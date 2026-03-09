  • Спортс
  • FA оштрафовала Родри на 80 000 фунтов за критику судей после игры с «Тоттенхэмом». Хавбеку «Ман Сити» вынесли предупреждение
11

Родри оштрафован за публичную критику судей после матча с «Тоттенхэмом».

Полузащитника «Манчестер Сити» Родри оштрафовали за публичную критику судей после матча с «Тоттенхэмом» в 24-м туре АПЛ 1 февраля (2:2).

После игры испанец раскритиковал решение судьи Роберта Джонса засчитать первый гол форварда «Тоттенхэма» Доминика Соланке: «Чистый фол. «Ман Сити» слишком часто побеждал, и люди не хотят, чтобы мы выигрывали, но судья должен работать нейтрально». Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила Родри обвинения в «ненадлежащем поведении» за комментарии, которые «подразумевают предвзятость и/или ставят под сомнение честность официального лица матча».

В понедельник FA оштрафовала Родри на 80 тысяч фунтов и вынесла предупреждение. Отмечается, что в ходе разбирательства полузащитник «Манчестер Сити» признал свою вину. 

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт FA
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это 8,5 миллионов рублей, на секундочку)
Ответ Хейтер всех Доннарум
Это 8,5 миллионов рублей, на секундочку)
Это нам кажется много. Он в 4 раза больше зарабатывает за неделю
Ответ Хейтер всех Доннарум
Лучше в штрафах Вендела )
Лучше в штрафах Вендела )
просто офигеть.
У него зарплата в 3 раза больше. Вряд ли на дошираках месяц будет жить)
Регулярно читаю, что того или иного игрока или тренера оштрафовали за критику работы судей. А что насчет последних - ни разу не видел новости, что судью оштрафовали за неверное решение. Те ты можешь косячить, принимать неверные решение и тд., но главное молчат - нуууу, такое себе.

PS. Руководству клубов стоит объединиться и задать вопросы руководству лиги и судей, до коли они будут судить, как идиоты?
