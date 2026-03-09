Фомин о «Динамо»: «Надо быть реалистами – тройка от нас далеко»
Фомин о «Динамо»: надо быть реалистами – тройка от нас далеко.
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин оценил шансы бело-голубых в борьбе за топ-3 в РПЛ.
После 20 матчей москвичи занимают в таблице 7-е место.
— Глядя на такую игру, особенно не обидно, что в РПЛ «Динамо» ни за что не борется?
— Ситуация такая, какая она есть. Нам есть за что бороться. Для нас все игры важные, нам нужно побеждать.
Надо быть реалистами, соглашусь, что тройка от нас далеко. Но мы не говорим о задачах в РПЛ, нам надо идти вперед — посмотрим, что будет в итоге, — сказал Фомин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
25 комментариев
Как-будто Динамо штампует трофеи….
Как всегда в последний момент, а может и раньше обделается.
Один лишь стресс тест - кубок