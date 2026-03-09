Лещенко о Гусеве в пальто: «В футболе нужен дресс-код, как в хоккее и баскетболе. Хватит в трениках ходить уже! Это же лицо команды»

Лещенко о Гусеве в пальто: хватит ходить в трениках, в футболе нужен дресс-код.

Народный артист России и болельщик «Динамо » Лев Лещенко оценил стиль одежды Ролана Гусева .

На матче с ЦСКА в 20-м туре Мир РПЛ (4:1) главный тренер бело-голубых был одет в пальто.

«Я с ним не общался еще лично насчет его стиля. Но, наверное, до него уже донесли мои мысли.

Мне вообще нравится, когда на волейбол, хоккей, баскетбол идут как на праздник. В хоккее и баскетболе существует дресс-код. В футболе он тоже нужен. Хватит в трениках ходить уже! Это же лицо команды», – сказал Лещенко.

Лещенко о Гусеве в пальто: «Все тренеры должны одеваться как Ролан. Спортивные костюмы — это некрасиво и неэстетично»