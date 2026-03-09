FA оштрафовала Родри на 80 000 фунтов за критику судей после игры с «Тоттенхэмом». Хавбеку «Ман Сити» вынесли предупреждение

Родри оштрафован за публичную критику судей после матча с «Тоттенхэмом».

Полузащитника «Манчестер Сити» Родри оштрафовали за публичную критику судей после матча с «Тоттенхэмом » в 24-м туре АПЛ 1 февраля (2:2).

После игры испанец раскритиковал решение судьи Роберта Джонса засчитать первый гол форварда «Тоттенхэма» Доминика Соланке: «Чистый фол. «Ман Сити» слишком часто побеждал, и люди не хотят, чтобы мы выигрывали , но судья должен работать нейтрально». Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила Родри обвинения в «ненадлежащем поведении» за комментарии, которые «подразумевают предвзятость и/или ставят под сомнение честность официального лица матча».

В понедельник FA оштрафовала Родри на 80 тысяч фунтов и вынесла предупреждение. Отмечается, что в ходе разбирательства полузащитник «Манчестер Сити» признал свою вину.