Лапорта о словах Хави про возвращение Месси: «В мае 2023-го отец Лео сказал, что в «Барсе» слишком большое давление – они предпочли Майами. Я не гарантировал, что он останется»
Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на слова Хави о сорвавшемся возвращении Лионеля Месси в 2023 году.
Ранее бывший полузащитник и тренер «Барселоны» заявил: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил»
«В 2021 году Месси не смог продлить контракт по финансовым причинам. В 2023 году пришел Хави и сказал мне, что Лео хочет вернуться – это было в середине марта.
В мае Хорхе Месси (отец Лионеля Месси – Спортс’‘) сказал мне, что давление на него будет слишком велико и что они предпочли бы переехать в Майами. И я ответил, что они вольны сами определять свое будущее.
Я не говорил, что Месси останется, и не гарантировал этого», – сказал Лапорта.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
Верите?
Да просто Лапорту вывели на чистую воду после балабольства
Теперь правидами-неправдами свою позицию выгораживает)) то результатами Флика прикрывается, то теперь давление выдумал для обладателя ЧМ и всего, лол
Заметьте, тезис Лапорта что Хави много трансферы просил - сразу пропал, не вспоминает Жоан))
Месси уехал героем и любимцем, выиграл ЧМ, настроился на отдых в Маями под солнышком.
Нафиг эти нервы ему? Для чего? Выиграть ничего нового уже не сможет, а растерять - легко
Буквально гнался за Лапортой 3 дня, чтобы сообщить что он им не нужен! 😂
Верим, верим! 👋👋👋
Когда Лапорта бредит про Месси, то он балабол, лгун и тд
Парадокс)
А вернуть Месси в Барселону - это реально красиво. И там каждый матч аншлаг будет.
И который при этом 2 раза вытащил клуб из жопы своими действиями