Иранская правозащитница призвала Австралию защитить футболисток сборной Ирана.

Масих Алинеджад, иранская журналистка, писательница и защитница прав женщин, живущая в изгнании в США, призвала власти Австралии спасти футболисток сборной Ирана.

Сегодня стало известно , что пять игроков женской сборной сбежали из расположения команды после вылета Ирана из Кубка Азии, проходящего в Австралии. Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток.

Сообщалось, что покинуть расположение сборной девушкам помогла полиция, спортсменки отсутствовали на запланированном ужине сборной в понедельник. В настоящий момент сбежавшие футболистки находятся в убежище под контролем федеральной полиции Австралии. Остальные представительницы сборной должны отправиться на родину.

«Здравствуйте, Австралия, настал ваш момент. Нам нужна ваша поддержка.

Женская футбольная команда Ирана отказалась петь гимн режима сразу после убийства Али Хаменеи. Государственное телевидение назвало их «предательницами военного времени». Теперь они едут в автобусе, чтобы отправиться обратно в Иран, показывая сигнал SOS через окно.

Я призываю австралийское правительство помочь им. Не отправляйте их обратно в опасность. Пожалуйста, обеспечьте им защиту», – написала Алинеджад в своем аккаунте в X.