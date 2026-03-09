  • Спортс
  • «Мбаппе не слишком доверяет врачам «Реала» – за три месяца они не нашли решения для его травмы. Килиан больше не хочет рисковать, играя с дискомфортом». Журналист L’Equipe Симонно о форварде
64

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не доверяет клубным врачам при восстановлении после травмы колена.

Об этом рассказал журналист L’Equipe Антуан Симонно.

Ожидалось, что Мбаппе пропустит 3 недели из-за растяжения связок колена. В «Реале» верят, что Мбаппе сможет сыграть в ответном матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 17 марта, но окружение Килиана не согласно с этой оценкой.

«Он не слишком доверяет врачам «Реала», потому что они не нашли правильного решения для его травмы. Он страдает от нее уже три месяца, хотя отчасти это его вина, потому что он играл с травмой, пытаясь повторить легендарный рекорд Криштиану, что было не лучшей идеей. Есть и вина тренеров, поскольку они заставляли его играть, когда он не был готов. [В Суперкубке Испании] он сыграл 15 минут, но он не должен был играть.

Он отправился во Францию, чтобы найти решение, потому что его травма не проходит. И он обратился к одному из лучших специалистов Франции по травмам такого рода, который лечил Бензема.

Он не готов на 100%, и его цель – сыграть на чемпионате мира со сборной Франции. Кроме того, есть Ла Лига и Лига чемпионов, поэтому он не хотел бы ставить под угрозу конец сезона в «Реале» и свое участие на чемпионате мира. Его окружение говорит, что он не вернется, пока не будет готов на 100%. Он больше не хочет рисковать, играя с дискомфортом, как он делал в течение последних двух с половиной месяцев», – сказал Симонно в интервью Cadena SER.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Cadena SER
Мбаппе приходил в Реал ради трофеев и Золотого мяча. Но пока что за два года лишь разгромы от Барселоны и вылет от Альбасете.
Ответ Мохнатый55
Мбаппе приходил в Реал ради трофеев и Золотого мяча. Но пока что за два года лишь разгромы от Барселоны и вылет от Альбасете.
Роналду начинал также)
Ответ madaev
Роналду начинал также)
Комментарий скрыт
Мбаппе не слишком доверяет врачам Реала и не хочет рисковать здоровьем играя за этот клуб! Лучше сыграю за сборную Франции на ЧМ, там врачи гораздо лучше мадридских))
Ответ Alex.K71
Мбаппе не слишком доверяет врачам Реала и не хочет рисковать здоровьем играя за этот клуб! Лучше сыграю за сборную Франции на ЧМ, там врачи гораздо лучше мадридских))
Комментарий скрыт
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Если он играет посредственность,так почему он один из лучших игроков мира? И почему он должен играть с травмой?
Ему надо в нашу поликлинику. Там врач -Барзахалимджон Берздунакоевич Харбалиджонов. Лечит всё!
Ответ Сергей Колесов
Ему надо в нашу поликлинику. Там врач -Барзахалимджон Берздунакоевич Харбалиджонов. Лечит всё!
Кстати зря смеёшься. Я вот так попал на вполне хорошего врача у нас.
Ответ Чавес2
Кстати зря смеёшься. Я вот так попал на вполне хорошего врача у нас.
Вот именно что-попал!
это его вина, потому что он играл с травмой, пытаясь повторить легендарный рекорд Криштиану, что было не лучшей идеей. Есть и вина тренеров, поскольку они заставляли его играть, когда он не был готов.
...
Тренеры просили, он зачем-то играл через боль, но виноваты врачи...
Симоньян у Соловьева говорила, что у нас лучшая медицина в мире, на западе давно деградирует. Может его в химкинскую городскую отправить?
Ответ Леха Нету
Симоньян у Соловьева говорила, что у нас лучшая медицина в мире, на западе давно деградирует. Может его в химкинскую городскую отправить?
Там вылечат, так что мало не покажется, а потом догонят и ещё раз вылечат😅
Ответ Леха Нету
Симоньян у Соловьева говорила, что у нас лучшая медицина в мире, на западе давно деградирует. Может его в химкинскую городскую отправить?
у нас в Карелии такие больницы есть.... откуда ещё никто живым не возвращался...
"Окружение Мбаппе" решает, готов игрок выходить на поле или нет? В целом, логичная эволюция нынешнего "Реала": каждой приме - персональный тренерский штаб.
А его кто-то заставлял в ноябре-декабре играть с дискомфортом против Талаверы, например? Сам же гнался за рекордом Роналду.
Вообще в этом случае можно лишь согласиться с Мбаппе. Количество травм в клубе, особенно тяжёлых, просто зашкаливает. Даже сейчас отсутствует по сути ещё один состав. И это вызывает вопросы к мед персоналу.
Мбаппе - не хрусталь, он не пропускал много никогда, а сейчас колено держится из последних сил.
Алаба не был хрусталем до Реала, даже тот же Менди не был, Азар вообще не травмировался.
Скорее всего, здесь симбиоз больших физических нагрузок и не очень хорошей медицины.
В прошлом году было много травм. Думали на Пинтуса. Но без Пинтуса травмы никуда не делись. Пару месяцев назад его вернули, в итоге почти все лидеры отсутствуют по причине травм на самую важную часть сезона. Некоторые (например, Асенсио) играют с травмами, Родриго с травмой пару лет играл, как выяснилось.
В клубе определенно нужно провести очень тщательное исследование работы медицинского персонала и его квалификации в целом.
когда реал гробил Бейла все были за реал, а тут сразу понял, что нужно со стороны врачи, а не клоуны Реала
кейс Родриго, игравшего с травмой и порвавшего в итог кресты как бы оправдывает опасения Мбаппе.
Ответ vel
кейс Родриго, игравшего с травмой и порвавшего в итог кресты как бы оправдывает опасения Мбаппе.
Тут дело такое, что Мбаппе сам бегал с травмой, чтобы статку набивать
Ответ Man_M
Тут дело такое, что Мбаппе сам бегал с травмой, чтобы статку набивать
а Родриго не сам? Мбаппе три месяца утверждали что ничего серьёзного, но боли не проходят. Родриго видимо тоже в этом уверяли. ;)
