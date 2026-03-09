Лапорта о словах Хави: «Те же игроки, которые проигрывали при нем, теперь побеждают с Фликом. Мне больно от того, что он позволил себя использовать»

Жоан Лапорта: огорчает, что Хави позволил Фонту себя использовать.

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на критику со стороны Хави.

Бывший полузащитник и главный тренер «блауграны» ранее заявил : «Я пришел в «Барсу» благодаря Лапорте, но в итоге он меня подвел. Меня уволили под влиянием Эчеваррии, который фактически управляет клубом».

«Это причинило мне боль. Глядя на эти заявления, я думаю о Флике . Быть президентом тяжело, потому что приходится принимать трудные решения. Я понял, что с Хави мы продолжим проигрывать, и меня обнадеживает то, как все складывается. Те же игроки, которые проигрывали при Хави, теперь побеждают с Фликом.

Меня ранит, что он позволил себя использовать. Чтобы мне навредить, он использовал человека из круга моих доверенных лиц [Алехандро Эчеваррию]. Этот человек защищал его, даже когда он не мог оставаться, как и [Рафа] Юсте. Он жаждет очернить меня.

За Хави стоит кто-то, кто его использует – как я понимаю, это Виктор Фонт , пытающийся внести смуту в избирательный процесс. Его вполне устраивает, что сосьо подал жалобу, полную лжи. Мне не нравится такой стиль», – сказал Лапорта.

Хави об уходе из «Барсы»: «Лапорта говорил: «Не представляю команду без тебя». Эчеваррия придумал историю о проблемах с физикой, чтобы от меня избавиться»