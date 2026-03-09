  • Спортс
  Пиняев выбыл до апреля после травмы в матче с тульским «Арсеналом». Вингер «Локо» должен вернуться к матчу со «Спартаком» («Мутко против»)
Пиняев выбыл до апреля после травмы в матче с тульским «Арсеналом». Вингер «Локо» должен вернуться к матчу со «Спартаком» («Мутко против»)

Сергей Пиняев выбыл до апреля.

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев выбыл до апреля из-за травмы.

Футболист получил повреждение в начале матча Пути регионов FONBET Кубка России против тульского «Арсенала» 5 марта (2:1).

Согласно прогнозам врачей, Пиняев пропустит несколько недель и вернется к матчу со «Спартаком», который пройдет 5 апреля, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Еще один вингер «Локомотива», Александр Руденко, пропустит сегодняшний матч Мир РПЛ против «Ахмата» из-за дисквалификации.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Мутко против»
Откровенно говоря уже не верится , что он станет каким-то хотя бы около топом даже в рамках РПЛ , к сожалению его организм взрослый футбол не тянет.Сомневаюсь в том , что и в низших лигах заиграет где условия и борьба совсем другие.
Ответ Дмитрий Раткович
Откровенно говоря уже не верится , что он станет каким-то хотя бы около топом даже в рамках РПЛ , к сожалению его организм взрослый футбол не тянет.Сомневаюсь в том , что и в низших лигах заиграет где условия и борьба совсем другие.
Странное умозаключение про организм Пиняева, который уже пять лет играет на взрослом уровне.
Ответ Topordo
Странное умозаключение про организм Пиняева, который уже пять лет играет на взрослом уровне.
Последние пару лет в основном лечится. Бегунки надолго не задерживаются.
Был пацан, и нет пацана.
Сколько их было уже таких, которые одной ногой в МЮ, а на деле заканчивают в 28 во Второй лиге.
Ответ London-D
Был пацан, и нет пацана. Сколько их было уже таких, которые одной ногой в МЮ, а на деле заканчивают в 28 во Второй лиге.
вы правы посмотрите сериал коротко мертажка ВНЕ ИГРЫ ТАМ ПРО ЛОКО И ВАШИ МЫСЛИ ПРЯМ УМЕСТНЫ
Ответ London-D
Был пацан, и нет пацана. Сколько их было уже таких, которые одной ногой в МЮ, а на деле заканчивают в 28 во Второй лиге.
Комментарий скрыт
Почему такие у всех высказывания, все нормально будет пока что мышечные повреждения это норм. В скорости он не потерял. Только здоровья
Не, ну это заговор против Спартака однозначно, какие ещё нужны доказательства?
Пиняев перекачался и отдалился от футбола
Доломали. Не огород в Туле, так синтетика в Химках. Жаль
Хорошо что Зенит его не купил
А могли отдать в ЦСКА и получить бабки
Стучит одно сердце в груди у меня:
‎Мы — красно-зелёная семья!
‎Преданность клубу сквозь шум и года,
‎Локомотив, с тобой навсегда!
‎Вперёд, ЛОКО! 🔴🟢
кароче Пиняев больше не игрок..( жаль. А такой перспективный был
