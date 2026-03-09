  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта о словах Хави про возвращение Месси: «В мае 2023-го отец Лео сказал, что в «Барсе» слишком большое давление – они предпочли Майами. Я не гарантировал, что он останется»
102

Лапорта о словах Хави про возвращение Месси: «В мае 2023-го отец Лео сказал, что в «Барсе» слишком большое давление – они предпочли Майами. Я не гарантировал, что он останется»

Лапорта о словах Хави про Месси: я не гарантировал, что Лионель останется.

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на слова Хави о сорвавшемся возвращении Лионеля Месси в 2023 году.

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барселоны» заявил: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил»

«В 2021 году Месси не смог продлить контракт по финансовым причинам. В 2023 году пришел Хави и сказал мне, что Лео хочет вернуться – это было в середине марта.

В мае Хорхе Месси (отец Лионеля Месси – Спортс’‘) сказал мне, что давление на него будет слишком велико и что они предпочли бы переехать в Майами. И я ответил, что они вольны сами определять свое будущее.

Я не говорил, что Месси останется, и не гарантировал этого», – сказал Лапорта.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
logoХави
logoЖоан Лапорта
logoЛа Лига
logoБарселона
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoЛионель Месси
102 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Человек столько лет играл под "давлением", а тут это как причина.
Верите?
Ответ Busk
Человек столько лет играл под "давлением", а тут это как причина. Верите?
+++
Да просто Лапорту вывели на чистую воду после балабольства
Теперь правидами-неправдами свою позицию выгораживает)) то результатами Флика прикрывается, то теперь давление выдумал для обладателя ЧМ и всего, лол

Заметьте, тезис Лапорта что Хави много трансферы просил - сразу пропал, не вспоминает Жоан))
Ответ Busk
Человек столько лет играл под "давлением", а тут это как причина. Верите?
Почему нет
Месси уехал героем и любимцем, выиграл ЧМ, настроился на отдых в Маями под солнышком.
Нафиг эти нервы ему? Для чего? Выиграть ничего нового уже не сможет, а растерять - легко
Раньше Лапорта говорил что речь в деньгах и молчал про 2023 год, а тут такое
Ответ Pucheslav
Раньше Лапорта говорил что речь в деньгах и молчал про 2023 год, а тут такое
А тут такое..Тебас слова обиженки Хави опроверг....Бывает же такое)
лапорта лгун, тот еще лис.
Ответ Максим Макс_1116879745
лапорта лгун, тот еще лис.
Комментарий скрыт
Ответ Burel
Комментарий скрыт
какой же детский ответ 😁.............
С каждым вью все больше закапывает себя. Понятное дело, что Месси - уже прошлое, возвращать его такая себе затея, но отговорки Лапорты нелепы)
Ответ Edwin_Hubble
С каждым вью все больше закапывает себя. Понятное дело, что Месси - уже прошлое, возвращать его такая себе затея, но отговорки Лапорты нелепы)
Ну влияние Месси огромное до сих пор (на тех же болельщиков), а сказать "Месси пройденный этап, мы должны строить новую команду" он не может, не поймут и осудят...
Ответ klimkamnev
Ну влияние Месси огромное до сих пор (на тех же болельщиков), а сказать "Месси пройденный этап, мы должны строить новую команду" он не может, не поймут и осудят...
тоже самое подумал, Лапорта хорошо знает свой электорат, который как и в любом клубе не совсем адекватен, любое неправильное высказывание про Месси - минус голоса
Ну конечно, именно за этим Хорхе Месси приезжал к Лапорте на переговоры в июне 2023) Чтобы сообщить что они с Лео подумали и выбрали Майами)
Буквально гнался за Лапортой 3 дня, чтобы сообщить что он им не нужен! 😂
Верим, верим! 👋👋👋
Лапорту скоро забудут. Месси будут уважать все и всегда.
Ответ Мурат Ведзижев_1116663935
Лапорту скоро забудут. Месси будут уважать все и всегда.
Лапорта в истории Барсы не намного меньше, чем Месси
Ответ Мурат Ведзижев_1116663935
Лапорту скоро забудут. Месси будут уважать все и всегда.
А почему кого-то должны забывать? Есть какие-то ограничения по объему памяти? Если только нет проблем с памятью у людей, то помнить будут обоих.
Когда Лапорта бредит про "Реал", его люто поддерживают

Когда Лапорта бредит про Месси, то он балабол, лгун и тд

Парадокс)
Лапорте нельзя верить на слово! Вот верить Хави - можно. Верить самому Месси - можно. Когда-нибудь он подтвердит слова Хави. А Лапорта - типичный интриган, у которого одна цель - не потерять свой пост. Я бы за него не голосовал, ни в коем случае. )
Ответ Z-7478
Лапорте нельзя верить на слово! Вот верить Хави - можно. Верить самому Месси - можно. Когда-нибудь он подтвердит слова Хави. А Лапорта - типичный интриган, у которого одна цель - не потерять свой пост. Я бы за него не голосовал, ни в коем случае. )
Голосуйте за Фонта...Привезут вам 40летнего Месси и какого-нибудь Хави/Кики Сетьена главным тренером позовут
Ответ Бронислав Каминский
Голосуйте за Фонта...Привезут вам 40летнего Месси и какого-нибудь Хави/Кики Сетьена главным тренером позовут
Разве Фонт собирается проганять Флика?

А вернуть Месси в Барселону - это реально красиво. И там каждый матч аншлаг будет.
Заврался Лапорта. На Месси всегда будет оказываться давление, это же Месси. Даже сейчас, когда он как бы на пенсии от него всё еще требуют. Указывать на то, что Месси якобы боится давления это оскорбление. Почему бы не взять пример с Переса? У него много раз спрашивали о возвращении Роналду, на что он дал прямой и четкий ответ. Но нет, давай придумывать всё новые оправдания.
Ответ Илья Мурашов
Заврался Лапорта. На Месси всегда будет оказываться давление, это же Месси. Даже сейчас, когда он как бы на пенсии от него всё еще требуют. Указывать на то, что Месси якобы боится давления это оскорбление. Почему бы не взять пример с Переса? У него много раз спрашивали о возвращении Роналду, на что он дал прямой и четкий ответ. Но нет, давай придумывать всё новые оправдания.
Хави в 2023 говорил ровно те же самые слова
Ответ Илья Мурашов
Заврался Лапорта. На Месси всегда будет оказываться давление, это же Месси. Даже сейчас, когда он как бы на пенсии от него всё еще требуют. Указывать на то, что Месси якобы боится давления это оскорбление. Почему бы не взять пример с Переса? У него много раз спрашивали о возвращении Роналду, на что он дал прямой и четкий ответ. Но нет, давай придумывать всё новые оправдания.
Потому что электорат Реала не помешаны на Роналду, а электорат Барсы - это преимущественно фанатики, которые помешаны на Месси. Поэтому Лапорта всё правильно делает и до последнего отмазывается, потому что нельзя этим фанатикам прямо говорить что Месси не нужен этой команде
Лапорта чёртов лжец. Месси навсегда останется в истории, а этот сраный популист на её задворках
Ответ leon01
Лапорта чёртов лжец. Месси навсегда останется в истории, а этот сраный популист на её задворках
Лапорта навсегда останется в истории Барсы. А вот у персофанов Месси своя история
Ответ leon01
Лапорта чёртов лжец. Месси навсегда останется в истории, а этот сраный популист на её задворках
Лапорта останется в истории клуба ,который собрал лучший состав в истории, при котором играли в лучший футбол в истории.
И который при этом 2 раза вытащил клуб из жопы своими действиями
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
20 минут назадФото
Артем Дзюба: «Израиль и Америку не дисквалифицируют. Это банальный вопрос, и так все понятно»
40 минут назад
Ракитич о Месси: «Если ты любишь футбол, ты любишь Лео – необязательно быть фанатом «Барсы» или «Майами». Этот человек изменил наше понимание игры, он лучший в истории»
47 минут назад
«Сафонов не делает ничего выдающегося, чтобы ему петь дифирамбы. Футбол – это его работа. Нельзя говорить, что победы «ПСЖ» – имени Матвея». Колосков о вратаре
47 минут назад
Дзюбе нравится жесткий подход Дегтярева: «В России по-другому невозможно, я бы тоже так делал. Он самый влиятельный человек в футболе, второй – Дюков, наверное»
сегодня, 08:30
Матч «Зенит» – «Спартак» обслужит Карасев, на игру «Балтики» и ЦСКА назначен Левников, «Локо» и «Рубина» – Абросимов
сегодня, 08:13
Игру «Зенит» – «Спартак» прокомментируют Черданцев и Нагучев. «Матч ТВ» также покажет встречи «Балтика» – ЦСКА, «Рубин» – «Локомотив»
сегодня, 08:01
Смотрите сегодня Лигу Европы с фрибетом до 1500 рублей
сегодня, 08:00Промо
Вячеслав Колосков: «США и Израиль обязаны были наказать за вторжение в Иран, как ФИФА сделала с Россией, которая не вторгалась, а отстаивает интересы членов РФ. А здесь война»
сегодня, 07:53
Ибрагимович пошутил про «Интер»: «В Милане нужно быть на правильной стороне. Их две – синяя и красная. «Милан» на модной стороне»
сегодня, 07:44
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно. Сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
5 минут назад
Хвича с 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «ПСЖ» с «Челси». У Сафонова 6.6, Йоргенсен – худший с 3.3
8 минут назад
70 конгрессменов США направили письмо в ФИФА с призывом снизить цены на билеты ЧМ и оказать финансовую помощь городам-организаторам
12 минут назад
Давиде Анчелотти об увольнении Алонсо из «Реала»: «Кажется, что это большое потрясение, но это часть жизни. На Хаби это никак не отразится»
27 минут назад
Куртуа поддержал вратаря «Тоттенхэма» Кински: «Случившееся с ним очень тяжело психологически – я отправил ему сообщение. Стадион «Атлетико» создает проблемы каждой команде»
27 минут назад
Жирков о «Спартаке»: «Он всегда будет в числе топ-клубов в России, в каком бы состоянии ни находился. «Динамо» тоже»
сегодня, 08:38
Дмитрий Губерниев: «Зенит» уверенно выиграет. У «Спартака» нет шансов, он слабее данный момент»
сегодня, 08:38
Вальверде с 9.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Реала» с «Сити». Холанд с 5.8 – один из худших
сегодня, 08:33
Каррагер о «Ливерпуле»: «Команда в миллионе миль от того уровня, на котором должна быть. Не уверен, что они пройдут дальше, если в 1/4 будет «ПСЖ»
сегодня, 08:17
Доннарумма о 0:3 от «Реала»: «Я разочарован, потому что «Сити» уступил, сыграв плохо. Надеемся, что дома сможем перевернуть ситуацию»
сегодня, 05:59
Рекомендуем