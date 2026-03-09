Трушечкин и Меламед в честь 8 марта подарили болельщицам цветы перед матчем «Локомотив» – «Ахмат»: «Раздача роз не фанатских, а живых отогревает девушкам сердца»

Трушечкин и Меламед вручали болельщицам цветы перед матчем «Локомотив» – «Ахмат».

Комментаторы «Матч ТВ » Роман Трушечкин и Михаил Меламед подарили болельщицам цветы перед матчем «Локомотив » – «Ахмат».

Встреча 20-го тура Мир РПЛ пройдет в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед игрой Трушечкин и Меламед вручали болельщицам цветы на площади у стадиона «РЖД Арена». Акция посвящена Международному женскому дню, отмечавшемуся 8 марта.

«Хоть и весна на денечек сегодня отступила, опять подморозило, наша акция по раздаче роз не фанатских, а живых девушкам отогревает сердца. Как мне кажется, такие поступки в следующий раз еще больше привлекут девчонок на футбол, а с ними придут их ребята, когда‑то придут их дети. Все это работает на расширение аудитории нашего российского футбола. Девушки, с весной вас, праздником. Ходите на футбол, тащите своих мужиков, ничего не бойтесь и болейте за своих», – сказал Трушечкин.

«Мне кажется, сегодня, несмотря на достаточно промозглую погоду, получилась теплая атмосфера. Мы собрали десятки улыбок на входе «РЖД Арены», лишь бы эти розы принесли им эмоции не только у стадиона, но и команда их порадовала. Всех хочется от души поздравить с Международным женским днем – мам, бабушек, чтобы хорошее настроение было всегда, а эти цветы символизировали, что девушкам надо делать приятное, дарить подарки, чтобы они никогда не мерзли ни физически, ни морально, а вокруг была теплота», – добавил Меламед.