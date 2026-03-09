Футбольный историк Лукосяк: «Столетие «Зенита» правильно перенести на 2031-й. Начиная с 1950-х в исторических справках писали «год рождения – 1931-й». Мы плохо знаем историю спорта страны»

Футбольный историк о «Зените»: столетие правильно перенести на 2031 год.

Футбольный историк Юрий Лукосяк считает, что столетие «Зенита » следует отмечать в 2031 году.

Официальной датой основания «Зенита» считается 25 мая 1925 года. Руководство сине-бело-голубых заявило, что сезон-2025/26 является юбилейным для клуба.

«Моя позиция сформировалась давно. Ведь даже если разобраться в исторической литературе, то мы никогда не говорили об этой дате. У нас многие десятилетия, начиная с 1950-х в исторических справках везде писали «год рождения – 1931-й».

Эта дата исторически оправдана. Во-первых, ленинградский городской футбол перешел с территориального деления на производственное, когда за команду предприятия могли играть только его сотрудники, а не друзья друзей, что нарушало спортивный принцип. Во-вторых, мы, к сожалению, очень плохо знаем историю не только футбола, но и спорта вообще в нашей стране. В начале 1920-х, когда закончилась Гражданская война и был ликвидирован всевобуч, появились политизированные спортивные движения. Такая группа людей на Ленинградском металлическом заводе в возрасте 14–16 лет почему-то была признана основой той команды, которая впоследствии называлась «Сталинец» и «Зенит».

Правильно перенести столетие на 2031 год! В 2007 году по просьбе «Зенита» я выпустил книгу, которая называется «Летопись футбольного клуба «Зенит». Там на одной из страниц есть скан публикации за май 1925 года в журнале «Спартак», в которой говорится о планах по созданию четырех футбольных команд. Но никто не обратил внимания на то, что я рядом опубликовал скан статьи, датированной несколькими месяцами позже. Там четко написано, что все из того, что планировалось в этом году, не было выполнено.

У меня есть подлинные документы, которые означают ревизию всех физкультурных организаций городских предприятий за 1926–1927 года. Там четко написано, что на ЛМЗ не было вообще ничего – ни инвентаря своего, ни своего поля, ни контингента спортсменов, ни инструкторов. Там фигурируют мальчики-девочки 14–15 лет, их порядка 150 человек. Этот документ есть у меня в домашнем архиве», – сказал Лукосяк.