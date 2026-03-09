Жирков опроверг рассказ Журавеля, что летал из Лондона в Москву за кальяном: «Это фэйк!»
Жирков опроверг, что летал из Англии в Москву ради кальяна.
Юрий Жирков опроверг слова Тимура Журавеля о том, что он летал из Англии в Россию, чтобы курить кальян.
Ранее комментатор в интервью Спортсу’’ заявил, что российским футболистам было трудно освоиться в Англии из-за низкой адаптивности: «Жирков летал утренним рейсом в Москву, шел покурить кальян, вечером возвращался в Лондон. Они не хотели принимать другую реальность»
– Говорят, что вы летали за кальяном в Россию, когда были в Англии.
– Это фэйк! – сказал бывший защитник «Челси» и сборной России, а ныне тренер «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
- Нет,это Журавель.
И почему с ними не хотят дружить тренера/игроки🤷♂️🤷♂️
Здесь я уверен такая же история
Все сразу же бросаются читать и комментировать !
Ну бред же.