  • Хави об уходе из «Барсы»: «Лапорта говорил: «Не представляю команду без тебя». Эчеваррия придумал историю о проблемах с физикой, чтобы от меня избавиться»
56

Хави об уходе из «Барсы»: «Лапорта говорил: «Не представляю команду без тебя». Эчеваррия придумал историю о проблемах с физикой, чтобы от меня избавиться»

Хави: меня убеждали остаться в «Барсе», пока мы не проиграли «ПСЖ».

Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал, как руководство клуба убеждало его остаться в клубе после объявления об уходе в 2024 году.

В январе 2024 года Хави объявил, что покинет клуб по окончании сезона. В апреле президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил на пресс-конференции, что Хави остается еще на сезон, однако в итоге испанца уволили с поста главного тренера.

«В январе моего последнего сезона в качестве тренера я сказал [руководству], что покину свой пост в июне ради блага клуба и собственного благополучия. С тех пор команда продолжала побеждать, и в течение двух или трех месяцев, пока мы не проиграли «ПСЖ» в Лиге чемпионов и «Реалу» в Ла Лиге, они продолжали говорить, что я должен остаться, пытаясь убедить меня.

Я лично встречался с Алехандро [Эчеваррией] (советником и бывшим зятем Лапорты – Спортс’‘), потому что я знаю, что именно он принимает все решения, и я спросил его, как он на это смотрит. Я сказал: «Послушайте, у меня есть сомнения, потому что вы советуете мне остаться, но я не уверен». И он сказал мне, что они готовились к следующему сезону, планировали, и президент ясно дал понять [что рассчитывает на меня]... А потом случилось поражение от «ПСЖ». Тогда Алехандро позвонил мне – я помню это, потому что возвращался с детьми из школы – и сказал, что нам нужно встретиться, что у них было заседание, и большинство из них не были уверены, что мне стоит продолжать работу. Алехандро велел мне приехать на базу, и я сказал ему, что никаких проблем нет и что я уже говорил, что ухожу.

Все подтвердилось после «ужина с суши» в доме президента. Там Лапорта, который позже тоже не сказал правды, убедил меня остаться. Цитирую: «Хави, я не могу представить команду без тебя, не могу представить новый «Камп Ноу» без тебя, я не могу представить празднование 125-летия клуба без тебя в качестве тренера». И так как у меня все еще была мотивация, я видел большое будущее для команды с появлением талантливого молодого поколения, я почувствовал, что способен на это. Я попросил внести только одно изменение в состав.

В чем была проблема? На совещание по планированию прибыли все мои сотрудники, а также Рауль Мартинес и Хулио Тус, новые тренеры по физподготовке, о [назначении] которых мы договорились с Алехандро и Деку, и именно тогда Алехандро начал кричать, что физическая подготовка была ужасной. Было ли это правдой? Об этом говорили в СМИ... Я перебил его и сказал, что это не так. Есть статистика, которая показывает, что с 2003 года ни один состав «Барсы» не бегал больше, чем мы в чемпионском сезоне. Мы никогда не проигрывали из-за проблем с физикой.

Они хотели избавиться от меня как от тренера. И одним из тех, кто внес в это свой вклад, был Рауль Мартинес – еще один близкий друг, который купился на историю, [придуманную] Алехандро, чтобы избавиться от меня», – сказал Хави в интервью La Vanguardia.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хави отличный футболист. И как тренер вовсе не плох, хотя команда Флика мне нравится гораздо больше. Только видно, что личная обида сильно влияет на объективную оценку событий. Тем более, когда на носу выборы.
Ответ Evgen Vynokurov
Хави отличный футболист. И как тренер вовсе не плох, хотя команда Флика мне нравится гораздо больше. Только видно, что личная обида сильно влияет на объективную оценку событий. Тем более, когда на носу выборы.
Да всегда он был с гнильцой, а теперь еще и замарался участием в предвыборных схемах🤷‍♂️
А разве проблем с физикой не было? Команда буквально стояла на поле временами
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А разве проблем с физикой не было? Команда буквально стояла на поле временами
Были конечно. Они сдыхали после 65-70 минуты, при том что интенсивной такой игры не было. Ещё ходили слухи, что некоторые игроки жаловались на недостаточно интенсивные тренировки.
Хави там интервью еще нажаловался, что ему Субименди за 60 млн не купили после ухода Бускетса. Это уже вообще смешно
Хави полыхает.
Да он не был плохим тренером , и сыграл большую роль в возражение клуба из кризиса.
Но команда при нем не была конкретноспособна на евро-арене.
Чемпионский сезон подтверждение что Хави не плохой тренер. Но вспомним Реал Анчелотти сезон он выжимал из клуба все соки и они были одними из лучших, следующий сезон заваливали, так работала система Анчелотти. И чемп сезон как раз пришелся на сезон спада Реала
Ответ WESTERN-
Хави полыхает. Да он не был плохим тренером , и сыграл большую роль в возражение клуба из кризиса. Но команда при нем не была конкретноспособна на евро-арене. Чемпионский сезон подтверждение что Хави не плохой тренер. Но вспомним Реал Анчелотти сезон он выжимал из клуба все соки и они были одними из лучших, следующий сезон заваливали, так работала система Анчелотти. И чемп сезон как раз пришелся на сезон спада Реала
Когда Барселоны была конкурентоспособной командой на евро-арене? В сезоне 18/19? В сезоне, когда Хави стал чемпионом, в лч тупа не повезло с травмами и странными судейскими решениями в матче с Баварией и Интером. А так вполне неплохо сыграли с ПСЖ в последний сезон Хави, если бы Араухо не решил начудить в начале матча, то думаю все пошло бы иначе.
Ответ WESTERN-
Хави полыхает. Да он не был плохим тренером , и сыграл большую роль в возражение клуба из кризиса. Но команда при нем не была конкретноспособна на евро-арене. Чемпионский сезон подтверждение что Хави не плохой тренер. Но вспомним Реал Анчелотти сезон он выжимал из клуба все соки и они были одними из лучших, следующий сезон заваливали, так работала система Анчелотти. И чемп сезон как раз пришелся на сезон спада Реала
"Чем больше ты знаешь, тем меньше ты знаешь"...
Вы реально считаете, что знаете всю правду? Игра, которую Вы видите пару раз в месяц, а то и меньше - это вершина огромнейшей пирамиды, которая состоит из огромнейшего количества кубок. А вот в каком они состоянии и как их правильно сложить это очень сложный вопрос. Но находятся "эксперты" с дивана, которые во всём разбираются и считают, что всё знают)
А самое страшное для Хави то, что после его ухода другой тренер с тем же по сути составом добился лучшей игры и больших успехов за неполные два сезона.
И вот это забыть или простить решительно невозможно
Ответ Leo Bonart
А самое страшное для Хави то, что после его ухода другой тренер с тем же по сути составом добился лучшей игры и больших успехов за неполные два сезона. И вот это забыть или простить решительно невозможно
Игра более веселая и все. Нынешний Ямаль и двухлетней давности это разные игроки. Как и другие молодые игроки.
Ответ Vitto
Игра более веселая и все. Нынешний Ямаль и двухлетней давности это разные игроки. Как и другие молодые игроки.
Ну конечно. И Лева два года назад был еще незрелый, правда?
Как же мелко. И то, что стал сторонником Фонта, который постоянно несет дичь - просто позор. В конце уже был совсем плох - псих на психе и психом погоняет. Увидел, что пошел вниз, решил уйти - хорошо. А потом началось нет, я не хочу уходить. Тот еще цирк был.
Видно, что сейчас Хави обижен, мелочен и токсичен.
Проблем с физикой не было? Как сейчас помню даже в чемпионском сезоне 22/23 Барса сдыхала к 65-70 минуте и против слабых команд порой играла в режиме выживания , где лучшими игроками были Тер Штеген и Араухо. Тер Штеген в том сезоне вообще был признан лучшим игроком Ла Лиги. Хави видимо по-своему всё видит
Зря Хави влез в эту предвыборную какашкокидание. Ему бы тренировать, а не вот это вот все...
Всё таки Лео умный парень, хотя ему от Лапорты больше досталось.
Ответ Pamir88
Зря Хави влез в эту предвыборную какашкокидание. Ему бы тренировать, а не вот это вот все... Всё таки Лео умный парень, хотя ему от Лапорты больше досталось.
Не знал, что он такой лицемер. Не раз, будучи тренером, выступал публично против возвращения Месси,а сегодня взять и заявить такое.
Ответ &_Bishep_&
Не знал, что он такой лицемер. Не раз, будучи тренером, выступал публично против возвращения Месси,а сегодня взять и заявить такое.
Против возвращения Лео он не выступал, не ври.
Хави просто рано пришёл тренером в Барсу. Как говорится, не в то время.
Больше его тренером никуда не возьмут, уже точно.
Хави реально верил, что кто-то будет терпеть все его закидоны ухожу/остаюсь/ухожу/купите мне других игроков?
