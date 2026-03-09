Футболисты «Атлетико Минейро» и «Крузейро» устроили массовую драку в конце матча. Судья удалил 23 игрока, включая Жерсона и Кассьерру, Халк ударил соперника в затылок со спины

Футболисты «Атлетико Минейро» и «Крузейро» устроили массовую драку.

Футболисты «Крузейро » и «Атлетико Минейро » получили 23 красные карточки в финальном матче чемпионата штата Минас-Жерайс в Бразилии.

В игре, прошедшей в воскресенье, «Крузейро» одержал победу со счетом 1:0.

В конце 2-го тайма в штрафной «Атлетико Минейро» вратарь Эверсон сбил хавбека «Крузейро» Кристиана Алвеса, после чего залез на него и ударил коленом в лицо. Инцидент спровоцировал массовую драку футболистов. Из-за беспорядков матч был приостановлен на 10 минут и возобновлен лишь после прибытия военной полиции.

После матча арбитр Матеус Кандансан отразил в протоколе 23 красные карточки – у 12 футболистов «Крузейро» и 11 игроков «Атлетико Минейро». В протоколе арбитр отметил, что из-за начавшейся массовой драки не смог сразу удалить футболистов. Среди дисквалифицированных игроков были экс-футболисты «Зенита» Жерсон и Матео Кассьерра , а также Халк , ударивший со спины в затылок футболиста «Атлетико Минейро» Лукаса Ромеро.