FA оштрафовала Родри на 80 000 фунтов за критику судей после игры с «Тоттенхэмом». Хавбеку «Ман Сити» вынесли предупреждение
Полузащитника «Манчестер Сити» Родри оштрафовали за публичную критику судей после матча с «Тоттенхэмом» в 24-м туре АПЛ 1 февраля (2:2).
После игры испанец раскритиковал решение судьи Роберта Джонса засчитать первый гол форварда «Тоттенхэма» Доминика Соланке: «Чистый фол. «Ман Сити» слишком часто побеждал, и люди не хотят, чтобы мы выигрывали, но судья должен работать нейтрально». Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила Родри обвинения в «ненадлежащем поведении» за комментарии, которые «подразумевают предвзятость и/или ставят под сомнение честность официального лица матча».
В понедельник FA оштрафовала Родри на 80 тысяч фунтов и вынесла предупреждение. Отмечается, что в ходе разбирательства полузащитник «Манчестер Сити» признал свою вину.
