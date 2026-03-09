  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жирков опроверг рассказ Журавеля, что летал из Лондона в Москву за кальяном: «Это фэйк!»
Жирков опроверг рассказ Журавеля, что летал из Лондона в Москву за кальяном: «Это фэйк!»

Жирков опроверг, что летал из Англии в Москву ради кальяна.

Юрий Жирков опроверг слова Тимура Журавеля о том, что он летал из Англии в Россию, чтобы курить кальян.

Ранее комментатор в интервью Спортсу’’ заявил, что российским футболистам было трудно освоиться в Англии из-за низкой адаптивности: «Жирков летал утренним рейсом в Москву, шел покурить кальян, вечером возвращался в Лондон. Они не хотели принимать другую реальность»

– Говорят, что вы летали за кальяном в Россию, когда были в Англии.

– Это фэйк! – сказал бывший защитник «Челси» и сборной России, а ныне тренер «Динамо».

Журавель – как понять Англию. Большое интервью Кораблеву

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЮрий Жирков
logoДинамо Москва
logoТимур Журавель
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoСборная России по футболу
69 комментариев
Конечно фейк. Не было ещё самолётов во времена игровой карьеры Юрия Валентиновича
Дирижабли то были….
- Это утка!
- Нет,это Журавель.
А я думала - сова (с)
"А какая разница?!"©
Журавель опять наврал? Та не может быть...честные же люди...
И почему с ними не хотят дружить тренера/игроки🤷‍♂️🤷‍♂️
А может Жирков наврал?
Мб
Во время одного из фонтуров, Аршавин по приколу поздоровался с одной женщиной и сказал что это его любовница. Дурачок Журавель, бегал с глазами на лбу и переспрашивал: " Че серьезно что ли???"
Здесь я уверен такая же история
Журавель - неприятный противный тип, который держится вот на таком хайпе из ничего. Надеюсь его просто будут все игнорировать.
И не надейтесь !
Все сразу же бросаются читать и комментировать !
Это сразу было понятно...Это ж надо вставать, ходить, на самолёте лететь)
А потом Журавель искренне недоумевает - почему условный Слуцкий не хочет с ним больше общаться.🙂
В Англии индийских ресторанов больше чем в Индии, в половине есть кальяны, это просто глупо лететь в Россию, чтобы покурить.
к друзьям или бабам, не просто же за одним кальяном, ну че вы такие глупые то
Тогда пусть Журавель так и пишет. Жирков каждый день на самолёте летал выпить водки с друзьями и побыть с женщинами лёгкого поведения. После секса он курил.
Ну бред же.
Но разве престарелый школьник мог соврать???
Комментарий скрыт
Потому что утренним летал, а вечерним возвращался. А не наоборот ☝️
Ну из новости я так понял акцент сделан не на том. Суть не в том, что он ездил в Москву за кальяном, а в том, что он летал в Москву , а там уже в т.ч. курил кальян.
