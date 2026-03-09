25

Фомин о «Динамо»: «Надо быть реалистами – тройка от нас далеко»

Фомин о «Динамо»: надо быть реалистами – тройка от нас далеко.

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин оценил шансы бело-голубых в борьбе за топ-3 в РПЛ.

После 20 матчей москвичи занимают в таблице 7-е место.

— Глядя на такую игру, особенно не обидно, что в РПЛ «Динамо» ни за что не борется?

— Ситуация такая, какая она есть. Нам есть за что бороться. Для нас все игры важные, нам нужно побеждать. 

Надо быть реалистами, соглашусь, что тройка от нас далеко. Но мы не говорим о задачах в РПЛ, нам надо идти вперед — посмотрим, что будет в итоге, — сказал Фомин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoДинамо Москва
logoДаниил Фомин
logoпремьер-лига Россия
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Играйте в свое уДовольствие и кубок возьмите заодно, а в следующем сезоне погуляйте и в чемпе
Ответ Chinese mafia
Играйте в свое уДовольствие и кубок возьмите заодно, а в следующем сезоне погуляйте и в чемпе
Кубок возьмите за одно 🤣🤣🤣
Как-будто Динамо штампует трофеи….
Как всегда в последний момент, а может и раньше обделается.
Ответ Chinese mafia
Играйте в свое уДовольствие и кубок возьмите заодно, а в следующем сезоне погуляйте и в чемпе
Вам там башню не сорвало от локальных успехов?
До пятёрки тоже далеко , целых 9 очков . Но я думаю у Динамо есть шансы побороться за кубок и закончить сезон достойно на доброй ноте
Ответ Доктор Щульц
До пятёрки тоже далеко , целых 9 очков . Но я думаю у Динамо есть шансы побороться за кубок и закончить сезон достойно на доброй ноте
Посмотрим что будет после игр с Зенитом в чемпе и ответки со Спартаком в кубке. После этих игр уже можно будет о чём то говорить. Если будет успех.
Ответ Доктор Щульц
До пятёрки тоже далеко , целых 9 очков . Но я думаю у Динамо есть шансы побороться за кубок и закончить сезон достойно на доброй ноте
Скажу банальность но неделю назад было 15. А через тур скорее всего будет 6. Пока все зависит от запала Динамо. Интересно как будет играть команда, пропустив первой.
В чемпионате всё давно просрато … Благодаря физруку Валере!!!
Фома, думайте сейчас не о тройке, а об игре. Будет игра, будет в следующем сезоне и мечта о тройке. А сейчас главное звездняк не поймать, и игру не опустите.
Выигрывыйте все игры-и бронза минимум в кармане,а то и серебро.
Ответ Олег Королев_1116263347
Выигрывыйте все игры-и бронза минимум в кармане,а то и серебро.
Вот , правильно глаголите , я также спартачам говорю, выигрывайте все матчи и титул ваш.
Ответ Олег Королев_1116263347
Выигрывыйте все игры-и бронза минимум в кармане,а то и серебро.
Главное не проиграть все, чтоб в зону стыков не попасть.
Меньше давления - больше простора для творчества. Сейчас команда уже имеет право экспериментировать и ощущать что ничего на них не давит. Просто играть в футбол.

Один лишь стресс тест - кубок
Просто надо ловить момент , пока прёт наслаждайтесь и не заморачивайтесь титулами. 5:2, 4:1 - это здорово , но явно не соответствовало тому , что на поле происходило. Пусть болелы порадуются, а Фомин реально смотрит на вещи , молодец. Команда на 7 месте , до Кубка как до Луны , так что пока нет повода шампанское открывать.
Ответ Алексей З.
Просто надо ловить момент , пока прёт наслаждайтесь и не заморачивайтесь титулами. 5:2, 4:1 - это здорово , но явно не соответствовало тому , что на поле происходило. Пусть болелы порадуются, а Фомин реально смотрит на вещи , молодец. Команда на 7 месте , до Кубка как до Луны , так что пока нет повода шампанское открывать.
7:2 по игре было бы больше..
Ответ walerian@quess.tech
7:2 по игре было бы больше..
Это вы о чём , о Спартаке ? При 1:1 выходили 1/1 Жедсон и Барко , забивай и не было бы сказки. Если вы хорошо смотрели , то до 67 минуте Спартак играл лучше , но потом случились 12 минут непонятки , которые всё перевернули. Так что смотрите на всё трезвым глазом. Вчера армейцы 10ом придавили , гол забили , но... фарт опять был с Динамо. Радуйтесь пока прёт !!!
Да и пятёрка то же.
С победой фанов Динамо . Но не обольщайтесь, пока вам везёт .Вчера заклятые тоже играли очень хорошо, но мне как болельщику мясных некоторые решения судьи в похожих ситуациях были непонятны . Смотрел матч без пристрастия к какой-либо команде. Обе команды показали классный футбол !
пофигу на тройку
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гусев о роли Шаронова и Жиркова в «Динамо»: «Я им очень благодарен за то, что работа идет 24 на 7. Да, тяжело, семьи не видим и практически живем на базе»
9 марта, 06:40
Гусев о 3 победах «Динамо» подряд: «Мы еще ничего такого не сделали. Думаю, что звездная болезнь нам не грозит»
9 марта, 04:21
Защитник «Динамо» Маричаль: «Мы очень рады третьей победе подряд. На поле мы делаем то, что просит Гусев на тренировках»
9 марта, 03:17
Рекомендуем
Главные новости
Романцев о лучшем российском игроке XXI века: «Аленичев – единственный, кто выиграл Кубок УЕФА и ЛЧ. Аршавин – большой игрок, перед ЧМ-2002 я не рассмотрел в нем будущую звезду»
11 минут назад
«Вилльярреал», «Ньюкаслт», «Жерона» – режет глаз? Исправьте ошибки в нашем диктанте
30 минут назадТесты и игры
Советник Лапорты Масип: «Ложь Хави о «Барсе» поражает – смешно говорить, что Жоан не главный. Его использовал кандидат, находящийся на втором плане»
50 минут назад
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
сегодня, 11:13
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
сегодня, 10:53
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
сегодня, 10:40
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
сегодня, 10:25
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
Власти Фоксборо, где должны пройти 7 матчей ЧМ-2026, отрицают, что достигли соглашения по выделению 7,8 млн долларов на обеспечение безопасности
7 минут назад
На стадионе «Леванте» смоделировали террористическую атаку с заложниками и жертвами. Службы полиции тренировали на случай реальной атаки во время матча
21 минуту назад
Ракитич об Энрике: «Лучший тренер в мире, жаль, что он не остался в «Барсе» подольше. Смотреть на игру «ПСЖ» – невероятное удовольствие»
39 минут назад
Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Мне больно это видеть, игроки совершенно потеряны. Их отчаяние проявлялось в спешке против «Атлетико», начало было ужасным. Нужно снизить давление на них»
54 минуты назад
Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»
сегодня, 11:22
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
сегодня, 11:20
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
сегодня, 11:07
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
сегодня, 11:00Реклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
сегодня, 10:58
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
сегодня, 10:56
Рекомендуем