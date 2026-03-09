Лещенко о Гусеве в пальто: «В футболе нужен дресс-код, как в хоккее и баскетболе. Хватит в трениках ходить уже! Это же лицо команды»
Лещенко о Гусеве в пальто: хватит ходить в трениках, в футболе нужен дресс-код.
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко оценил стиль одежды Ролана Гусева.
На матче с ЦСКА в 20-м туре Мир РПЛ (4:1) главный тренер бело-голубых был одет в пальто.
«Я с ним не общался еще лично насчет его стиля. Но, наверное, до него уже донесли мои мысли.
Мне вообще нравится, когда на волейбол, хоккей, баскетбол идут как на праздник. В хоккее и баскетболе существует дресс-код. В футболе он тоже нужен. Хватит в трениках ходить уже! Это же лицо команды», – сказал Лещенко.
Лещенко о Гусеве в пальто: «Все тренеры должны одеваться как Ролан. Спортивные костюмы — это некрасиво и неэстетично»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я глядя на большинство тренеров на бровке со вчерашней погодой в Москве или тем более в Казани валенки одевал бы. Какой дресс код на улице? При чём тут баскетбол в помещении?
Я глядя на большинство тренеров на бровке со вчерашней погодой в Москве или тем более в Казани валенки одевал бы. Какой дресс код на улице? При чём тут баскетбол в помещении?
Комментарий скрыт
Я глядя на большинство тренеров на бровке со вчерашней погодой в Москве или тем более в Казани валенки одевал бы. Какой дресс код на улице? При чём тут баскетбол в помещении?
Валенки, тулуп, шапку-ушанку и берданку - судей отстреливать. 😁😁😁
Когда-нибудь Спортс прекратит публиковать старческий бред ветеранов и других заслуженных людей. Вы лишь плодите ненависть к людям, которые очевидно уже не отдают отчёта сказанному.
Когда-нибудь Спортс прекратит публиковать старческий бред ветеранов и других заслуженных людей. Вы лишь плодите ненависть к людям, которые очевидно уже не отдают отчёта сказанному.
И других заслуженных людей - тут большой простор для воображения !
Когда-нибудь Спортс прекратит публиковать старческий бред ветеранов и других заслуженных людей. Вы лишь плодите ненависть к людям, которые очевидно уже не отдают отчёта сказанному.
Комментарий скрыт
Из полей доносится налей
Из полей доносится налей
"Там на тонких розовых ветвях, в зарослях черемухи душистой...Гусев там в пальто , Ашхабадский птах, открывает песнь свою со свистом" )
Учитывая игровое прошлое Гусева, выражение "Конь в пальто" заиграет новыми красками
Учитывая игровое прошлое Гусева, выражение "Конь в пальто" заиграет новыми красками
Так это пальто Карпина. Он в нём на бровке стоял.
Главное , чтобы не в белом пальто !
Главное , чтобы не в белом пальто !
Главное, чтобы не в белых тапках.
Главное , чтобы не в белом пальто !
Главное, чтобы не конь
Кто-кто.... Гусев в пальто!
Бедный Лещенко. Успел состариться болея за беспобедное Динамо.
Ввести смокинг, бабочку и цилиндр, причем игрокам тоже 😁
Ввести смокинг, бабочку и цилиндр, причем игрокам тоже 😁
Монокль ещё можно)
Монокль ещё можно)
А почему мода позапрошлого века? Или только ее запомнили? ))))
Вспомнился мне из 90-х один щербатый и шепелявый певец - ШурА. так вот он тоже частенько выступал в пальто. Надетом на майку и "семейники".
Вспомнился мне из 90-х один щербатый и шепелявый певец - ШурА. так вот он тоже частенько выступал в пальто. Надетом на майку и "семейники".
Шура выступал не в пальто, а в шубе. Все-таки есть разница.
Шура выступал не в пальто, а в шубе. Все-таки есть разница.
в трусах и в шубе?))
29 тур, динамо дома упускает шансы на медали в игре с Краснодаром, Гусев в пальто … Лещенко кричит благим матом
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем