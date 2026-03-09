Лапорта о словах Хави про возвращение Месси: «В мае 2023-го отец Лео сказал, что в «Барсе» слишком большое давление – они предпочли Майами. Я не гарантировал, что он останется»

Лапорта о словах Хави про Месси: я не гарантировал, что Лионель останется.

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на слова Хави о сорвавшемся возвращении Лионеля Месси в 2023 году.

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барселоны» заявил : «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги . Но Лапорта все остановил»

«В 2021 году Месси не смог продлить контракт по финансовым причинам. В 2023 году пришел Хави и сказал мне, что Лео хочет вернуться – это было в середине марта.

В мае Хорхе Месси (отец Лионеля Месси – Спортс’‘) сказал мне, что давление на него будет слишком велико и что они предпочли бы переехать в Майами. И я ответил, что они вольны сами определять свое будущее.

Я не говорил, что Месси останется, и не гарантировал этого», – сказал Лапорта.