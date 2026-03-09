  • Спортс
  • Хасселбайнк о реакции Моуринью на скандал с Винисиусом: «Чертов лицемер. Он должен был спросить своего игрока, что тот сказал. Как должны чувствовать себя темнокожие игроки «Бенфики»?»
49

Хасселбайнк о реакции Моуринью на скандал с Винисиусом: «Чертов лицемер. Он должен был спросить своего игрока, что тот сказал. Как должны чувствовать себя темнокожие игроки «Бенфики»?»

Хасселбайнк о реакции Моуринью на скандал с Винисиусом: невероятное лицемерие.

Экс-игрок «Челси» Джимми Флойд Хасселбайнк обвинил в лицемерии Жозе Моуринью, раскритиковавшего празднование Винисиуса Жуниора в матче с «Бенфикой».

В первом стыковом матче Лиги чемпионов вингер «Реала» получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

После матча Моуринью заявил, что Винисиус «не отпраздновал в уважительном ключе»: «Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается».

«О чем, черт возьми, он говорит? Какой лицемер. Какой чертов лицемер. Невероятно.

Ему следовало подойти к своему игроку и всерьез спросить его: «Что ты сказал?» И надавить на него. «Что ты сказал?» А потом, если он скажет, что не оскорблял его на расовой почве, вы скажете: «Что ж, я поговорил с игроком, и вот что он сказал. Если он оскорблял его на расовой почве, он должен быть наказан».

У Моуринью в «Бенфике» играют темнокожие игроки. Как, черт возьми, они должны себя чувствовать?» – сказал Хасселбайнк.

Хасселбайнк о Престианни: «Вы не будете прикрывать рот, чтобы сказать: «Винисиус, ты великолепный игрок, можно мне твою футболку?». Он сказал что-то спорное, но мы не можем это доказать»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нормально вроде чёрные игроки Бенфики себя чувствуют. Или это попытка заставить их чувствовать то, чего нет?
Ответ Old Vyaine
Нормально вроде чёрные игроки Бенфики себя чувствуют. Или это попытка заставить их чувствовать то, чего нет?
Просто он чертов лицемер))
Ответ Old Vyaine
Нормально вроде чёрные игроки Бенфики себя чувствуют. Или это попытка заставить их чувствовать то, чего нет?
Согласен, за тысячу лет можно было бы и привыкнуть
Забавно что Моуриньо в лицемерии оскорбляют только черные
Ответ Руслан З.
Забавно что Моуриньо в лицемерии оскорбляют только черные
ага, которых он тренировал всю жизнь,особенно в Челси, а Дрогба он обожает видимо потому что расист)
Ответ Руслан З.
Забавно что Моуриньо в лицемерии оскорбляют только черные
Этот Флойд американскому Джорджу Флойду кем приходится ?
На каком основании Хасселбайнк обвиняет Престианни, подать на него в суд за клевету чтоб неповадно было.
Ответ White Bone
На каком основании Хасселбайнк обвиняет Престианни, подать на него в суд за клевету чтоб неповадно было.
На основании цвета кожи
Мне нравится то как люди, связанные с футболом, занимают позицию Винисиуса, только потому что имеют идентичный с Винисиусом цвет кожи. И эти люди что-то ещё рассказывают про расизм, всеми силами пытаясь поддержать своего темнокожего братишку, чувствуя на его примере, что их лично тоже ущемили
Обожаю слушать людей, которые говорят другим, что они должны.
Ответ djamel
Обожаю слушать людей, которые говорят другим, что они должны.
Причем уверен, что по его мнению мы все как и он, тоже "должны" говорить другим, что те "должны" делать. в этой эпичной борьбе с расизмом
Такие смешные темнокожие которые говорят о лицемерии.. У них такая каша в голове
Ответ Макс237
Такие смешные темнокожие которые говорят о лицемерии.. У них такая каша в голове
Сначала думал что они таким образом просто продавливают свою позицию, сознательно закрывая глаза на здравый смысл. Но нет. Они просто тупые.
Темнокожих игроков Бенфики никто не оскорбляет. Да и Винисиуса если и оскорбляют то не за цвет кожи, а за его склочный паскудный характер и манеру поведения.
Самое интересное, что Хасселбайнк не может знать, может Моуриньо подходил и именно так и говорил своему игроку, а тот сказал, что не говорил такого. Но для Хасселбайнка и прочих есть только одна точка зрения - где Пренстианни расист, другую они просто не рассматривают. Вот кто действительно по настоящему генерирует расизм в обществе - Хасселбайнк и ему подобные умственно ограниченные товарищи
А на известного симулянта и лжеца Винисиуса давить ни в коем случае не надо, а то еще обидится
а если назвать "чёртовым лицемером" не белого Моуринью, а чёрного Хассельбайнка, то будет ли это считаться расизмом?
Рекомендуем