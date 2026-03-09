Хави: «Я пришел в «Барсу» благодаря Лапорте, но в итоге он меня подвел. Меня уволили под влиянием Эчеваррии, который фактически управляет клубом»
Хави: благодаря Лапорте я пришел в «Барсу», но в итоге он меня подвел.
Бывший футболист и тренер «Барселоны» Хави заявил, что «Барселоной» фактически управляет бывший зять Жоана Лапорты.
«Благодаря ему я пришел в «Барсу», но в итоге он меня подвел. Почему? Он уволил меня с поста главного тренера, не сказав мне правду, под влиянием человека, который, как я считаю, стоит выше президента, Алехандро Эчеваррии (бывший зять и советник Лапорты – Спортс’‘) . Другими словами, меня уволил именно Алехандро.
Вот как устроена «Барса» – фактически ей управляет Алехандро Эчеваррия. У нас с ним были близкие, дружеские отношения, и именно поэтому его уход из «Барсы», пожалуй, стал самым большим разочарованием. Он совершенно разочаровал меня», – сказал Хави в интервью La Vanguardia.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
Был Эччевария или кто там, который управлял клубом, из-за него уволили Хави, с которым у него были хорошие отношения и его уход разочаровало Хави
Чего б
Фонт манипулирует им, очевидно, и печаль в том, что Хави на это повёлся и публично высказывает все свои обиды, которые на руку Фонту до поры до времени - условно говоря, если Фонт допустим выиграет, он с такой же лёгкостью открестится от высказываний Хави и скажет что это его позиция
Просто грязная игра
Именно он заставил Лапорту обещать в предвыборной компании о возвращении Месси, а затем в главный момент заблокировать переход. Хотя вопросов к Лапорте минимум - он поступает как любой политик, который использует любые методы, чтобы за него проголосовали. Ну а Хави просто открывает всем на это глаза, чтобы реальную ситуацию могли знать все
Алло, дядя, я о закулисных вещах говорю, а не о проекте
Да, скорее всего, Лапорта всё равно победит, ибо конкретики от Фонта как будто очень мало, а у Эклерыча есть результаты, как никак. Но это должно дать шанс норм кандидату, возможно даже ноунейму, но с хорошим проектом и управленческим опытом в будущем, на следующих выборах.
Но к большому сожалению, у Барсы просто нет кандидата лучше, ибо Фонт доверия не вызывает, а у других кандидатов просто нет такой популярности, вот и снова выбор меж двух зол. Конечно, это скорее к специфике управления клубом, но как будто бы даже так можно найти хорошего управленца, всей душой болеющего за клуб с каким-никаким опытом. Но всё разбивается в итоге об популизм.