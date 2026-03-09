Симеоне перед матчем с «Тоттенхэмом»: «Атлетико» не фаворит, если вспомнить, что соперник был 4-м в таблице ЛЧ . Скорости в АПЛ выше, чем в Испании, но есть еще и технические качества»

Диего Симеоне: «Атлетико» не фаворит, если вспомнить 4-е место «Тоттенхэма» в ЛЧ.

Главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне порассуждал, является ли его команда фаворитом в противостоянии с «Тоттенхэмом ».

Первый матч «Атлетико» против «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в Мадриде во вторник, 10 марта.

– Давит ли на вас статус фаворитов?

– Я не знаю, с чем он связан. Если учесть, что они заняли четвертое место в [таблице общего этапа] Лиги чемпионов, то мы не фавориты. Если смотреть на их положение [в АПЛ ]... Все зависит от того, как вы хотите это преподнести.

– Вас беспокоит скорость английских команд? Они действительно так сильно отличаются?

– У них более высокие скорости. Не знаю почему, я не могу точно сказать, в чем дело. Некоторые говорят, что судьи позволяют игре течь быстрее, я не знаю, из-за тактики или предматчевой подготовки, но скорости там действительно выше. Смотря матчи по телевизору, можно увидеть, что скорости выше, чем в Испании, Италии, Германии… Это самая быстрая лига.

Я не думаю, что они могут победить только за счет интенсивности, есть еще и технические качества, – сказал Симеоне.