Стефани Фраппар: «Женщинам приходится быстрее доказывать свою состоятельность в среде, где традиционно доминируют мужчины. Стать профессиональным судьей трудно независимо от пола»

Стефани Фраппар: женщинам приходится доказывать свой уровень быстрее мужчин.

Арбитр ФИФА Стефани Фраппар высказалась о трудностях, с которыми сталкиваются женщины-судьи в футболе.

«Стать профессиональным судьей трудно всем, независимо от пола. Стандарты высоки, а ожидания одинаковы. Однако женщинам порой приходится доказывать свою состоятельность быстрее и более последовательно, особенно в среде, где традиционно доминируют мужчины.

Тем не менее, эти трудности также могут стать источником силы. Они делают вас более подготовленными, сосредоточенными и решительными. В конечном счете, эффективность, последовательность и целеустремленность – вот что действительно важно на поле», – сказала Фраппар.

В 2020 году Фраппар стала первой женщиной-арбитром, работавшей на матче мужской Лиги чемпионов. На ЧМ-2022 француженка входила в состав судейской бригады, полностью состоявшей из женщин.