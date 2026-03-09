Эдуард Мор: «Я очень удивлюсь, если «Локомотив» победит «Ахмат». Грозненцы сейчас в такой форме, что они не должны проиграть»

Мор: я очень удивлюсь, если «Локомотив» победит «Ахмат».

Эдуард Мор не верит, что «Локомотив» обыграет «Ахмат». Матч 20-го тура РПЛ пройдет сегодня в Москве.

«Я очень удивлюсь, если «Локомотив » победит «Ахмат ». Грозненцы сейчас в такой форме, что они не должны проиграть. Матч будет интересный», — заявил бывший футболист «Спартака».