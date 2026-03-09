  • Спортс
  • Караваев о США: «Культурная составляющая разочаровала. На «Великого Гэтсби» на Бродвее пришел в пиджаке – а там кто в джинсах, кто с пивом, попкорном. Вот в Михайловском театре – эстетика»
19

Вячеслав Караваев: культурная составляющая в США разочаровала.

Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от посещения представления в Нью-Йорке.

«Культурная составляющая на самом деле очень разочаровала, потому что у нас были билеты на «Великий Гэтсби» на Бродвее. Говорят, вообще очень круто.

Так получилось, что у меня не было более-менее культурной одежды, и я зашел в обычный какой-то магазин, купил штаны и пиджак.

Мы пришли туда. Я как будто не обратил внимания на окружающих. Потом уже поворачиваю голову направо-налево, смотрю – кто-то с пивом сидит, кто-то с какими-то коктейлями, с напитками, кто-то попкорном. Я такой: «Может, не туда пришли?»

И нет гардероба, ты просто куртки под себя складываешь и сидишь. Я такой: «Ни фига себе!»

И самое главное: сидят кто в джинсах, кто в чем вообще сидит. То есть у них нет театральной культуры. Понятно, что Америка – это разнонародность, очень много культур, и, наверное, поэтому они вот так вот... Но было, конечно, так себе, непонятно: идет представление – а там попкорн, ты сидишь ешь, пьешь. Ну такое.

И как раз перед новым годом я ходил на «Щелкунчика» в Михайловский театр. И вот, блин, ну там – культура, все красивые, все ухоженное, аккуратное. Это эстетика. Я считаю, что тут у нас кайф», – сказал защитник «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Зенита»
19 комментариев
И вот блин там культура. Я такой нифига себе
Ответ ЗлойМайор
И вот блин там культура. Я такой нифига себе
Главное, что у нас кайф!
Ответ ЗлойМайор
И вот блин там культура. Я такой нифига себе
🤣
Ну, чего рассуждать то. Вот я, люблю Щелкунчика в постановке и с декорациями, костюмами Шемякина в Мариинке. В отличие от классических постановок это как в сказку попал. Вот одно и тоже, но уже три раза ходил и ещё пойду.. После первого раза говорю дочке сходите с детишками на Новый год, это же невероятно какое чудо, они сходили, а она мне два года подряд дарит билет. Ну, вот, нет, у меня костюма и бабочки, хожу в джинсах, в свитере. Много в Мариинке таких зрителей. В чем беда то?
Ответ Феоктист
Ну, чего рассуждать то. Вот я, люблю Щелкунчика в постановке и с декорациями, костюмами Шемякина в Мариинке. В отличие от классических постановок это как в сказку попал. Вот одно и тоже, но уже три раза ходил и ещё пойду.. После первого раза говорю дочке сходите с детишками на Новый год, это же невероятно какое чудо, они сходили, а она мне два года подряд дарит билет. Ну, вот, нет, у меня костюма и бабочки, хожу в джинсах, в свитере. Много в Мариинке таких зрителей. В чем беда то?
Пиво пили?
Ответ Остап Бендер
Пиво пили?
Москвичка Елена Богданчикова получила 7 суток ареста в качестве наказания за устроенный ею скандал в Мариинском театре. Решение вынес Октябрьский районный суд Петербурга 11 июня 2023 г. Инцидент произошел 10 июня во время вечернего показа «Лебединого озера». По информации судебного департамента, московская гостья «выржалась грубой нецензурной бранью», «распылила перцовый баллончик», «оскорбительно приставала к гражданам, размахивала руками, на замечания не реагировала, чем демонстративно нарушала общественный порядок».
Какой же валенок)) Сравнил мюзикл с академическим балетом. Ну ладно, футболисту простительно)
Ответ s_kapa
Какой же валенок)) Сравнил мюзикл с академическим балетом. Ну ладно, футболисту простительно)
У него, похоже, понимание мюзикла остановилось на уровне его родительницы оперетты столетней давности. Видать считает, что каждый пришедший на представление должен быть разодет как граф Воляпюк из "Сильвы".
а сам спектакль-то как? или он не на сцену, а на зрителей смотрел в основном?
Был как-то в Венской опере, так там в приличном виде только в королевской ложе люди были. Так их и представили перед началом - король какой-то с дочкой.. А я стоял наверху по билету за 2 евро в шортах и шлепанцах))
Сын в Мариинке разговорился со шведкой, на соседнем кресле сидела. Выяснилось, что она постановщик этого спектакля. Тоже никакой культур - мультур, джинсы и футболка...
Ответ Stt
Был как-то в Венской опере, так там в приличном виде только в королевской ложе люди были. Так их и представили перед началом - король какой-то с дочкой.. А я стоял наверху по билету за 2 евро в шортах и шлепанцах)) Сын в Мариинке разговорился со шведкой, на соседнем кресле сидела. Выяснилось, что она постановщик этого спектакля. Тоже никакой культур - мультур, джинсы и футболка...
Я на премьере балета в Большом на поклоны в майке и джинсах выходил, и норм)
Ответ s_kapa
Я на премьере балета в Большом на поклоны в майке и джинсах выходил, и норм)
Точно норм? Или тебе норм?
Посмотрел фото в интернете.Хорошее лицо и лет не мало.Так как он немало поварился в европах то осмелюсь предположить что он и читает на иностранных языках.В ОБЩЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ и В КУЛЬТУРЕ ШАРИТ.Я ему верю на 100 про что там все плохо.
В наш театр тоже можно придти в бобочке и рваных джинсах, никто не удивится, лишь бы билет купил. Интуристы так и ходят.
Купив специально штаны и пиджак, просто проявил провинциальные комплексы.
Ему вообще-то играть ещё надо, а не по театрам ходить
Ну такое. Бродвей это, вроде как, не заведение, а улица с десятками музыкальных театров для масс. Если здесь такую создать, то найдётся у нас столько публики "в пинджаках", чтобы сделать её рентабельной? У нас один Михайловский театр окупает сам себя или финансируется за счёт бюджета? А у них Бродвей себя окупает, ибо рады любому зрителю. Для очень крутых "пинджаков", как понимаю, там есть, к примеру, Карнеги-холл. Скорее всего, что тоже не убыточное предприятие, в отличии от наших театров. Туда не пробовали попасть? Али не пускают? Вроде так?
