  • Стефани Фраппар: «Женщинам приходится быстрее доказывать свою состоятельность в среде, где традиционно доминируют мужчины. Стать профессиональным судьей трудно независимо от пола»
5

Арбитр ФИФА Стефани Фраппар высказалась о трудностях, с которыми сталкиваются женщины-судьи в футболе.

«Стать профессиональным судьей трудно всем, независимо от пола. Стандарты высоки, а ожидания одинаковы. Однако женщинам порой приходится доказывать свою состоятельность быстрее и более последовательно, особенно в среде, где традиционно доминируют мужчины.

Тем не менее, эти трудности также могут стать источником силы. Они делают вас более подготовленными, сосредоточенными и решительными. В конечном счете, эффективность, последовательность и целеустремленность – вот что действительно важно на поле», – сказала Фраппар.

В 2020 году Фраппар стала первой женщиной-арбитром, работавшей на матче мужской Лиги чемпионов. На ЧМ-2022 француженка входила в состав судейской бригады, полностью состоявшей из женщин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Твоя бригада полностью провалила матч Чм Германия Коста-Рика. Это был ужас. Боковые судьи не успевали за развитием атаки и приняли несколько неправильный решений. Не нужно женщинам в мужской футбол
Ответ Михо
Твоя бригада полностью провалила матч Чм Германия Коста-Рика. Это был ужас. Боковые судьи не успевали за развитием атаки и приняли несколько неправильный решений. Не нужно женщинам в мужской футбол
Понять не могу, с чем связано их рвение судить мужской футбол?
1. Скорости, тут логично и надо понимать, что женщина будет медленнее чем мужчина.
2. Общение мужик/мужику.
3. Вот понять не могу, почему они так не борются, чтобы играть в одной лиге или в плаванье на ОИ всех возмутили «левые пловчихи», а как же равноправие?
Ответ Andrey Konovalov
Понять не могу, с чем связано их рвение судить мужской футбол? 1. Скорости, тут логично и надо понимать, что женщина будет медленнее чем мужчина. 2. Общение мужик/мужику. 3. Вот понять не могу, почему они так не борются, чтобы играть в одной лиге или в плаванье на ОИ всех возмутили «левые пловчихи», а как же равноправие?
В мужском футболе намного выше зарплаты. И пиар, внимание
Опубликовала: Анна Сцунцова. И почему я не удивлен?
в какой момент женщины предпочли быть мужиками, вместо того, чтобы боготворить способность рождать внутри себя новую жизнь, нести в этот мир чувственность, нежность, мудрость и любовь?

нет. дайте нам шорты, мы заправим в них футболки, повесим на шею свисток и будем судить.
