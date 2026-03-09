  • Спортс
5

Гасперини о неназначенном пенальти за игру Малиновского рукой: «Если те, кто отвечает за ВАР, не уверены в этом, им следует заняться другой работой»

Гасперини считает, что «Рому» лишили пенальти в матче с «Дженоа».

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини считает, что за игру хавбека «Дженоа» Руслана Малиновского рукой следовало назначить пенальти. 

Римляне проиграли клубу из Генуи (1:2) в матче Серии А. 

«Эпизод совершенно очевиден, ВАР не вмешался. Каждый может видеть это по-своему, но на кадрах все настолько ясно... Если те, кто отвечает за ВАР, не уверены в этом, им следует заняться другой работой. 

Реальность изменить нельзя, это совершенно очевидно. Он [судья Андреа Коломбо] не назначил пенальти, и мы не должны рассматривать другие интерпретации», – сказал Гасперини.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И что там ясно? По картинке и повторам во время трансляции там и руки как будто не было, а если и была, то за пределами штрафной. Не могу найти повтор, но, в общем-то, старина Джанпьеро всегда всем недоволен)
ю-ус за уши тащат в ЛЧ, ничего нового.
Ответ Е.Р.
ю-ус за уши тащат в ЛЧ, ничего нового.
Уж картону заикаться о судьях)
Ответ Антонио Мартынов
Уж картону заикаться о судьях)
в точку, не заикайся)
https://m.sports.ru/football/1117075830-marotta-napomnil-o-simulyaczii-kuadrado-v-matche-yuventusa-i-intera-v-.html
Рекомендуем