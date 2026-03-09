Ди Канио о поражении «Интера»: «Они ужасно боялись, хотя опережали «Милан» на десять очков»
Паоло Ди Канио оценил поражение «Интера» от «Милана» (0:1) в Серии А.
«Если «Интер» находится в таком затруднительном положении и боится, что не сможет добиться успеха… Они видят призраков прошлого. Они ужасно боялись, хотя опережали соперника на десять очков.
Барелла, Димарко… И все остальные. Неужели они действительно так напуганы? Особенно из-за «Милана», – сказал экс-форвард «Милана».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: TMW
нужен современный тренер с атакующем стилем игры в три напа. и под эту схему соответсвующих футболистов, а не этих днарей.