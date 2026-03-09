  • Спортс
  • Эдуард Мор: «Я очень удивлюсь, если «Локомотив» победит «Ахмат». Грозненцы сейчас в такой форме, что они не должны проиграть»
Эдуард Мор: «Я очень удивлюсь, если «Локомотив» победит «Ахмат». Грозненцы сейчас в такой форме, что они не должны проиграть»

Эдуард Мор не верит, что «Локомотив» обыграет «Ахмат». Матч 20-го тура РПЛ пройдет сегодня в Москве.

«Я очень удивлюсь, если «Локомотив» победит «Ахмат». Грозненцы сейчас в такой форме, что они не должны проиграть. Матч будет интересный», — заявил бывший футболист «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Эксперт интересный, по одной игре выводы сделал
Локомотив просто обязан сегодня победить Ахмат! Потому что такого шанса выйти на 1 место больше не представится! Не надо, Мор, завидовать!
Локомотив просто обязан сегодня победить Ахмат! Потому что такого шанса выйти на 1 место больше не представится! Не надо, Мор, завидовать!
Как раз по закону жанра после потери очков 4 из 5 команд, то Спартак и Локомотив должны тоже удивить сегодня
Выиграть у ЦСКА 1 : 0 - большого ума и мастерства не надо. Об этом мы вчера прекрасно убедились, когда Динамо разнесло ЦСКА в пух и прах! Так что за ЛОКО - только победа!
Бывший футболист Спартака в случае Мора звучит как диагноз
Ну раз Мор говорит, грузите на паровозов
Ну раз Мор говорит, грузите на паровозов
Ну он вроде не чердак и не песков.
совершенно не удивлюсь если ЛОКО обыграет АХМАТ....хорошая командакогда сфокусирована...грамотный тренер
в какой форме? обыграли мёртвых коней
Правильно сказано. Локомотиву далеко до лидеров
Рекомендуем