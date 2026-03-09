  • Спортс
  • Лапорта о словах Хави: «Те же игроки, которые проигрывали при нем, теперь побеждают с Фликом. Мне больно от того, что он позволил себя использовать»
104

Лапорта о словах Хави: «Те же игроки, которые проигрывали при нем, теперь побеждают с Фликом. Мне больно от того, что он позволил себя использовать»

Жоан Лапорта: огорчает, что Хави позволил Фонту себя использовать.

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на критику со стороны Хави.

Бывший полузащитник и главный тренер «блауграны» ранее заявил: «Я пришел в «Барсу» благодаря Лапорте, но в итоге он меня подвел. Меня уволили под влиянием Эчеваррии, который фактически управляет клубом».

«Это причинило мне боль. Глядя на эти заявления, я думаю о Флике. Быть президентом тяжело, потому что приходится принимать трудные решения. Я понял, что с Хави мы продолжим проигрывать, и меня обнадеживает то, как все складывается. Те же игроки, которые проигрывали при Хави, теперь побеждают с Фликом.

Меня ранит, что он позволил себя использовать. Чтобы мне навредить, он использовал человека из круга моих доверенных лиц [Алехандро Эчеваррию]. Этот человек защищал его, даже когда он не мог оставаться, как и [Рафа] Юсте. Он жаждет очернить меня.

За Хави стоит кто-то, кто его использует – как я понимаю, это Виктор Фонт, пытающийся внести смуту в избирательный процесс. Его вполне устраивает, что сосьо подал жалобу, полную лжи. Мне не нравится такой стиль», – сказал Лапорта.

Хави об уходе из «Барсы»: «Лапорта говорил: «Не представляю команду без тебя». Эчеваррия придумал историю о проблемах с физикой, чтобы от меня избавиться»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
Ладно, переводит робот, но редактура куда делась?
Ответ Philipp Panov
Ладно, переводит робот, но редактура куда делась?
Многого хотите :)
Ответ Philipp Panov
Ладно, переводит робот, но редактура куда делась?
Вы так удивляетесь, будто она (редактура) хоть когда тут была.
Они тут как комментаторы "матча": считают что делают свое дело идеально
лапорта строит из себя жертву, это такой ход, неужели не понимаете?
Ответ Tsado 15
лапорта строит из себя жертву, это такой ход, неужели не понимаете?
Это миллиардный бизнес и политика, где Лапорта акула у которого помимо Хави есть сотня других дел. Жаль что Хави в такой период начал нападки на клуб, уж Лапорта для него как игрока и тренера сделал очень многое, можно было свои обиды рассказать позже в каких-нибудь мемуарах:)
Последний сезон при Хави: 2-е место в Ла Лиге, 79:44 по голам, 85 очков; вылет в 1/4 Кубка Испании; поражение в финале Суперкубка Испании; вылет в 1/4 ЛЧ.
Первый сезон Флика: 1 место в Ла Лиге, 102:39 по голам, 88 очков; победа в Кубке Испании и Суперкубка Испании; вылет в 1/2 ЛЧ.

При этом, Барселона при Хави потратила на трансферы 217.4 млн (это даже без учета Роке, которого Хави не хотел); подписали свободными агентами Обамеянга, Кристенсена, Кессие, Гюндогана, Алонсо, Иньиго; в аренду брали Адаму Траоре, Феликса и Канселу.
Барселона при Флике потратила 88 млн и взяла в аренду Рэшфорда с Канселу.
Ответ Кирилл
Последний сезон при Хави: 2-е место в Ла Лиге, 79:44 по голам, 85 очков; вылет в 1/4 Кубка Испании; поражение в финале Суперкубка Испании; вылет в 1/4 ЛЧ. Первый сезон Флика: 1 место в Ла Лиге, 102:39 по голам, 88 очков; победа в Кубке Испании и Суперкубка Испании; вылет в 1/2 ЛЧ. При этом, Барселона при Хави потратила на трансферы 217.4 млн (это даже без учета Роке, которого Хави не хотел); подписали свободными агентами Обамеянга, Кристенсена, Кессие, Гюндогана, Алонсо, Иньиго; в аренду брали Адаму Траоре, Феликса и Канселу. Барселона при Флике потратила 88 млн и взяла в аренду Рэшфорда с Канселу.
Комментарий скрыт
Ответ denisques
Комментарий скрыт
Ну тут вы не правы, та Барселона с Месси и Гвардиолой была чем то невероятным, это подтверждают все специалисты, такого наверно мы уже не увидим.
лапортыч интересный: когда сам использовал месси - то это ок, а когда чави типа используют - то это не ок)
Ответ DolJun
лапортыч интересный: когда сам использовал месси - то это ок, а когда чави типа используют - то это не ок)
вот именно ++
Хави дал интервью, полное обиды на все руководство Барсы - его уволили как-то не так, как ему бы сейчас хотелось. При этом он признает, что уволили исходя из ситуации - Барса начала часто проигрывать, а такому клубу это не пристало.

Все эти речи идут на фоне лозунгов: "Нынешнее руководство Барсы вам лжет! И я сейчас расскажу правду!" Но какую-то правду Хави так и не рассказывает. Только кидается обвинениями: меня предал тот, предал этот. Они врали команде, они всем врали ... Говорили, что я хотел продать 10 игроков, а я хотел продать только одного, но с большой зарплатой ...
И отдельная тема - Месси. Дескать, его можно было бы вернуть в клуб, но Лапорта не дал.

Вроде как жизнь все рассудила. При Флике Барса за 1,5 сезона выиграла 4 трофея из 4-х возможных: Суперкубок -- Кубок -- Чемпионат -- Суперкубок. Другие испанские турниры этого года еще продолжаются. Дошла до 1/2 финала ЛЧ, в этом году уступила в 1/2 кубка Испании. То есть команда практически на максимуме возможного, улучшить этот результат по сути нельзя (только Гвардиоле и Энрике удавались треблы).

Какие вопросы к Лапорте? Он все сделал идеально. Результат это доказывает.
Ответ korablev
Хави дал интервью, полное обиды на все руководство Барсы - его уволили как-то не так, как ему бы сейчас хотелось. При этом он признает, что уволили исходя из ситуации - Барса начала часто проигрывать, а такому клубу это не пристало. Все эти речи идут на фоне лозунгов: "Нынешнее руководство Барсы вам лжет! И я сейчас расскажу правду!" Но какую-то правду Хави так и не рассказывает. Только кидается обвинениями: меня предал тот, предал этот. Они врали команде, они всем врали ... Говорили, что я хотел продать 10 игроков, а я хотел продать только одного, но с большой зарплатой ... И отдельная тема - Месси. Дескать, его можно было бы вернуть в клуб, но Лапорта не дал. Вроде как жизнь все рассудила. При Флике Барса за 1,5 сезона выиграла 4 трофея из 4-х возможных: Суперкубок -- Кубок -- Чемпионат -- Суперкубок. Другие испанские турниры этого года еще продолжаются. Дошла до 1/2 финала ЛЧ, в этом году уступила в 1/2 кубка Испании. То есть команда практически на максимуме возможного, улучшить этот результат по сути нельзя (только Гвардиоле и Энрике удавались треблы). Какие вопросы к Лапорте? Он все сделал идеально. Результат это доказывает.
У Хави есть причины обижаться на Лапорту: сначала продлил контракт, потом выгнал.
Ответ korablev
Хави дал интервью, полное обиды на все руководство Барсы - его уволили как-то не так, как ему бы сейчас хотелось. При этом он признает, что уволили исходя из ситуации - Барса начала часто проигрывать, а такому клубу это не пристало. Все эти речи идут на фоне лозунгов: "Нынешнее руководство Барсы вам лжет! И я сейчас расскажу правду!" Но какую-то правду Хави так и не рассказывает. Только кидается обвинениями: меня предал тот, предал этот. Они врали команде, они всем врали ... Говорили, что я хотел продать 10 игроков, а я хотел продать только одного, но с большой зарплатой ... И отдельная тема - Месси. Дескать, его можно было бы вернуть в клуб, но Лапорта не дал. Вроде как жизнь все рассудила. При Флике Барса за 1,5 сезона выиграла 4 трофея из 4-х возможных: Суперкубок -- Кубок -- Чемпионат -- Суперкубок. Другие испанские турниры этого года еще продолжаются. Дошла до 1/2 финала ЛЧ, в этом году уступила в 1/2 кубка Испании. То есть команда практически на максимуме возможного, улучшить этот результат по сути нельзя (только Гвардиоле и Энрике удавались треблы). Какие вопросы к Лапорте? Он все сделал идеально. Результат это доказывает.
Идеально? На сколько лет вперёд он распродал часть активов? Сколько раз он обещал 1:1? Где обещаный стадион? Идеально он только выбрал тренера, и только работе Флика он обязан своей выигрышной позицией на выборах. Тут угадал, и повезло, что Флик был свободен и согласился.
Когда осенью 2017 пытались инициировать вотум недоверия Бартомеу, он провалился, помните почему?
Команда играла хорошо, мочила всех соперников во всех турнирах. Какой прекрасный президент! Да и купил, казалось, крутых игроков в ТО. Способность смотреть немного глубже у избирателей отсутствует, тем более когда они футбольные фанаты и судят в основном по результатам матчей и по игре. Чем закончилось это доверие мошеннику, вы знаете.
Может побеждают на багаже Хави? Кто знает, что было бы если бы Флик пришел после Кумана
Ответ hikkikomori
Может побеждают на багаже Хави? Кто знает, что было бы если бы Флик пришел после Кумана
Так это очевидно, что Флик смог так хорошо работать только на багаже Хави. Только сам Хави на своем багаже не мог продолжать развивать команду. Было видно, как команду затягивает в болото, Хави психовал по поводу и без, и так бы и продолжилось. Смена обстановки произошла очень вовремя.
Ответ hikkikomori
Может побеждают на багаже Хави? Кто знает, что было бы если бы Флик пришел после Кумана
Надеюсь это шутка, иначе даже не знаю что сказать 🤦🏻‍♂️
Идиоты, в разгар сезона устроить подобное..
Ответ Emin Aliev
Идиоты, в разгар сезона устроить подобное..
Это было ожидаемо, но после выборов все успокоится, а то что Лапорта выиграет, нет сомнений.
Ответ Emin Aliev
Идиоты, в разгар сезона устроить подобное..
Это связано с уходом Бартомеу - обычно выборы проводят в межсезонье - но в этом конкретном случае была его отставка в октябре 2020 и внеочередные выборы в начале 2021го, где Лапорта и победил.

А от даты прихода Лапорты к власти(20210307) по уставу клуба и считают 5 лет до то, когда нужно провести следующие выборы(там +/- пару месяцев) - так что до межсезонья не могли дотянуть. А проводить выборы в самом конце сезона в мае посчитали излишним давлением на команду.
Так основные деньги были потрачены на ирансферы Рафиньи ,Левы и Кунде. Рафинья и Кунда 100%основа ,ну а Левандовски тоже рядом. Насчет разницы с этими же игроками,Хави как бы взял ЛаЛигу с ними,а когда стал омолаживать состав конечно были провалы ,но Флик пришел в команду где эти же молодые ребята имели опыт и в ЛЧ и в чемпионате ,плюс уже играли в сборной. Касадо Берналь и Мартин не основа ,а скорее игроки обоймы,пока что . То что сделал и делает Флик с командой достойно,но не надо принижать заслуги предыдущего тренера .
Так, Флик сказал, что если Лапорту не избирают, он уходит. Соответственно, если побеждает Фонт, главнюком становится Хави. Поэтому Хави так и прорвало. Логика, мать ее!
