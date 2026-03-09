  • Спортс
  Пять футболисток Ирана сбежали из команды при помощи полиции после вылета из Кубка Азии. ФИФА, АФК и власти Австралии обсуждают продление пребывания команды в стране (The Athletic)
Пять футболисток Ирана сбежали из команды при помощи полиции после вылета из Кубка Азии. ФИФА, АФК и власти Австралии обсуждают продление пребывания команды в стране (The Athletic)

Пять футболисток женской сборной Ирана сбежали после матча Кубка Азии.

Пять футболисток женской сборной Ирана сбежали из расположения команды во время Кубка Азии в Австралии.

В воскресенье иранская команда уступила сборной Филиппин со счетом 0:2 в заключительном матче группового этапа и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе A.

Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей Кубка Азии: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток.

Как сообщает The Athletic, ФИФА, AFC и власти Австралии обсуждают вопрос о продлении пребывания женской сборной Ирана в стране в целях обеспечения безопасности. На данный момент для команды не забронирован обратный рейс.

Также утверждается, что пять футболисток Ирана сбежали из отеля после матча с командой Филиппин. Покинуть расположение сборной девушкам помогла полиция, спортсменки отсутствовали на запланированном ужине сборной в понедельник. В настоящий момент сбежавшие футболистки находятся в убежище под контролем федеральной полиции Австралии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Политика
logoСборная Ирана по футболу
женский футбол
logoФИФА
происшествия
logoАзиатская футбольная конфедерация
Крайне жалко баб из мира "алах бабах". Но тамошним мужикам, конечно, удобно. Молчит, не отсвечивает, всегда можно попрактиковать хук/апперкот, 10-и летних в койку затащить. Главное молиться)
Ответ Pavel Harriss
Крайне жалко баб из мира "алах бабах". Но тамошним мужикам, конечно, удобно. Молчит, не отсвечивает, всегда можно попрактиковать хук/апперкот, 10-и летних в койку затащить. Главное молиться)
Комментарий скрыт
Ответ Pavel Harriss
Крайне жалко баб из мира "алах бабах". Но тамошним мужикам, конечно, удобно. Молчит, не отсвечивает, всегда можно попрактиковать хук/апперкот, 10-и летних в койку затащить. Главное молиться)
Комментарий скрыт
Молодцы, девчонки. Остальных жаль.
Ответ Сергей Орлов
Молодцы, девчонки. Остальных жаль.
Комментарий скрыт
Ответ Onix21
Комментарий скрыт
А причём здесь он? Ты в курсе, что в Иране женщин убивают ни за что, как в Средневековье?)
Я остаюсь!!! я буду здесь жить!!
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
Я остаюсь!!! я буду здесь жить!!
Комментарий скрыт
Ответ Burel
Комментарий скрыт
Естественно, никакая нефть американцев не интересует, исключительно помощь иранским женщинам. Уже 80 девочек из школы освободили от гнета 🙏
На данный момент для команды не забронирован обратный рейс.
...
Это естественно, аэропорты большинства стран Ближнего Востока закрыты, Ирана тем более и надолго. Судя по всему.
Ответ Клирик
На данный момент для команды не забронирован обратный рейс. ... Это естественно, аэропорты большинства стран Ближнего Востока закрыты, Ирана тем более и надолго. Судя по всему.
Как в анекдоте, думают проскочить.
ну и правильно сделали, камнями бы ещё забили их дома
Ответ molot p
ну и правильно сделали, камнями бы ещё забили их дома
Комментарий скрыт
Ответ molot p
ну и правильно сделали, камнями бы ещё забили их дома
нет, их разбомбили бы американскими ракетами
да все бы уже давно сбежали от этого террористического режима, но многие боятся мести, особенно боятся за родственников, людей легко прижать к стенке из-за родных, пригрозил родным и человек уже послушный и сотрудничает
Ответ поколение пепси
да все бы уже давно сбежали от этого террористического режима, но многие боятся мести, особенно боятся за родственников, людей легко прижать к стенке из-за родных, пригрозил родным и человек уже послушный и сотрудничает
Комментарий скрыт
Ответ TROYANom
Комментарий скрыт
а ты почитай сколько иранцев они убили
Возьмите комментарии у Могильного, Федорова, эколога Славы?😏
Все-таки не нужно синхронизировать власти, конкретных чиновников и Родину. Люди могут любить Родину, но отрицательно относиться к властям и чиновникам. Тем более в случае Ирана, нынешние власти всячески принижают человеческое достоинство женщин. И тут вопрос не любави к Родине или не любви к Родине. Это вопрос выживания. Особь мужского пола фактически призвала к расправе над девушками и никакой реакции от властей Ирана не последовало. Это не власти, а фанатики для которых женщина не человек, а секс-рабыня и не более того.
Ответ Антон Романов
Все-таки не нужно синхронизировать власти, конкретных чиновников и Родину. Люди могут любить Родину, но отрицательно относиться к властям и чиновникам. Тем более в случае Ирана, нынешние власти всячески принижают человеческое достоинство женщин. И тут вопрос не любави к Родине или не любви к Родине. Это вопрос выживания. Особь мужского пола фактически призвала к расправе над девушками и никакой реакции от властей Ирана не последовало. Это не власти, а фанатики для которых женщина не человек, а секс-рабыня и не более того.
Комментарий скрыт
Ответ Артем Л
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Щас прибежит уйгур мадинов и будет верещать,что такая жизнь-счастье))
помню, смотрел фильм Вити Кравченко про Иран, и там дети говорили, что хотя уехать в США как вырастут
Ответ Okaka
помню, смотрел фильм Вити Кравченко про Иран, и там дети говорили, что хотя уехать в США как вырастут
помню смотрел фильм Ивана Иванова про США, и там дети под фентанилом на улице валаются. К чему ты написал то это? На страну напали без причин и теперь расхлебывают пусть с ценами на нефть
Ответ Конте-Канте
помню смотрел фильм Ивана Иванова про США, и там дети под фентанилом на улице валаются. К чему ты написал то это? На страну напали без причин и теперь расхлебывают пусть с ценами на нефть
Это ты сейчас о какой стране?
