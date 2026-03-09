Селюк о споре на 10 млн с экспертами насчет Артиги: «Если я выиграю, гарантирую, эти средства отдам на благотворительность»

Селюк высказался о возможном споре насчет Артиги.

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном споре касательно тренера «Рубина» Франка Артиги .

— Я предлагал экспертам Геничу, Гурцкая , Корнееву , Мору и Гришину спор на 10 миллионов. Ладно, Костя Генич говорил интеллигентно, а другие утверждали, что Артига — «никакой тренер». Если вы говорите свое мнение, подкрепите его деньгами. Я же сказал, что в следующем сезоне «Рубин» с Артигой будет выше седьмого места. Если ниже — готов заплатить 10 миллионов.

— В следующем сезоне или в этом?

— В этом сезоне уже 10 очков отставания от «Балтики», надо догонять то, что наделали предыдущие люди. Это было бы нечестно. Календари у команд разные: кому-то играть, условно, с лидерами, а кому-то — с «Сочи» и «Пари НН».

При Рахимове «Рубин» был все время седьмым-восьмым. Хотя с таким бюджетом клуба нужно быть 100 процентов выше. Поэтому руководители приняли решение поменять тренера. Хочу заметить, что за последние семь игр прошлого года команда забила не больше одного гола, а тут сразу два мяча в первом же матче у себя на поле. Не беру в расчет встречу с Махачкалой, потому что это не игра, а недоразумение: судьи должны были переносить матч, потому что мяч даже не катился, все скользили и падали на снегу.

Сегодня же во время матча с «Краснодаром» показывали статистику. К 28-й минуте соперник нанес ноль ударов по воротам «Рубина». Для «Краснодара» это нонсенс! Это говорит о том, что Артига правильно построил игру: забили гол, грамотно обороняются и не дают сопернику ничего сделать.

Так что, думаю, теперь горе-эксперты точно не захотят со мной спорить. Я им предложил, а они начали говорить, что я не отдам. Я сказал: готов перечислить 10 миллионов прямо на «Матч ТВ». Пусть скинутся все и тоже перечислят.

Более того, если я выиграю, гарантирую, эти средства отдам на благотворительность. Мне их деньги не нужны. Я просто хочу, чтобы эти так называемые эксперты отвечали за слова. Потому что многие несут ахинею, – сказал Селюк.