Пиняев выбыл до апреля после травмы в матче с тульским «Арсеналом». Вингер «Локо» должен вернуться к матчу со «Спартаком» («Мутко против»)

Сергей Пиняев выбыл до апреля.

Вингер «Локомотива » Сергей Пиняев выбыл до апреля из-за травмы.

Футболист получил повреждение в начале матча Пути регионов FONBET Кубка России против тульского «Арсенала» 5 марта (2:1).

Согласно прогнозам врачей, Пиняев пропустит несколько недель и вернется к матчу со «Спартаком», который пройдет 5 апреля, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Еще один вингер «Локомотива», Александр Руденко, пропустит сегодняшний матч Мир РПЛ против «Ахмата» из-за дисквалификации.