Гасперини о неназначенном пенальти за игру Малиновского рукой: «Если те, кто отвечает за ВАР, не уверены в этом, им следует заняться другой работой»

Гасперини считает, что «Рому» лишили пенальти в матче с «Дженоа».

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини считает, что за игру хавбека «Дженоа » Руслана Малиновского рукой следовало назначить пенальти.

Римляне проиграли клубу из Генуи (1:2) в матче Серии А.

«Эпизод совершенно очевиден, ВАР не вмешался. Каждый может видеть это по-своему, но на кадрах все настолько ясно... Если те, кто отвечает за ВАР, не уверены в этом, им следует заняться другой работой.

Реальность изменить нельзя, это совершенно очевидно. Он [судья Андреа Коломбо] не назначил пенальти, и мы не должны рассматривать другие интерпретации», – сказал Гасперини.