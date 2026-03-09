  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ди Канио о поражении «Интера»: «Они ужасно боялись, хотя опережали «Милан» на десять очков»
7

Ди Канио о поражении «Интера»: «Они ужасно боялись, хотя опережали «Милан» на десять очков»

Ди Канио: «Интер» ужасно боялся, хотя опережал «Милан» на 10 очков.

Паоло Ди Канио оценил поражение «Интера» от «Милана» (0:1) в Серии А.

«Если «Интер» находится в таком затруднительном положении и боится, что не сможет добиться успеха… Они видят призраков прошлого. Они ужасно боялись, хотя опережали соперника на десять очков. 

Барелла, Димарко… И все остальные. Неужели они действительно так напуганы? Особенно из-за «Милана», – сказал экс-форвард «Милана».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: TMW
logoИнтер
logoМилан
logoПаоло Ди Канио
logoсерия А Италия
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну без тренера довольно сложно, они и так неплохо справляются.
Симеоне Интеру нужен.
Ответ Balt
Симеоне Интеру нужен.
не нужен.
нужен современный тренер с атакующем стилем игры в три напа. и под эту схему соответсвующих футболистов, а не этих днарей.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бергоми о попадании мяча в руку Риччи в конце миланского дерби: «Видел много таких пенальти, даже менее очевидных. Не понимаю, почему не вмешался ВАР»
8 марта, 23:06
Киву про 0:1 с «Миланом»: «Интер» сыграл ниже своего уровня в 1-м тайме, мог и должен был сделать больше. Впереди еще 10 матчей, надо воспользоваться тем заделом, который мы создали»
8 марта, 22:47
Аллегри о победе в дерби: «Интер» остается явным фаворитом Серии А, +7 очков – это очень много. Но «Милан» к марту набрал оптимальную форму, и теперь решается исход сезона»
8 марта, 22:32
Рекомендуем
Главные новости
Романцев о лучшем российском игроке XXI века: «Аленичев – единственный, кто выиграл Кубок УЕФА и ЛЧ. Аршавин – большой игрок, перед ЧМ-2002 я не рассмотрел в нем будущую звезду»
10 минут назад
«Вилльярреал», «Ньюкаслт», «Жерона» – режет глаз? Исправьте ошибки в нашем диктанте
29 минут назадТесты и игры
Советник Лапорты Масип: «Ложь Хави о «Барсе» поражает – смешно говорить, что Жоан не главный. Его использовал кандидат, находящийся на втором плане»
49 минут назад
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
сегодня, 11:13
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
сегодня, 10:53
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
сегодня, 10:40
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
сегодня, 10:25
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
Власти Фоксборо, где должны пройти 7 матчей ЧМ-2026, отрицают, что достигли соглашения по выделению 7,8 млн долларов на обеспечение безопасности
6 минут назад
На стадионе «Леванте» смоделировали террористическую атаку с заложниками и жертвами. Службы полиции тренировали на случай реальной атаки во время матча
20 минут назад
Ракитич об Энрике: «Лучший тренер в мире, жаль, что он не остался в «Барсе» подольше. Смотреть на игру «ПСЖ» – невероятное удовольствие»
38 минут назад
Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Мне больно это видеть, игроки совершенно потеряны. Их отчаяние проявлялось в спешке против «Атлетико», начало было ужасным. Нужно снизить давление на них»
53 минуты назад
Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»
сегодня, 11:22
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
сегодня, 11:20
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
сегодня, 11:07
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
сегодня, 11:00Реклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
сегодня, 10:58
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
сегодня, 10:56
Рекомендуем