Пять футболисток Ирана сбежали из команды при помощи полиции после вылета из Кубка Азии. ФИФА, АФК и власти Австралии обсуждают продление пребывания команды в стране (The Athletic)

Пять футболисток женской сборной Ирана сбежали из расположения команды во время Кубка Азии в Австралии.

В воскресенье иранская команда уступила сборной Филиппин со счетом 0:2 в заключительном матче группового этапа и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе A.

Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей Кубка Азии: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток.

Как сообщает The Athletic, ФИФА, AFC и власти Австралии обсуждают вопрос о продлении пребывания женской сборной Ирана в стране в целях обеспечения безопасности. На данный момент для команды не забронирован обратный рейс.

Также утверждается, что пять футболисток Ирана сбежали из отеля после матча с командой Филиппин. Покинуть расположение сборной девушкам помогла полиция, спортсменки отсутствовали на запланированном ужине сборной в понедельник. В настоящий момент сбежавшие футболистки находятся в убежище под контролем федеральной полиции Австралии.