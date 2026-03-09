Футболисты «Атлетико Минейро» и «Крузейро» устроили массовую драку в конце матча. Судья удалил 23 игрока, включая Жерсона и Кассьерру, Халк ударил соперника в затылок со спины
Футболисты «Крузейро» и «Атлетико Минейро» получили 23 красные карточки в финальном матче чемпионата штата Минас-Жерайс в Бразилии.
В игре, прошедшей в воскресенье, «Крузейро» одержал победу со счетом 1:0.
В конце 2-го тайма в штрафной «Атлетико Минейро» вратарь Эверсон сбил хавбека «Крузейро» Кристиана Алвеса, после чего залез на него и ударил коленом в лицо. Инцидент спровоцировал массовую драку футболистов. Из-за беспорядков матч был приостановлен на 10 минут и возобновлен лишь после прибытия военной полиции.
После матча арбитр Матеус Кандансан отразил в протоколе 23 красные карточки – у 12 футболистов «Крузейро» и 11 игроков «Атлетико Минейро». В протоколе арбитр отметил, что из-за начавшейся массовой драки не смог сразу удалить футболистов. Среди дисквалифицированных игроков были экс-футболисты «Зенита» Жерсон и Матео Кассьерра, а также Халк, ударивший со спины в затылок футболиста «Атлетико Минейро» Лукаса Ромеро.
https://youtu.be/hG5FE-Hifvg?si=fp3LTuz1pWGZExwi
1) смотрел под музыку из деревни Д, забавно
2) Халк пушка знатная (и ниче не со спины, там а крысу терпила его одноклубника со спины окучил)
3) У нас бы ВАР разбирался еще бы пару суток)