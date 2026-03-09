Матч «Ньюкасл» – «Барселона» в ЛЧ будет судить итальянец Гуида. На игру «ПСЖ» – «Челси» назначен Эрнандес Эрнандес, матч «Реал» – «Ман Сити» обслужит Мариани
УЕФА назначил судей на матчи 1/8 финала ЛЧ.
10 марта (вторник)
«Галатасарай» – «Ливерпуль»: главный судья – Хесус Хиль Мансано;
«Аталанта» – «Бавария»: главный судья – Эспен Эскос;
«Ньюкасл» – «Барселона»: главный судья – Марко Гуида;
«Атлетико» – «Тоттенхэм»: главный судья – Сердар Гезюбююк;
11 марта (среда)
«Байер» – «Арсенал»: главный судья – Халил Умут Мелер;
«ПСЖ» – «Челси»: главный судья – Алехандро Эрнандес Эрнандес;
«Реал» – «Манчестер Сити»: главный судья – Маурицио Мариани.
«Буде-Глимт» – «Спортинг»: главный судья – Иван Кружльяк;
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
8 комментариев
в последние годы судьи из обслуживающего матчи персонала стали превращаться чуть ли не в главных действующих лиц, спортс теперь их уже в отдельные новости выносит, потому что если знаешь что матч твоей любимой команды будет судить какой-нить тейлор - ты понимаешь, что футболом насладиться не удастся.
У Байера домашний судья
Не сглазить бы, но в целом в Лч абсолютно лучшее судейство сейчас, если брать первую 5 чемпионатов в сравнении
