«Локомотив» пропустил 2 гола за 2 минуты в 1-м тайме с «Ахматом». Мелкадзе забил со штрафного, Самородов – после выноса Монтеса
Встреча 20-го тура Мир РПЛ проходит на «РЖД Арене».
На 24-й минуте матча полузащитник «Ахмата» Георгий Мелкадзе открыл счет, забив ударом со штрафного. На 26-й Максим Самородов забил второй гол после того, как защитник «Локомотива» Сесар Монтес выбил мяч из штрафной после удара Лечи Садулаева и сэйва Антона Митрюшкина.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (0:2, первый тайм).
Я так понимаю побеждать в чемпионате никто не хочет.
Или никому больше не разрешают
Чемпионат России нельзя выиграть, его можно только проиграть
Когда-то скептически относился к этим словам Уткина. Но этот сезон 100% попадания
Локо гордо отказывается использовать промахи конкурентов.
Лига где каждый может обыграть каждого!:)
апл в субботу
Неплохо Черчесов подготовил Ахмат. Ничья на поле Локомотива дорогого стоит.
Как по заказу 👍молодцы
Что за тур??
