«Локомотив» пропустил 2 гола за 2 минуты в 1-м тайме с «Ахматом». Мелкадзе забил со штрафного, Самородов – после выноса Монтеса

«Локомотив» дважды пропустил от «Ахмата» в 1-м тайме.

Встреча 20-го тура Мир РПЛ проходит на «РЖД Арене».

На 24-й минуте матча полузащитник «Ахмата» Георгий Мелкадзе открыл счет, забив ударом со штрафного. На 26-й Максим Самородов забил второй гол после того, как защитник «Локомотива » Сесар Монтес выбил мяч из штрафной после удара Лечи Садулаева и сэйва Антона Митрюшкина.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (0:2, первый тайм).