Караваев о США: «Культурная составляющая разочаровала. На «Великого Гэтсби» на Бродвее пришел в пиджаке – а там кто в джинсах, кто с пивом, попкорном. Вот в Михайловском театре – эстетика»

Вячеслав Караваев: культурная составляющая в США разочаровала.

Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от посещения представления в Нью-Йорке.

«Культурная составляющая на самом деле очень разочаровала, потому что у нас были билеты на «Великий Гэтсби» на Бродвее. Говорят, вообще очень круто.

Так получилось, что у меня не было более-менее культурной одежды, и я зашел в обычный какой-то магазин, купил штаны и пиджак.

Мы пришли туда. Я как будто не обратил внимания на окружающих. Потом уже поворачиваю голову направо-налево, смотрю – кто-то с пивом сидит, кто-то с какими-то коктейлями, с напитками, кто-то попкорном. Я такой: «Может, не туда пришли?»

И нет гардероба, ты просто куртки под себя складываешь и сидишь. Я такой: «Ни фига себе!»

И самое главное: сидят кто в джинсах, кто в чем вообще сидит. То есть у них нет театральной культуры. Понятно, что Америка – это разнонародность, очень много культур, и, наверное, поэтому они вот так вот... Но было, конечно, так себе, непонятно: идет представление – а там попкорн, ты сидишь ешь, пьешь. Ну такое.

И как раз перед новым годом я ходил на «Щелкунчика» в Михайловский театр. И вот, блин, ну там – культура, все красивые, все ухоженное, аккуратное. Это эстетика. Я считаю, что тут у нас кайф», – сказал защитник «Зенита ».