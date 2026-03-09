Хави: «Я пришел в «Барсу» благодаря Лапорте, но в итоге он меня подвел. Меня уволили под влиянием Эчеваррии, который фактически управляет клубом»

Хави: благодаря Лапорте я пришел в «Барсу», но в итоге он меня подвел.

Бывший футболист и тренер «Барселоны» Хави заявил, что «Барселоной» фактически управляет бывший зять Жоана Лапорты .

«Благодаря ему я пришел в «Барсу», но в итоге он меня подвел. Почему? Он уволил меня с поста главного тренера, не сказав мне правду, под влиянием человека, который, как я считаю, стоит выше президента, Алехандро Эчеваррии (бывший зять и советник Лапорты – Спортс’‘) . Другими словами, меня уволил именно Алехандро.

Вот как устроена «Барса» – фактически ей управляет Алехандро Эчеваррия. У нас с ним были близкие, дружеские отношения, и именно поэтому его уход из «Барсы», пожалуй, стал самым большим разочарованием. Он совершенно разочаровал меня», – сказал Хави в интервью La Vanguardia.