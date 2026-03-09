Хави об уходе из «Барсы»: «Лапорта говорил: «Не представляю команду без тебя». Эчеваррия придумал историю о проблемах с физикой, чтобы от меня избавиться»

Хави: меня убеждали остаться в «Барсе», пока мы не проиграли «ПСЖ».

Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал, как руководство клуба убеждало его остаться в клубе после объявления об уходе в 2024 году.

В январе 2024 года Хави объявил , что покинет клуб по окончании сезона. В апреле президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил на пресс-конференции, что Хави остается еще на сезон, однако в итоге испанца уволили с поста главного тренера.

«В январе моего последнего сезона в качестве тренера я сказал [руководству], что покину свой пост в июне ради блага клуба и собственного благополучия. С тех пор команда продолжала побеждать, и в течение двух или трех месяцев, пока мы не проиграли «ПСЖ» в Лиге чемпионов и «Реалу» в Ла Лиге , они продолжали говорить, что я должен остаться, пытаясь убедить меня.

Я лично встречался с Алехандро [Эчеваррией] (советником и бывшим зятем Лапорты – Спортс’‘), потому что я знаю, что именно он принимает все решения, и я спросил его, как он на это смотрит. Я сказал: «Послушайте, у меня есть сомнения, потому что вы советуете мне остаться, но я не уверен». И он сказал мне, что они готовились к следующему сезону, планировали, и президент ясно дал понять [что рассчитывает на меня]... А потом случилось поражение от «ПСЖ». Тогда Алехандро позвонил мне – я помню это, потому что возвращался с детьми из школы – и сказал, что нам нужно встретиться, что у них было заседание, и большинство из них не были уверены, что мне стоит продолжать работу. Алехандро велел мне приехать на базу, и я сказал ему, что никаких проблем нет и что я уже говорил, что ухожу.

Все подтвердилось после «ужина с суши» в доме президента. Там Лапорта, который позже тоже не сказал правды, убедил меня остаться. Цитирую: «Хави, я не могу представить команду без тебя, не могу представить новый «Камп Ноу» без тебя, я не могу представить празднование 125-летия клуба без тебя в качестве тренера». И так как у меня все еще была мотивация, я видел большое будущее для команды с появлением талантливого молодого поколения, я почувствовал, что способен на это. Я попросил внести только одно изменение в состав.

В чем была проблема? На совещание по планированию прибыли все мои сотрудники, а также Рауль Мартинес и Хулио Тус, новые тренеры по физподготовке, о [назначении] которых мы договорились с Алехандро и Деку , и именно тогда Алехандро начал кричать, что физическая подготовка была ужасной. Было ли это правдой? Об этом говорили в СМИ... Я перебил его и сказал, что это не так. Есть статистика, которая показывает, что с 2003 года ни один состав «Барсы» не бегал больше, чем мы в чемпионском сезоне. Мы никогда не проигрывали из-за проблем с физикой.

Они хотели избавиться от меня как от тренера. И одним из тех, кто внес в это свой вклад, был Рауль Мартинес – еще один близкий друг, который купился на историю, [придуманную] Алехандро, чтобы избавиться от меня», – сказал Хави в интервью La Vanguardia.