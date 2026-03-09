  • Спортс
  • «Спартак» дожал «Акрон» – 4:3! Маркиньос забил победный на 88-й, Болдырев сделал дубль, у Барко 2 ассиста
550

«Спартак» дожал «Акрон» – 4:3! Маркиньос забил победный на 88-й, Болдырев сделал дубль, у Барко 2 ассиста

«Спартак» обыграл «Акрон».

«Спартак» дома победил «Акрон» (4:3) в 20-м туре РПЛ.

Матч проходил на «Лукойл Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 18-й минуте счет открыл полузащитник гостей Максим Болдырев. На 23-й отличился вингер хозяев Пабло Солари. На 41-й защитник Кристофер Ву вывел красно-белых вперед. На 47-й третий гол москвичей забил хавбек Кристофер Мартинс Перейра.

На 57-й минуте нападающий гостей Жилсон Беншимол реализовал пенальти, который сам и заработал – Игорь Дмитриев ударил его по ноге. На 62-й 21-летний Болдырев сделал дубль. На 88-й Маркиньос Коста забил четвертый гол хозяев – Эсекиэль Барко отдал второй голевой пас в матче.

«Спартак» занимает 6-е место в таблице. «Акрон» идет 11-м.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 20 тур
9 марта 16:00, Лукойл Арена
Логотип домашней команды
Спартак
Завершен
4 - 3
Логотип гостевой команды
Акрон
Матч окончен
Джику
90’
+5’
  Маркиньос
88’
Солари   Массалыга
87’
Денисов   Саусь
87’
84’
Роча   Марадишвили
Денисов
82’
Угальде   Гарсия
80’
Жедсон Фернандеш   Зобнин
80’
76’
Беншимол   Севикян
72’
Болдырев   Пестряков
66’
Хосонов
Мартинс Перейра   Маркиньос
63’
62’
  Болдырев
57’
  Беншимол
2тайм
Перерыв
  Мартинс Перейра
45’
+2’
  Ву
41’
  Солари
23’
18’
  Болдырев
7’
Роча
Спартак
Максименко, Джику, Ву, Денисов, Дмитриев, Жедсон Фернандеш, Умяров, Барко, Мартинс Перейра, Солари, Угальде
Запасные: Гарсия, Пичиенко, Массалыга, Довбня, Саусь, Заболотный, Рябчук, Сорокин, Зобнин, Бонгонда, Маркиньос
1тайм
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Роча, Лончар, Дзюба, Хосонов, Джаковац, Болдырев, Беншимол
Запасные: Тереховский, Дмитриев, Васютин, Аревало, Пестряков, Баранок, Кузьмин, Севикян, Базилевский, Марадишвили, Попенков
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoАкрон
онлайны
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoМаксим Болдырев
logoПабло Солари
logoКристофер Ву
logoКристофер Мартинс Перейра
logoИгорь Дмитриев
logoЖилсон Беншимол
logoМаркиньос Коста
logoЭсекиэль Барко
550 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Оба игрока тянутся в сторону мяча, оба не попадают по мячу, оба бьют друг друга по ноге, но фол в защите, как это работает?
Ответ Mycherryblazer
Оба игрока тянутся в сторону мяча, оба не попадают по мячу, оба бьют друг друга по ноге, но фол в защите, как это работает?
Это у смуглого клинического работает. Как то. На ЭСК подтвердит.)))
Ответ Mycherryblazer
Оба игрока тянутся в сторону мяча, оба не попадают по мячу, оба бьют друг друга по ноге, но фол в защите, как это работает?
Потому что Москалёв (варщик), всегда с радостью найдёт за что назначить пенальти в ворота Спартака
И будет за это вознаграждён Мажичем!
Вот такая нехитрая схемка
Чушь такие пенальти ставить
Ответ Ivan Groznyi
Чушь такие пенальти ставить
И, блин, ведь потом найдут для этого какие-то оправдания. Позорище!
Ответ Ivan Groznyi
Чушь такие пенальти ставить
Был бы повод, а объяснения найдутся.
Боже, два от Сочи, пять от Динамо, три , пока ещё, от Акрона!!! Вы своём уме?
Ответ Иван Петров
Боже, два от Сочи, пять от Динамо, три , пока ещё, от Акрона!!! Вы своём уме?
Да, это печально) при Станковиче такого не было
Ответ Иван Петров
Боже, два от Сочи, пять от Динамо, три , пока ещё, от Акрона!!! Вы своём уме?
И тренер хз откуда и зачем он вооооообще. Сезон как обычно, потрачен. А фуэта вся эта на поверхности - нет системной работы от руководства до команды. Федун, мы все про.... ли! Тогда были качели . Сейчас просто неуправляемый хаос.
Блин, ну сколько можно придумывать идиотские пенальти. Это только в РПЛ возможно. Бред.
Ответ Evgen Vynokurov
Блин, ну сколько можно придумывать идиотские пенальти. Это только в РПЛ возможно. Бред.
Крот Воронежский придумал. Маскалев второй матч на Варе изобретает против Спартака .
Ответ Evgen Vynokurov
Блин, ну сколько можно придумывать идиотские пенальти. Это только в РПЛ возможно. Бред.
Максименко: «Подумаешь… Я еще и вышивать могу и на машинке… тоже»
У нас опять ворота пустые
Ответ Кондитер
У нас опять ворота пустые
Акрон нанесёт два удара в створ и конечно же забьёт)
Ответ Кондитер
У нас опять ворота пустые
Все нормально
Ну вот, если посмотреть на повторе, то Барко акцентировано толкают, но почему тут не пенальти?)
Помню так в ворота Спартака поставили, когда играли с ЦСКА
Дзюбу чуть задели - прямо предсмертные судороги
Ответ Аркус
Дзюбу чуть задели - прямо предсмертные судороги
Это оргазм. Он так привык.)))
Ответ Аркус
Дзюбу чуть задели - прямо предсмертные судороги
ага и ЖК Джику, за фол на Угальде с ударом шипами в голень без ЖК
Какое же дно наше судейство
Ответ Добрый Мухомор
Удачи Спартаку!
👍👍👍👍👍👍
Судьи в поле прям рабы ВАРа. А ВАР делает, что хочет
