  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хасселбайнк о Престианни: «Вы не будете прикрывать рот, чтобы сказать: «Винисиус, ты великолепный игрок, можно мне твою футболку?». Он сказал что-то спорное, но мы не можем это доказать»
92

Хасселбайнк о Престианни: «Вы не будете прикрывать рот, чтобы сказать: «Винисиус, ты великолепный игрок, можно мне твою футболку?». Он сказал что-то спорное, но мы не можем это доказать»

Хасселбайнк: мы все думаем, что Престианни сказал Винисиусу что-то неоднозначное.

Экс-форвард «Челси» Джимми Флойд Хасселбайнк высказался о скандале с Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни в Лиге чемпионов.

В ходе первого стыкового матча между «Бенфикой» и «Реалом» 17 февраля (0:1) Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что форвард «Бенфики» Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Престианни впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА отстранил аргентинца от участия в ответной встрече, в которой «Реал» одержал победу со счетом 2:1.

«Мы все думаем, что он что-то сказал, иначе зачем он прикрыл рот? Но мы не можем этого доказать. Это все еще серая зона. К сожалению, во имя закона мы должны соблюдать презумпцию невиновности, если он скажет: «Я ничего не говорил». Но, может быть, в следующем сезоне стоит дать понять, что на поле больше нельзя так разговаривать.

Должно быть, он сказал что-то спорное. Вы же не будете прикрывать рот, чтобы сказать: «Винисиус, ты прекрасный игрок, просто великолепный, можно мне твою футболку?» – сказал Хасселбайнк.

Отмена Престианни – презумпция виновности. Из доказательств лишь слова Винисиуса

IFAB обсудит меры борьбы с прикрыванием рта футболками во время стычек игроков. Консультации решили провести на фоне инцидента с Винисиусом и Престианни

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
logoДжанлука Престианни
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoБенфика
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДжимми Флойд Хасселбайнк
дискриминация
logoвысшая лига Португалия
logoРеал Мадрид
92 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да при розыгрыше каждого второго штрафного игроки прикрывают рты! Может они все обсуждают, что в стенке стоит чёрная обезьяна и я сейчас заряжу мячом прямо ему в лицо, не? Иначе зачем прикрывать рты? Я подам на дальнюю и ты пробьешь головой? Бред. Это и открыто можно сказать. Точно расисты
Ответ Chernoy
Да при розыгрыше каждого второго штрафного игроки прикрывают рты! Может они все обсуждают, что в стенке стоит чёрная обезьяна и я сейчас заряжу мячом прямо ему в лицо, не? Иначе зачем прикрывать рты? Я подам на дальнюю и ты пробьешь головой? Бред. Это и открыто можно сказать. Точно расисты
Давайте уже все-таки без перегибов в обе стороны. Тот факт, что Винисиус является игроком, способным превратить любой матч в разборку двор на двор, давным-давно общеизвестен. Но и Престианни в том эпизоде ну никак не мог быть вовлечен в розыгрыш штрафного, поскольку никакого штрафного тогда назначено не было.
Ответ Александр Римский_1116178831
Давайте уже все-таки без перегибов в обе стороны. Тот факт, что Винисиус является игроком, способным превратить любой матч в разборку двор на двор, давным-давно общеизвестен. Но и Престианни в том эпизоде ну никак не мог быть вовлечен в розыгрыш штрафного, поскольку никакого штрафного тогда назначено не было.
Разыгрывали с центра поля. Может там фирменный розыгрыш планировал.
Раз не можете доказать, тогда за что отстранили?
Ответ MikhaL
Раз не можете доказать, тогда за что отстранили?
Потому что расист, но доказать это не можем😁
Это очень скользкая дорожка, когда guilty until proven innocent. Чистая презумпция виновности. То есть, сам факт "прикрытия рта" будет считаться совершенным преступлением. Все эти догадки, типа, "если он говорил что-то доброе, зачем закрывал рот?" - это буквально "а чего вы боитесь обыска/просмотра вашего телефона/доступна к переписке, если вам нечего скрывать?".
Ответ МеняИгнорируетСпортс
Это очень скользкая дорожка, когда guilty until proven innocent. Чистая презумпция виновности. То есть, сам факт "прикрытия рта" будет считаться совершенным преступлением. Все эти догадки, типа, "если он говорил что-то доброе, зачем закрывал рот?" - это буквально "а чего вы боитесь обыска/просмотра вашего телефона/доступна к переписке, если вам нечего скрывать?".
Не надо перегибать. Факт "прикрытия рта" не основное, а косвенное доказательство, которое дополняет основное обвинение - то что слышали Винисиус и Мбаппе. А отрицание Престианни, что он якобы ничего обидного не говорил, как раз опровергается этим фактом.

Так что тут слова 2 игроков Реала + косвенное доказательство с одной стороны, и отрицание Престианни с друой. Что выглядит более правдоподобно - решайте сами.
Ответ Araminho
Не надо перегибать. Факт "прикрытия рта" не основное, а косвенное доказательство, которое дополняет основное обвинение - то что слышали Винисиус и Мбаппе. А отрицание Престианни, что он якобы ничего обидного не говорил, как раз опровергается этим фактом. Так что тут слова 2 игроков Реала + косвенное доказательство с одной стороны, и отрицание Престианни с друой. Что выглядит более правдоподобно - решайте сами.
Или не решайте вообще, потому что обвинение не может быть основано на догадках, а именно это и пытаются сделать сейчас "борцы с расизмом".
да многие в мире прикрывают рты , да никто не верит что Престиани назвал винисиуса обезьяной, хотя он по своим выходкам такой
Ответ World World_1116782651
да многие в мире прикрывают рты , да никто не верит что Престиани назвал винисиуса обезьяной, хотя он по своим выходкам такой
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Престианни сказал, что назвал Вини педиком. Это не считается расизмом, а оценкой поведения Винисиуса.
К сожалению, во имя закона мы должны соблюдать презумпцию невиновности,
Это прям ТОП! Дальше можно не продолжать
Ответ filippa
К сожалению, во имя закона мы должны соблюдать презумпцию невиновности, Это прям ТОП! Дальше можно не продолжать
A razve on neprav? Po zakonu i u Roldugina 2kkk USD, tolko vot ne nado delat vid, cto eto eqo dengi😄 İdiotov sredi nas ne tak mnoqo, nadeyus ponyatno izyasnil. Sam fakt toqo, cto oficialnıx dokazatelstv net ved ne oznacaet, cto vse cisto)
Но так же можно утверждать, что не все кто прикрывают рот обязательно говорят что-то расистское. Это очевидно.
Мне как болельщику Реала давно уже этот винисиус вызывает отвращение, причём не только у меня. Ну не одного темного так не унижают как его! Достал этот тип!
Ответ Решающий шаг 999
Мне как болельщику Реала давно уже этот винисиус вызывает отвращение, причём не только у меня. Ну не одного темного так не унижают как его! Достал этот тип!
Никакой ты не болельщик Реала, все твои комментарии - это хейт в адрес Реала.
Ответ Araminho
Никакой ты не болельщик Реала, все твои комментарии - это хейт в адрес Реала.
Увы раскрою секрет, я болельщик Реала со стажем, но этот Реал у меня вызывает отвращение. и не только меня.
А если не можете доказать , то за что отстранили игрока ?
Ответ Всё знаю
А если не можете доказать , то за что отстранили игрока ?
Если не может доказать то это вообще клевета которая уголовно наказуема
Ответ Spartakus1984
Если не может доказать то это вообще клевета которая уголовно наказуема
Особенно похожи на клевету слова Мбаппе про то, как он "лично слышал и видел пять раз", сложно представить, чтобы эти сведения оказались не заведомо ложными
Если нет доказательств - нет вины.

Но человека наказали.
Это не волнует Хесселбейнка?

А должно.
А почему Хасселбайнк ничего не говорит про то, что Вини в той же игре прикрывал рот, говоря что-то Отаменди?
И про демонстративную безнаказанность Вальверде с его хуком слева на камеру?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Советник Лапорты Масип: «Ложь Хави о «Барсе» поражает – смешно говорить, что Жоан не главный. Его использовал кандидат, находящийся на втором плане»
1 минуту назад
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
28 минут назад
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
48 минут назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
сегодня, 10:40
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
сегодня, 10:25
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Мне больно это видеть, игроки совершенно потеряны. Их отчаяние проявлялось в спешке против «Атлетико», начало было ужасным. Нужно снизить давление на них»
5 минут назад
Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»
19 минут назад
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
21 минуту назад
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
34 минуты назад
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
41 минуту назадРеклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
43 минуты назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
45 минут назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
53 минуты назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
сегодня, 10:35
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
сегодня, 10:25
Рекомендуем