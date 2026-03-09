Бибиана Штайнхаус-Уэбб: «Результат работы ФИФА – успешный опыт женщин-судей на мужских ЧМ. Я верю в слова Билли Джин Кинг: «Если можешь представить, можешь и стать». Репрезентация важна»

Бибиана Штайнхаус-Уэбб: репрезентация женщин-арбитров важна.

Экс-арбитр Бундеслиги Бибиана Штайнхаус-Уэбб отметила важность репрезентации женщин среди судей.

«Я верю в утверждение Билли Джин Кинг: «Если ты можешь представить, то можешь и стать». Репрезентация важна, и наглядность примеров для подражания имеет решающее значение, чтобы вдохновлять и привлекать больше женщин к таким профессиям, как арбитр. Быть примером для подражания – это большая радость, но также и большая ответственность, к которой я отношусь серьезно.

ФИФА реализовала множество инициатив по развитию женского судейства, как, например, обеспечение гендерного равенства в судействе путем вложений в обучение, наставничество и расширение возможностей на топовых международных турнирах. Наиболее заметным результатом, вероятно, является успешное участие женщин-арбитров на мужских чемпионатах мира. Этот успех побуждает конфедерации и ассоциации-члены предоставлять аналогичные возможности высокопоставленным женщинам-чиновникам», – сказала Штайнхаус-Уэбб.