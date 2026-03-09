Матч окончен
«Спартак» дожал «Акрон» – 4:3! Маркиньос забил победный на 88-й, Болдырев сделал дубль, у Барко 2 ассиста
«Спартак» обыграл «Акрон».
«Спартак» дома победил «Акрон» (4:3) в 20-м туре РПЛ.
Матч проходил на «Лукойл Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 18-й минуте счет открыл полузащитник гостей Максим Болдырев. На 23-й отличился вингер хозяев Пабло Солари. На 41-й защитник Кристофер Ву вывел красно-белых вперед. На 47-й третий гол москвичей забил хавбек Кристофер Мартинс Перейра.
На 57-й минуте нападающий гостей Жилсон Беншимол реализовал пенальти, который сам и заработал – Игорь Дмитриев ударил его по ноге. На 62-й 21-летний Болдырев сделал дубль. На 88-й Маркиньос Коста забил четвертый гол хозяев – Эсекиэль Барко отдал второй голевой пас в матче.
«Спартак» занимает 6-е место в таблице. «Акрон» идет 11-м.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
