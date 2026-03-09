4

Сборная Буркина-Фасо готова сыграть с Россией в июне (Sport24)

Сборная России может сыграть с Буркина-Фасо в июне.

Сборная России может сыграть с командой Буркина-Фасо в июне.

По данным Sport24, в случае договоренности матч с высокой долей вероятности пройдет на территории России. На данный момент у сборной Буркина-Фасо нет договоренностей о матчах на июнь, и в футбольной федерации страны готовы к проведению этой игры.

Ранее сообщалось, что РФС направлял предложение о проведении матча с Буркина-Фасо в марте, однако африканская сборная на тот момент была сосредоточена на поиске нового главного тренера, и в итоге сборная России сделала выбор в пользу других соперников. Окончательное решение о проведении матча примет новый тренер сборной Буркина-Фасо.

В ближайшую паузу на матчи сборных Россия сыграет с командами Никарагуа и Мали. Игры пройдут 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Почему нельзя было первый абзац повторить 3, 5 или 7 раз-то? Ленитесь штоле?
Жители Буркина-Фасо называются «буркинабы». Живите теперь с этим
