Хасселбайнк о Престианни: «Вы не будете прикрывать рот, чтобы сказать: «Винисиус, ты великолепный игрок, можно мне твою футболку?». Он сказал что-то спорное, но мы не можем это доказать»

Хасселбайнк: мы все думаем, что Престианни сказал Винисиусу что-то неоднозначное.

Экс-форвард «Челси» Джимми Флойд Хасселбайнк высказался о скандале с Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни в Лиге чемпионов.

В ходе первого стыкового матча между «Бенфикой» и «Реалом » 17 февраля (0:1) Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что форвард «Бенфики» Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Престианни впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА отстранил аргентинца от участия в ответной встрече, в которой «Реал» одержал победу со счетом 2:1.

«Мы все думаем, что он что-то сказал, иначе зачем он прикрыл рот? Но мы не можем этого доказать. Это все еще серая зона. К сожалению, во имя закона мы должны соблюдать презумпцию невиновности, если он скажет: «Я ничего не говорил». Но, может быть, в следующем сезоне стоит дать понять, что на поле больше нельзя так разговаривать.

Должно быть, он сказал что-то спорное. Вы же не будете прикрывать рот, чтобы сказать: «Винисиус, ты прекрасный игрок, просто великолепный, можно мне твою футболку?» – сказал Хасселбайнк.

Отмена Престианни – презумпция виновности. Из доказательств лишь слова Винисиуса

IFAB обсудит меры борьбы с прикрыванием рта футболками во время стычек игроков. Консультации решили провести на фоне инцидента с Винисиусом и Престианни