Жирков опроверг рассказ Журавеля, что летал из Лондона в Москву за кальяном: «Это фэйк!»

Жирков опроверг, что летал из Англии в Москву ради кальяна.

Юрий Жирков опроверг слова Тимура Журавеля о том, что он летал из Англии в Россию, чтобы курить кальян.

Ранее комментатор в интервью Спортсу’’ заявил, что российским футболистам было трудно освоиться в Англии из-за низкой адаптивности: «Жирков летал утренним рейсом в Москву, шел покурить кальян, вечером возвращался в Лондон . Они не хотели принимать другую реальность»

– Говорят, что вы летали за кальяном в Россию, когда были в Англии.

– Это фэйк! – сказал бывший защитник «Челси» и сборной России, а ныне тренер «Динамо».

