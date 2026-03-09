«Коринтианс» раскритиковал инфлюенсеров за видео с лицом Эпштейна и танцами в футболке клуба: «Осуждаем поведение, принижающее серьезные проблемы и тяжкие преступления вроде педофилии»

«Коринтианс» осудил инфлюенсеров за видео с лицом Эпштейна.

«Коринтианс» выступил с заявлением после того, как инфлюенсеры сняли танцевальное видео в футболке клуба, использовав фильтр с лицом Джеффри Эпштейна.

Бразильские инфлюенсеры Игор Жоб и Ян Ромарис опубликовали в соцсетях ролик, в котором они танцевали, используя фильтр с лицом финансиста Джеффри Эпштейна. В видео Жоб появился в футболке «Коринтианса». Эпштейн обвиняется в создании сети по торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, в целях сексуальной эксплуатации.

«Спортивный клуб «Коринтианс Паулиста» решительно осуждает любые проявления или поведение, которые принижают серьезные проблемы, особенно те, которые связаны с крайне тяжкими преступлениями, такими как педофилия.

«Коринтианс» – это организация со столетней историей, основанная на ценностях уважения, многообразия, инклюзивности и честности. Мы ни при каких обстоятельствах не одобряем взгляды, которые поощряют или преуменьшают преступления, а также поведение, нарушающее человеческое достоинство.

Мы подтверждаем, что эмблема «Коринтианса» не может и не будет ассоциироваться с людьми, высказываниями или повесткой, противоречащими принципам, которые исторически олицетворяют клуб и его многочисленных болельщиков.

Мы будем и впредь непоколебимо защищать уважение, справедливость и ценности, которые делают «Коринтианс» организацией, выходящей далеко за рамки футбола», – говорится в заявлении клуба.

Инфлюенсеры удалили опубликованный ролик, хотя не делали никаких заявлений. Жоб в комментариях иронизировал по поводу возможных извинений и согласился с пользователем, который назвал ситуацию «отменой со стороны прогрессивных активистов».