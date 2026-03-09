Стефани Фраппар: «Женщинам приходится быстрее доказывать свою состоятельность в среде, где традиционно доминируют мужчины. Стать профессиональным судьей трудно независимо от пола»
Арбитр ФИФА Стефани Фраппар высказалась о трудностях, с которыми сталкиваются женщины-судьи в футболе.
«Стать профессиональным судьей трудно всем, независимо от пола. Стандарты высоки, а ожидания одинаковы. Однако женщинам порой приходится доказывать свою состоятельность быстрее и более последовательно, особенно в среде, где традиционно доминируют мужчины.
Тем не менее, эти трудности также могут стать источником силы. Они делают вас более подготовленными, сосредоточенными и решительными. В конечном счете, эффективность, последовательность и целеустремленность – вот что действительно важно на поле», – сказала Фраппар.
В 2020 году Фраппар стала первой женщиной-арбитром, работавшей на матче мужской Лиги чемпионов. На ЧМ-2022 француженка входила в состав судейской бригады, полностью состоявшей из женщин.
1. Скорости, тут логично и надо понимать, что женщина будет медленнее чем мужчина.
2. Общение мужик/мужику.
3. Вот понять не могу, почему они так не борются, чтобы играть в одной лиге или в плаванье на ОИ всех возмутили «левые пловчихи», а как же равноправие?
нет. дайте нам шорты, мы заправим в них футболки, повесим на шею свисток и будем судить.