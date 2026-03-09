  • Спортс
  Футбольный историк Лукосяк: «Столетие «Зенита» правильно перенести на 2031-й. Начиная с 1950-х в исторических справках писали «год рождения – 1931-й». Мы плохо знаем историю спорта страны»
Футбольный историк Лукосяк: «Столетие «Зенита» правильно перенести на 2031-й. Начиная с 1950-х в исторических справках писали «год рождения – 1931-й». Мы плохо знаем историю спорта страны»

Футбольный историк о «Зените»: столетие правильно перенести на 2031 год.

Футбольный историк Юрий Лукосяк считает, что столетие «Зенита» следует отмечать в 2031 году.

Официальной датой основания «Зенита» считается 25 мая 1925 года. Руководство сине-бело-голубых заявило, что сезон-2025/26 является юбилейным для клуба.

«Моя позиция сформировалась давно. Ведь даже если разобраться в исторической литературе, то мы никогда не говорили об этой дате. У нас многие десятилетия, начиная с 1950-х в исторических справках везде писали «год рождения – 1931-й».

Эта дата исторически оправдана. Во-первых, ленинградский городской футбол перешел с территориального деления на производственное, когда за команду предприятия могли играть только его сотрудники, а не друзья друзей, что нарушало спортивный принцип. Во-вторых, мы, к сожалению, очень плохо знаем историю не только футбола, но и спорта вообще в нашей стране. В начале 1920-х, когда закончилась Гражданская война и был ликвидирован всевобуч, появились политизированные спортивные движения. Такая группа людей на Ленинградском металлическом заводе в возрасте 14–16 лет почему-то была признана основой той команды, которая впоследствии называлась «Сталинец» и «Зенит».

Правильно перенести столетие на 2031 год! В 2007 году по просьбе «Зенита» я выпустил книгу, которая называется «Летопись футбольного клуба «Зенит». Там на одной из страниц есть скан публикации за май 1925 года в журнале «Спартак», в которой говорится о планах по созданию четырех футбольных команд. Но никто не обратил внимания на то, что я рядом опубликовал скан статьи, датированной несколькими месяцами позже. Там четко написано, что все из того, что планировалось в этом году, не было выполнено.

У меня есть подлинные документы, которые означают ревизию всех физкультурных организаций городских предприятий за 1926–1927 года. Там четко написано, что на ЛМЗ не было вообще ничего – ни инвентаря своего, ни своего поля, ни контингента спортсменов, ни инструкторов. Там фигурируют мальчики-девочки 14–15 лет, их порядка 150 человек. Этот документ есть у меня в домашнем архиве», – сказал Лукосяк.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
Давайте без нервов. Давайте когда Зенит выиграет золото, тогда и будет столетие. Что вы как маленькие.
Ответ Джиза
Давайте без нервов. Давайте когда Зенит выиграет золото, тогда и будет столетие. Что вы как маленькие.
А если никогда не выиграет, то никогда?
Ответ artpal
А если никогда не выиграет, то никогда?
Никогда слишком большое слово даже для энтов )
Вариантов вообще вагон - к какому-нибудь юбилею Петербурга(как вариант, историю немножк поправят и будет он какого-нибудь 1637 года основания), например. И Зенит тогда же и основан, ведь, как известно, нет такого изобретения, которое не было бы изобретено лет на сорок раньше каким-то безвестным Левшой из России, и футбол не исключение.
Без всяких шуток он абсолютно прав. Не было никакого Зенита в 1920-ых, как и его прямых предшественников. Просто сейчас немодно быть нестолетним клубом, вот и переписали.
Ответ Belenenses
Без всяких шуток он абсолютно прав. Не было никакого Зенита в 1920-ых, как и его прямых предшественников. Просто сейчас немодно быть нестолетним клубом, вот и переписали.
ну по итогу так все и окажется, что в 31 отметят. пока переносят и переносят
Ответ Belenenses
Без всяких шуток он абсолютно прав. Не было никакого Зенита в 1920-ых, как и его прямых предшественников. Просто сейчас немодно быть нестолетним клубом, вот и переписали.
как чемпионство возьмут тогда и столетие будет
К чему все эти полумеры? Столетие Зенита надо официально перенести на тот сезон, в котором он будет идти на первом месте РПЛ с преимуществом более 10 очков за 5 туров до конца чемпионата. И подбить под это какой-нибудь "секретный документ", доказывающий легитимность юбилея. Для народа смешнее уже не будет, а на какую-то чистоплотность медийного образа газпромовским ребятам уже давно класть. Поэтому кого стесняться? 🤷🏻‍♂️
Ответ Jauhojarvinousiainen
К чему все эти полумеры? Столетие Зенита надо официально перенести на тот сезон, в котором он будет идти на первом месте РПЛ с преимуществом более 10 очков за 5 туров до конца чемпионата. И подбить под это какой-нибудь "секретный документ", доказывающий легитимность юбилея. Для народа смешнее уже не будет, а на какую-то чистоплотность медийного образа газпромовским ребятам уже давно класть. Поэтому кого стесняться? 🤷🏻‍♂️
Комментарий скрыт
Ответ Jauhojarvinousiainen
К чему все эти полумеры? Столетие Зенита надо официально перенести на тот сезон, в котором он будет идти на первом месте РПЛ с преимуществом более 10 очков за 5 туров до конца чемпионата. И подбить под это какой-нибудь "секретный документ", доказывающий легитимность юбилея. Для народа смешнее уже не будет, а на какую-то чистоплотность медийного образа газпромовским ребятам уже давно класть. Поэтому кого стесняться? 🤷🏻‍♂️
Просто из любопытства, есть ли ребята, которым не класть на чистоплотность медийного образа. Может, лукойловским или гинеровским или где экс-президенты клубов в убийцах ходят.
Как же смешно выглядит вся эта пиар-акция со столетием. Вот всем было бы абсолютно пофиг на этот юбилей, но Газпрому не уймется, хочется хоть какой-то трофей взять в юбилей, так и дальше до 2031 переносить будут.
Ответ tequilagwap
Как же смешно выглядит вся эта пиар-акция со столетием. Вот всем было бы абсолютно пофиг на этот юбилей, но Газпрому не уймется, хочется хоть какой-то трофей взять в юбилей, так и дальше до 2031 переносить будут.
Благо время теперь есть, любой год из следующих 5 лет может стать юбилейным, как получиться, так и объяват.
Ответ N. Vidich
Благо время теперь есть, любой год из следующих 5 лет может стать юбилейным, как получиться, так и объяват.
По итогу они возьмут чемпионство, отметят это событие, а всем будет пофиг
Какой же Зенит переписанный
Историкам важно, функционерам важно, болельщикам пофигу - им игра важна, а она унылая и безнадёжная...
Лукосяк, где ты был раньше?
Ответ serginn
Лукосяк, где ты был раньше?
Он об этом говорил ещё в прошлое столетие. То есть до просёра чемпионства 2025.
Сейчас решили повторно новость пульнуть для кликбейта
Ответ serginn
Лукосяк, где ты был раньше?
Юрий Павлович уважаемый в Питере историк , знаком с ним лично , тот факт , что официальные лица подогнали юбилей под красивую дату не красит их.
Ну всё, контракт семаку до 32 года. Можно выдохнуть
Вся линия истории Зенита от ЛМЗ надумана и приводит к абсурдной ситуации: в 1938 Сталинец из Ленинграда(ЛМЗ), который якобы Зенит, играл в чемпионате СССР с Зенитом из Ленинграда(Обуховский завод), у которого уже была стрелка на груди. В 1939 Сталинец был переведен в ДСО Зенит и стал Зенитом, унаследовав символику Зенита (и часть игроков, кстати, говоря) то, есть фактически произошло слияние Сталинца и Зенита в рамках одного ДСО: от Сталинца большая часть состава и место в высшей лиге, от Зенита название, символика и часть игроков. Название и символика явно имеют большее значение для идентичности клуба, чем адрес тренировочной базы, местонахождение клубной кассы и игроки, которые в течение карьеры кочуют из клуба в клуб. Поэтому надо отказаться от всей ветки с ЛМЗ и начинать историю Зенита с 1938 года или далее вглубь истории команды Обуховского завода.
Зенит получается какой-то -незаконнорожденый.
Ответ Сергей Колесов
Зенит получается какой-то -незаконнорожденый.
приёмный сын отца народов и лучшего друга физкультурников )))))))))
Ответ Сергей Колесов
Зенит получается какой-то -незаконнорожденый.
Ещё у него 2 отца
