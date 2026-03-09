Хасселбайнк о реакции Моуринью на скандал с Винисиусом: «Чертов лицемер. Он должен был спросить своего игрока, что тот сказал. Как должны чувствовать себя темнокожие игроки «Бенфики»?»

Хасселбайнк о реакции Моуринью на скандал с Винисиусом: невероятное лицемерие.

Экс-игрок «Челси» Джимми Флойд Хасселбайнк обвинил в лицемерии Жозе Моуринью , раскритиковавшего празднование Винисиуса Жуниора в матче с «Бенфикой».

В первом стыковом матче Лиги чемпионов вингер «Реала » получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

После матча Моуринью заявил , что Винисиус «не отпраздновал в уважительном ключе»: «Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается».

«О чем, черт возьми, он говорит? Какой лицемер. Какой чертов лицемер. Невероятно.

Ему следовало подойти к своему игроку и всерьез спросить его: «Что ты сказал?» И надавить на него. «Что ты сказал?» А потом, если он скажет, что не оскорблял его на расовой почве, вы скажете: «Что ж, я поговорил с игроком, и вот что он сказал. Если он оскорблял его на расовой почве, он должен быть наказан».

У Моуринью в «Бенфике» играют темнокожие игроки. Как, черт возьми, они должны себя чувствовать?» – сказал Хасселбайнк.

Хасселбайнк о Престианни: «Вы не будете прикрывать рот, чтобы сказать: «Винисиус, ты великолепный игрок, можно мне твою футболку?». Он сказал что-то спорное, но мы не можем это доказать»