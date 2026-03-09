  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Футболисты «Атлетико Минейро» и «Крузейро» устроили массовую драку в конце матча. Судья удалил 23 игрока, включая Жерсона и Кассьерру, Халк ударил соперника в затылок со спины
75

Футболисты «Атлетико Минейро» и «Крузейро» устроили массовую драку в конце матча. Судья удалил 23 игрока, включая Жерсона и Кассьерру, Халк ударил соперника в затылок со спины

Футболисты «Атлетико Минейро» и «Крузейро» устроили массовую драку.

Футболисты «Крузейро» и «Атлетико Минейро» получили 23 красные карточки в финальном матче чемпионата штата Минас-Жерайс в Бразилии.

В игре, прошедшей в воскресенье, «Крузейро» одержал победу со счетом 1:0.

В конце 2-го тайма в штрафной «Атлетико Минейро» вратарь Эверсон сбил хавбека «Крузейро» Кристиана Алвеса, после чего залез на него и ударил коленом в лицо. Инцидент спровоцировал массовую драку футболистов. Из-за беспорядков матч был приостановлен на 10 минут и возобновлен лишь после прибытия военной полиции.

После матча арбитр Матеус Кандансан отразил в протоколе 23 красные карточки – у 12 футболистов «Крузейро» и 11 игроков «Атлетико Минейро». В протоколе арбитр отметил, что из-за начавшейся массовой драки не смог сразу удалить футболистов. Среди дисквалифицированных игроков были экс-футболисты «Зенита» Жерсон и Матео Кассьерра, а также Халк, ударивший со спины в затылок футболиста «Атлетико Минейро» Лукаса Ромеро.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: UOL
logoвысшая лига Бразилия
logoКрузейро
чемпионат Минейро
logoАтлетико Минейро
logoМатео Кассьерра
Эверсон Биспо
Кристиан Алвес
logoЖерсон
logoХалк
logoсудьи
75 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Бразильские страсти
Ответ I10ff
Бразильские страсти
И как много знакомых персонажей. А Халка зачем выделили, ему в спину ногами прилетело
Ответ I10ff
Бразильские страсти
Да, круто порезвились. Судя по видео, там махались не на шутку. Отвели душу по полной.
Ответ avcgloronalduMU
Полный контакт, как в юфс https://youtu.be/hG5FE-Hifvg?si=fp3LTuz1pWGZExwi
Кайф. Спасибо.
Ответ avcgloronalduMU
Полный контакт, как в юфс https://youtu.be/hG5FE-Hifvg?si=fp3LTuz1pWGZExwi
Бразильский футбол сейчас смертельно скучен. Наверняка это были лучшие 7 минут из всего чемпионата
воротчик всё начал
Коротко о просмотре:
1) смотрел под музыку из деревни Д, забавно
2) Халк пушка знатная (и ниче не со спины, там а крысу терпила его одноклубника со спины окучил)
3) У нас бы ВАР разбирался еще бы пару суток)
Вратаря дисквалифицировать пожизненно
Знатный махач, цска сатурн отдыхают
Ответ Буратино55
Знатный махач, цска сатурн отдыхают
Не скажи ) Жан и Жедер жестко тогда отпинали мерзкого Шембераста )
Ответ riverman1980
Не скажи ) Жан и Жедер жестко тогда отпинали мерзкого Шембераста )
Зенит про мерзость, ой умора 😂
Провокатор винисиус, все он
Комментатор звучит как из компьютерной игры года так 2003-го х)
А зачем Халк ударил футболиста своей команды?
Ответ Andrey Kuritcyn
А зачем Халк ударил футболиста своей команды?
бей своих чтоб чужие боялись !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Это не технарь?
Обеим командам:)
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Это не технарь?
Смысл? Столько красных карточек, что в след матче выпустят детишек и получат полную авоську голов
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
6 минут назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
24 минуты назад
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
27 минут назад
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
41 минуту назад
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
56 минут назадФото
Артем Дзюба: «Израиль и Америку не дисквалифицируют. Это банальный вопрос, и так все понятно»
сегодня, 08:59
Ракитич о Месси: «Если ты любишь футбол, ты любишь Лео – необязательно быть фанатом «Барсы» или «Майами». Этот человек изменил наше понимание игры, он лучший в истории»
сегодня, 08:52
«Сафонов не делает ничего выдающегося, чтобы ему петь дифирамбы. Футбол – это его работа. Нельзя говорить, что победы «ПСЖ» – имени Матвея». Колосков о вратаре
сегодня, 08:52
Дзюбе нравится жесткий подход Дегтярева: «В России по-другому невозможно, я бы тоже так делал. Он самый влиятельный человек в футболе, второй – Дюков, наверное»
сегодня, 08:30
Матч «Зенит» – «Спартак» обслужит Карасев, на игру «Балтики» и ЦСКА назначен Левников, «Локо» и «Рубина» – Абросимов
сегодня, 08:13
Ко всем новостям
Последние новости
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
6 минут назад
Шалимов о поражении «Зенита»: «Забив, решили остановиться и доигрывать, а «Оренбург» давил. Тройка Вендел – Педро – Джон в центре – просто катастрофа»
21 минуту назад
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о санкциях США: «Еще 100 наложат – выстоим. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались»
34 минуты назад
Мадуэке о пенальти с «Байером»: «Когда видишь ВАР, думаешь: «Боже мой». Но я знал, что это 11-метровый»
35 минут назад
Хвича с 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «ПСЖ» с «Челси». У Сафонова 6.6, Йоргенсен – худший с 3.3
44 минуты назад
70 конгрессменов США направили письмо в ФИФА с призывом снизить цены на билеты ЧМ и оказать финансовую помощь городам-организаторам
48 минут назад
Давиде Анчелотти об увольнении Алонсо из «Реала»: «Кажется, что это большое потрясение, но это часть жизни. На Хаби это никак не отразится»
сегодня, 09:12
Куртуа поддержал вратаря «Тоттенхэма» Кински: «Случившееся с ним очень тяжело психологически – я отправил ему сообщение. Стадион «Атлетико» создает проблемы каждой команде»
сегодня, 09:12
Жирков о «Спартаке»: «Он всегда будет в числе топ-клубов в России, в каком бы состоянии ни находился. «Динамо» тоже»
сегодня, 08:38
Дмитрий Губерниев: «Зенит» уверенно выиграет. У «Спартака» нет шансов, он слабее данный момент»
сегодня, 08:38
Рекомендуем