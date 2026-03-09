  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хави: «Я пришел в «Барсу» благодаря Лапорте, но в итоге он меня подвел. Меня уволили под влиянием Эчеваррии, который фактически управляет клубом»
117

Хави: «Я пришел в «Барсу» благодаря Лапорте, но в итоге он меня подвел. Меня уволили под влиянием Эчеваррии, который фактически управляет клубом»

Хави: благодаря Лапорте я пришел в «Барсу», но в итоге он меня подвел.

Бывший футболист и тренер «Барселоны» Хави заявил, что «Барселоной» фактически управляет бывший зять Жоана Лапорты.

«Благодаря ему я пришел в «Барсу», но в итоге он меня подвел. Почему? Он уволил меня с поста главного тренера, не сказав мне правду, под влиянием человека, который, как я считаю, стоит выше президента, Алехандро Эчеваррии (бывший зять и советник Лапорты – Спортс’‘) . Другими словами, меня уволил именно Алехандро.

Вот как устроена «Барса» – фактически ей управляет Алехандро Эчеваррия. У нас с ним были близкие, дружеские отношения, и именно поэтому его уход из «Барсы», пожалуй, стал самым большим разочарованием. Он совершенно разочаровал меня», – сказал Хави в интервью La Vanguardia.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoХави
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЖоан Лапорта
117 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Одним словом, Хави пришёл в разрушенную Барселону, без бюджета на тот момент, что были игроки собрал, в этот же сезон Хави выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, выиграл 3 эль классико. .За это ему спасибо
Ответ Georgia Tbilisi_1116698369
Одним словом, Хави пришёл в разрушенную Барселону, без бюджета на тот момент, что были игроки собрал, в этот же сезон Хави выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, выиграл 3 эль классико. .За это ему спасибо
Приятно такое читать. Я его тоже защищал. Принято в 9/10 случаев без разбора пихать на тренера, что, прямо скажем, очень поверхностно. Хави проделал достойную работу с теми ресурсами.
Ответ Georgia Tbilisi_1116698369
Одним словом, Хави пришёл в разрушенную Барселону, без бюджета на тот момент, что были игроки собрал, в этот же сезон Хави выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, выиграл 3 эль классико. .За это ему спасибо
Комментарий скрыт
Кто перевел это?

Был Эччевария или кто там, который управлял клубом, из-за него уволили Хави, с которым у него были хорошие отношения и его уход разочаровало Хави

Чего б
Перевод мощный . Так и не понял , что больше всего расстроило Хави
Хави понять можно, однако важно не это
Фонт манипулирует им, очевидно, и печаль в том, что Хави на это повёлся и публично высказывает все свои обиды, которые на руку Фонту до поры до времени - условно говоря, если Фонт допустим выиграет, он с такой же лёгкостью открестится от высказываний Хави и скажет что это его позиция
Просто грязная игра
Ответ Trey4rch
Хави понять можно, однако важно не это Фонт манипулирует им, очевидно, и печаль в том, что Хави на это повёлся и публично высказывает все свои обиды, которые на руку Фонту до поры до времени - условно говоря, если Фонт допустим выиграет, он с такой же лёгкостью открестится от высказываний Хави и скажет что это его позиция Просто грязная игра
Ну конечно, во всем виноват Фонт))
Именно он заставил Лапорту обещать в предвыборной компании о возвращении Месси, а затем в главный момент заблокировать переход. Хотя вопросов к Лапорте минимум - он поступает как любой политик, который использует любые методы, чтобы за него проголосовали. Ну а Хави просто открывает всем на это глаза, чтобы реальную ситуацию могли знать все
Ответ фанат Ска хабаровска
Ну конечно, во всем виноват Фонт)) Именно он заставил Лапорту обещать в предвыборной компании о возвращении Месси, а затем в главный момент заблокировать переход. Хотя вопросов к Лапорте минимум - он поступает как любой политик, который использует любые методы, чтобы за него проголосовали. Ну а Хави просто открывает всем на это глаза, чтобы реальную ситуацию могли знать все
Я говорю про хави и его внезапную правда-матку перед дебатами фонта и лапорты, ты мне про обещания лапорты рассказываешь)))
Алло, дядя, я о закулисных вещах говорю, а не о проекте
Лапрота сколько угодно может нам и дальше врать и заниматься популизмом, но главное - это его дела. И по факту при нам были созданы - роскошная Барса Райкакрда, великая Барса Гвардиолы, опирающаяся на воспитанниов Барса Хави и влюбляющая в себя Барса Флика. Касаемо тренерских назначений, у Лапорты четыре попадания из четырёх. А сколько шикарных игроков при нем приходило в Барсу - не счесть. Так что Лапорта уже делом всё доказал. Фонт же только и занимается тем, что критикует Лапорту. Но сам еще ни разу ничего толкового не предложил в своей программе. Ну и главный козырь Лапорты - это Флик. Нало делать всё, чтобы немец оставался в Барселоне как можно дальше. Так что обеими руками голосуем за Жоана)
Ответ NartApsua
Лапрота сколько угодно может нам и дальше врать и заниматься популизмом, но главное - это его дела. И по факту при нам были созданы - роскошная Барса Райкакрда, великая Барса Гвардиолы, опирающаяся на воспитанниов Барса Хави и влюбляющая в себя Барса Флика. Касаемо тренерских назначений, у Лапорты четыре попадания из четырёх. А сколько шикарных игроков при нем приходило в Барсу - не счесть. Так что Лапорта уже делом всё доказал. Фонт же только и занимается тем, что критикует Лапорту. Но сам еще ни разу ничего толкового не предложил в своей программе. Ну и главный козырь Лапорты - это Флик. Нало делать всё, чтобы немец оставался в Барселоне как можно дальше. Так что обеими руками голосуем за Жоана)
Уверен, что 4 из четырех? может из 10?
Ответ adamxx
Уверен, что 4 из четырех? может из 10?
Да, уверен. Или у тебя другая информация есть?
Мне кажется тут просто нет хорошего варианта, и это очень плохо. У Барселоны 2 кандидата - оба популиста, но Лапорта нам уже наврал с 3 короба и совершил правильных действий, наверное, примерно столько же, сколько и ошибочных, и Фонт, по факту кот в мешке, который с ещё большим популизмом доверия не вызывает. Хави сделал всё правильно. Это никакая не дестабилизация команды, как говорят некоторые недалёкие, а необходимая правда, и это вполне правильный момент - когда у Барсы нет сейчас президента, и люди должны выбирать головой. Должны смотреть на то, какие спортивные проекты предлагают обе стороны, а не только на сегодняшние успехи команды. Он не говорил, что игроки плохие (даже наоборот, уважение к Флику и игрокам, даже не стал называть имя, кого хотели продать).
Да, скорее всего, Лапорта всё равно победит, ибо конкретики от Фонта как будто очень мало, а у Эклерыча есть результаты, как никак. Но это должно дать шанс норм кандидату, возможно даже ноунейму, но с хорошим проектом и управленческим опытом в будущем, на следующих выборах.
Ответ addada_top
Мне кажется тут просто нет хорошего варианта, и это очень плохо. У Барселоны 2 кандидата - оба популиста, но Лапорта нам уже наврал с 3 короба и совершил правильных действий, наверное, примерно столько же, сколько и ошибочных, и Фонт, по факту кот в мешке, который с ещё большим популизмом доверия не вызывает. Хави сделал всё правильно. Это никакая не дестабилизация команды, как говорят некоторые недалёкие, а необходимая правда, и это вполне правильный момент - когда у Барсы нет сейчас президента, и люди должны выбирать головой. Должны смотреть на то, какие спортивные проекты предлагают обе стороны, а не только на сегодняшние успехи команды. Он не говорил, что игроки плохие (даже наоборот, уважение к Флику и игрокам, даже не стал называть имя, кого хотели продать). Да, скорее всего, Лапорта всё равно победит, ибо конкретики от Фонта как будто очень мало, а у Эклерыча есть результаты, как никак. Но это должно дать шанс норм кандидату, возможно даже ноунейму, но с хорошим проектом и управленческим опытом в будущем, на следующих выборах.
Можно сколько угодно рассказывать сказки, Лапорта конечно неидеальный и совершал ошибки, но это один из самых успешных президентов клуба, если не самый, по факту.
Ответ BurBon
Можно сколько угодно рассказывать сказки, Лапорта конечно неидеальный и совершал ошибки, но это один из самых успешных президентов клуба, если не самый, по факту.
Эти ошибки не просто мелкие косяки, а достаточно сильно влияющие на клуб. Тут и кумовство, и вечные "скоро скоро 1/1", и проблемы со строительством стадиона, и странные трансферы во времена сильной экономии, и импульсивные решения, которые не должен совершать президент клуба. И где тут сказки?
Но к большому сожалению, у Барсы просто нет кандидата лучше, ибо Фонт доверия не вызывает, а у других кандидатов просто нет такой популярности, вот и снова выбор меж двух зол. Конечно, это скорее к специфике управления клубом, но как будто бы даже так можно найти хорошего управленца, всей душой болеющего за клуб с каким-никаким опытом. Но всё разбивается в итоге об популизм.
В итоге лучшая реклама для Эччевери. Флик сделал Барсу каким то монстром
А кто такой этот Эчеваррия, с чего у него такое влияние в клубе?
Ответ people people
А кто такой этот Эчеваррия, с чего у него такое влияние в клубе?
Вроде брат жены Лапорты с кучей связей в Каталонии, в становлении Лапорты он очень много сделал
Я и не знал что есть целая секта свидетелей тренерского гения Хави, при всём уважении у Хави как к игроку и легенде клуба
Ответ Alan Dutch
Я и не знал что есть целая секта свидетелей тренерского гения Хави, при всём уважении у Хави как к игроку и легенде клуба
Так тут столько нытья было, что Лапорта не прав. А оказалось ещё как прав
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Романцев о лучшем российском игроке XXI века: «Аленичев – единственный, кто выиграл Кубок УЕФА и ЛЧ. Аршавин – большой игрок, перед ЧМ-2002 я не рассмотрел в нем будущую звезду»
11 минут назад
«Вилльярреал», «Ньюкаслт», «Жерона» – режет глаз? Исправьте ошибки в нашем диктанте
30 минут назадТесты и игры
Советник Лапорты Масип: «Ложь Хави о «Барсе» поражает – смешно говорить, что Жоан не главный. Его использовал кандидат, находящийся на втором плане»
50 минут назад
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
сегодня, 11:13
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
сегодня, 10:53
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
сегодня, 10:40
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
сегодня, 10:25
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
Власти Фоксборо, где должны пройти 7 матчей ЧМ-2026, отрицают, что достигли соглашения по выделению 7,8 млн долларов на обеспечение безопасности
7 минут назад
На стадионе «Леванте» смоделировали террористическую атаку с заложниками и жертвами. Службы полиции тренировали на случай реальной атаки во время матча
21 минуту назад
Ракитич об Энрике: «Лучший тренер в мире, жаль, что он не остался в «Барсе» подольше. Смотреть на игру «ПСЖ» – невероятное удовольствие»
39 минут назад
Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Мне больно это видеть, игроки совершенно потеряны. Их отчаяние проявлялось в спешке против «Атлетико», начало было ужасным. Нужно снизить давление на них»
54 минуты назад
Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»
сегодня, 11:22
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
сегодня, 11:20
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
сегодня, 11:07
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
сегодня, 11:00Реклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
сегодня, 10:58
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
сегодня, 10:56
Рекомендуем