабко
Теперь они едут в автобусе обратно в Иран, показывая сигнал SOS через окно. Так они же все потонут по дороге домой.
Рыбки укры съедят и такую приманку.
Ну конечно, дома же их ждут бомбы и ракеты дяди Сэма и Бини…
Ответ Numerodieci
Ну конечно, дома же их ждут бомбы и ракеты дяди Сэма и Бини…
Поверьте ракеты не так страшны как виселица или расстрел
Ответ Opioman
Поверьте ракеты не так страшны как виселица или расстрел
Ты попадал под ракету или был расстрелян? С какой стороны знаешь вопрос?
Как они оказались в автобусе, если были под защитой Австралии??
Ответ ПаблоАймар
Как они оказались в автобусе, если были под защитой Австралии??
Ну, такая видимо защита подумали и в аэропорт обратно отправили
Ответ ПаблоАймар
Как они оказались в автобусе, если были под защитой Австралии??
5 человек смогли сбежать и под защитой. А остальные то нет.
В принципе, не знаю, чего так на них набросились. Ну свалили и свалили. Сложно судить о жизни там не побывав🤷‍♂️. Но в целом, нам всё равно в чем будут ходить там женщины. В хиджабах или кружевах. Нам нужен дружественный Иран. А не Иран, который пустит к себе США, обеспечит им выход в Каспийское море, чем нам еще больше осложнит жизнь🤷‍♂️.
Ответ Красная стрела
В принципе, не знаю, чего так на них набросились. Ну свалили и свалили. Сложно судить о жизни там не побывав🤷‍♂️. Но в целом, нам всё равно в чем будут ходить там женщины. В хиджабах или кружевах. Нам нужен дружественный Иран. А не Иран, который пустит к себе США, обеспечит им выход в Каспийское море, чем нам еще больше осложнит жизнь🤷‍♂️.
Нам нужна нефть по 120 , снятие эмбарго и прекращение поставок американского оружия агрессивной Украине !
Так что , чем дольше - тем лучше !
Ответ Красная стрела
В принципе, не знаю, чего так на них набросились. Ну свалили и свалили. Сложно судить о жизни там не побывав🤷‍♂️. Но в целом, нам всё равно в чем будут ходить там женщины. В хиджабах или кружевах. Нам нужен дружественный Иран. А не Иран, который пустит к себе США, обеспечит им выход в Каспийское море, чем нам еще больше осложнит жизнь🤷‍♂️.
Лучше будет Иран до 1979 года, но нейтральный, чем союзник России из числа исламистов террористов
Они высказывали мнение что бы что? Они думали что раз убили главного то все типо весь режим упал? Или их кто то надоумел это сделать, но забыл сказать что каждый сам за себя? Вся эта ситуация очень очень печальная.
Количество людей, готовых оправдывать любую дичь просто поражает.
Ответ Nemiga01
Количество людей, готовых оправдывать любую дичь просто поражает.
именно! им плевать на миллионы людей. Они используют любые подлости, чтобы переключить внимание с массовых убийств на другие темы
