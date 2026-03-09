  • Спортс
  • Губерниев о Соболеве: «Идет к тому, чтобы стать лучшим нападающим России. Александр добавляет РПЛ интриги и медийности»
Губерниев о Соболеве: «Идет к тому, чтобы стать лучшим нападающим России. Александр добавляет РПЛ интриги и медийности»

Дмитрий Губерниев: Соболев идет к тому, чтобы стать оучшим нападающим России.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Александр Соболев может стать лучшим форвардом России.

Нападающий «Зенита» забил в двух последних матчах подряд – «Балтике» в FONBET Кубке России (1:0) и «Оренбургу» в Мир РПЛ (1:2). До этого Соболев не забивал с сентября.

«Соболев идет к тому, чтобы стать лучшим нападающим России, раз он забил два гола в двух матчах. Александр на правильном пути, остается пожелать ему удачи.

Такие вещи, безусловно, украшают чемпионат. Соболев – хороший футболист, он добавляет РПЛ интриги и медийности», – сказал Губерниев.

😈 Александр Соболев: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается»

еще один гол и можно номинировать на ЗМ, ага.
Очередное доказательство что Губерниев абсолютный ноль в футболе.
Ответ White Bone
Очередное доказательство что Губерниев абсолютный ноль в футболе.
Да он троллит просто.
Два д&била, это сила
Ответ Vas Sm
Два д&била, это сила
Дурак дурака видит издалека)
Соболев - лучший нападающий, - это так же смешно, как Губерниев - лучший комментатор. Два 🤡
Если это - не сарказм, то майонез живёт в какой-то параллельной реальности!!!
Ответ Mixos Demid
Если это - не сарказм, то майонез живёт в какой-то параллельной реальности!!!
Прикалывается, это ж губерниев
Губа везде затычка, только чтобы его любимого не забыли
Думали дно, что лучший нападающий в России Дзюба, но снизу постучали - Соболев.
Это скрытая издевка от Губы ... или полнейшее непонимание футбола ?
...тупости, симуляций и скандальности.
Да ладно, не скромничай, лучший в мире.
