Пиняев выбыл до апреля после травмы в матче с тульским «Арсеналом». Вингер «Локо» должен вернуться к матчу со «Спартаком» («Мутко против»)
Сергей Пиняев выбыл до апреля.
Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев выбыл до апреля из-за травмы.
Футболист получил повреждение в начале матча Пути регионов FONBET Кубка России против тульского «Арсенала» 5 марта (2:1).
Согласно прогнозам врачей, Пиняев пропустит несколько недель и вернется к матчу со «Спартаком», который пройдет 5 апреля, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Еще один вингер «Локомотива», Александр Руденко, пропустит сегодняшний матч Мир РПЛ против «Ахмата» из-за дисквалификации.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Мутко против»
Сколько их было уже таких, которые одной ногой в МЮ, а на деле заканчивают в 28 во Второй лиге.
Мы — красно-зелёная семья!
Преданность клубу сквозь шум и года,
Локомотив, с тобой навсегда!
Вперёд, ЛОКО! 🔴🟢