Гасперини о неназначенном пенальти за игру Малиновского рукой: «Если те, кто отвечает за ВАР, не уверены в этом, им следует заняться другой работой»
Гасперини считает, что «Рому» лишили пенальти в матче с «Дженоа».
Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини считает, что за игру хавбека «Дженоа» Руслана Малиновского рукой следовало назначить пенальти.
Римляне проиграли клубу из Генуи (1:2) в матче Серии А.
«Эпизод совершенно очевиден, ВАР не вмешался. Каждый может видеть это по-своему, но на кадрах все настолько ясно... Если те, кто отвечает за ВАР, не уверены в этом, им следует заняться другой работой.
Реальность изменить нельзя, это совершенно очевидно. Он [судья Андреа Коломбо] не назначил пенальти, и мы не должны рассматривать другие интерпретации», – сказал Гасперини.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
https://m.sports.ru/football/1117075830-marotta-napomnil-o-simulyaczii-kuadrado-v-matche-yuventusa-i-intera-v-.html