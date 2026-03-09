Лапорта о словах Хави: «Те же игроки, которые проигрывали при нем, теперь побеждают с Фликом. Мне больно от того, что он позволил себя использовать»
Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на критику со стороны Хави.
Бывший полузащитник и главный тренер «блауграны» ранее заявил: «Я пришел в «Барсу» благодаря Лапорте, но в итоге он меня подвел. Меня уволили под влиянием Эчеваррии, который фактически управляет клубом».
«Это причинило мне боль. Глядя на эти заявления, я думаю о Флике. Быть президентом тяжело, потому что приходится принимать трудные решения. Я понял, что с Хави мы продолжим проигрывать, и меня обнадеживает то, как все складывается. Те же игроки, которые проигрывали при Хави, теперь побеждают с Фликом.
Меня ранит, что он позволил себя использовать. Чтобы мне навредить, он использовал человека из круга моих доверенных лиц [Алехандро Эчеваррию]. Этот человек защищал его, даже когда он не мог оставаться, как и [Рафа] Юсте. Он жаждет очернить меня.
За Хави стоит кто-то, кто его использует – как я понимаю, это Виктор Фонт, пытающийся внести смуту в избирательный процесс. Его вполне устраивает, что сосьо подал жалобу, полную лжи. Мне не нравится такой стиль», – сказал Лапорта.
Хави об уходе из «Барсы»: «Лапорта говорил: «Не представляю команду без тебя». Эчеваррия придумал историю о проблемах с физикой, чтобы от меня избавиться»
Они тут как комментаторы "матча": считают что делают свое дело идеально
Первый сезон Флика: 1 место в Ла Лиге, 102:39 по голам, 88 очков; победа в Кубке Испании и Суперкубка Испании; вылет в 1/2 ЛЧ.
При этом, Барселона при Хави потратила на трансферы 217.4 млн (это даже без учета Роке, которого Хави не хотел); подписали свободными агентами Обамеянга, Кристенсена, Кессие, Гюндогана, Алонсо, Иньиго; в аренду брали Адаму Траоре, Феликса и Канселу.
Барселона при Флике потратила 88 млн и взяла в аренду Рэшфорда с Канселу.
Все эти речи идут на фоне лозунгов: "Нынешнее руководство Барсы вам лжет! И я сейчас расскажу правду!" Но какую-то правду Хави так и не рассказывает. Только кидается обвинениями: меня предал тот, предал этот. Они врали команде, они всем врали ... Говорили, что я хотел продать 10 игроков, а я хотел продать только одного, но с большой зарплатой ...
И отдельная тема - Месси. Дескать, его можно было бы вернуть в клуб, но Лапорта не дал.
Вроде как жизнь все рассудила. При Флике Барса за 1,5 сезона выиграла 4 трофея из 4-х возможных: Суперкубок -- Кубок -- Чемпионат -- Суперкубок. Другие испанские турниры этого года еще продолжаются. Дошла до 1/2 финала ЛЧ, в этом году уступила в 1/2 кубка Испании. То есть команда практически на максимуме возможного, улучшить этот результат по сути нельзя (только Гвардиоле и Энрике удавались треблы).
Какие вопросы к Лапорте? Он все сделал идеально. Результат это доказывает.
Когда осенью 2017 пытались инициировать вотум недоверия Бартомеу, он провалился, помните почему?
Команда играла хорошо, мочила всех соперников во всех турнирах. Какой прекрасный президент! Да и купил, казалось, крутых игроков в ТО. Способность смотреть немного глубже у избирателей отсутствует, тем более когда они футбольные фанаты и судят в основном по результатам матчей и по игре. Чем закончилось это доверие мошеннику, вы знаете.
А от даты прихода Лапорты к власти(20210307) по уставу клуба и считают 5 лет до то, когда нужно провести следующие выборы(там +/- пару месяцев) - так что до межсезонья не могли дотянуть. А проводить выборы в самом конце сезона в мае посчитали излишним давлением на команду.